Forma savaşanın olacak! Abdullah Avcı gözünü kararttı

Trabzonspor Teknik Direkdtörü Abdullah Avcı'nın bireysel olarak iyi noktaya gelmeyen futbolcularla yola devam etmeyeceğini ve oyunun dışında bırakacağını söylemesi sonrası bazı futbolcular antrenmanlardaki çalışma hırsını daha da artırdı. Abdullah Avcı potansiyeline inandığı oyuncularına baskı yapmaya devam ederken "Ben sizleri iyi tanıyorum ve neler yapabileceklerinizi de gayet iyi biliyorum. Şimdi toparlanma zamanı. Zaman daraldı ve bu takım için herkes gereken fedakarlığı yapmalı" dediği ifade edildi.



FIRTINA'YA DENSWİL ŞOKU

Trabzonspor'da dünkü idmanda sağ uyluk adalesinde ağrı hisseden Stefano Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edildiği duyuruldu. Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.



FENER TARAFTARI ALINMAYACAK

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Trabzonspor- Fenerbahçe derbisine rakip takım tarafüarının alınmayacağını açıkladı. Kurul daha önce oynanan Trabzon-Galatasaray derbisinde de aynı kararı vermiş ama Trabzonspor kendi isteğiyle rakip takım taraftarının alınmasını sağlamıştı.

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