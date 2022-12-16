Golbol Kadın Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu!

Golbol Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın finalinde Güney Kore'yi 10-4 yenerek şampiyon oldu.

Portekiz'in Matosinhos şehrinde gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Sevda Altunoluk, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altan'dan oluşan milli takım, Güney Kore'yle karşılaştı.

İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda farkı daha da açtı ve maçı 10-4 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

İLK DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Golbol Kadın Milli Takımı, tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğunu elde etti.

2018 Rio ve 2020 Tokyo'da paralimpik oyunları şampiyonluğuna ulaşan ay-yıldızlı ekip, dünya şampiyonalarında 2014'te üçüncü, 2018'de ise ikinci olmuştu.

Güney Kore'yi yenerek dünya şampiyonluğu zaferini de elde eden Golbol Kadın Milli Takımı, tarihi bir başarıya daha imza attı.

BAKAN KASAPOĞLU, GOLBOL KADIN MİLLİ TAKIMI'NI TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kolombiya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın finalinde Güney Kore'yi 10-4 yenerek şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında, "Dünya Golbol Şampiyonası'nda kupaya uzanarak bu alanda ülkemize bir ilki yaşatan, elde edilen başarı neticesinde 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılacak olan Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Başarıda emeği geçen, ay-yıldızlı bayrağımızın en tepede dalgalanması için mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.