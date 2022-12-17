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    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Ajax kancası

    Ajax’lı kurmaylar Arda Güler transferine kilitlenmiş durumda. Yakın zamanda hem Arda’nın ailesi hem de Başkan Koç ile görüştüler. Genç yıldızın da gelişimi için Hollanda devine sıcak baktığı bildirildi.

    Arda Güler’e Ajax kancası

    Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler için Hollanda devi Ajax çok ciddi bir şekilde harekete geçmiş durumda! Ajax'lı kurmayların Arda Güler'in ailesi ile birlikte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la da temasa geçtiği öğrenildi. Adeta dört bir yandan Arda'yı ablukaya alan Ajax'ın temaslarının hızlandıracağı öğrenilirken, yıldız oyuncunun da gelişimini daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için Hollanda kulübüne sıcak baktığı ifade ediliyor. Arda Güler, bu sezon eğer belli bir maç sınırına ulaşırsa serbest kalma bedeli 20 milyon Euro olacak. Aksi taktirde Arda 5 milyon Euro'ya serbest kalacak. Ancak Arda'nın bu maç sınırını aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hollanda devinin bu 20 milyon Euro'luk rakamı makul bulduğu ve sezon sonunda bu parayı Fenerbahçe kulübüne vererek Arda'nın bonservisine sahip olmak istediği ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe, Gençlerbirliği kulübü ile 2.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlayarak Ankara kulübünün Arda'nın üzerindeki yüzde 20'lik hissenin de sahibi olmuştu. Fenerbahçe'nin yakın zamanda böyle bir operasyonu gerçekleştirmiş olması Fenerbahçe yönetiminin de Arda'nın satışına sıcak baktığı şeklinde yorumlanmıştı.



    DÜNYA YILDIZI OLACAK
    17 yaşındaki Arda Güler sadece Türk futbolunun değil, Avrupa futbolunun da önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor. Arda Güler, bu sezon az sayıda da olsa Fenerahçe formasıyla çıktığı maçlarda da klasını fazlasıyla göstermeyi başardı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Ajax kancası
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