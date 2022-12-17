2. Nelsson çıkarması! İspanyol kulüp bir kez daha devreye girdi





25 MİLYONUN ALTINA OLMAZ!

Alınan bilgilere göre Sevilla sezon başında olduğu gibi Galatasaray'a 13 milyon Euro+3 milyon Euro bonus içeren resmi teklif yaptı. Ancak yönetimin Nelsson'un serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro'nun altında bir rakamı şu anda kabul etmeyi düşünmediği ifade edildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. La Liga'da çok kötü bir sezon geçiren Sevilla şu anda düşme hattında yer alıyor. Savunmasını Galatasaray'dan Marcao ve Bayern Münih'den Tanguy Nianzou ile takviye eden Sevilla buna karşın 14 maçta kalesinde 22 gol gördü.