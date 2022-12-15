Horoz öttü Fas rüyadan uyandı! Son şampiyon Fransa, sürprize izin vermedi ve finale yükseldi





44 SANİYEDE GOL ATTI

İkinci yarıya Fas etkili başladı. Topu hakimiyetine alan Afrika temsilcisi baskıyı kurdu ama topu çizgiden geçiremedi. 79'da oyuna giren Randal Kolo 44 saniye içerisinde topu filelere yolladı: 2-0. 90+3'te Fas net bir fırsatı değerlendiremedi. Fransa, turnuvanın sürpriz ekibini zor da olsa geçmeyi başararak adını finale yazdı. 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı yenerek şampiyon olan Fransızlar üst üste finale yükselmeyi başardı. 2 şampiyonluğu olan Fransa, Arjantin'le 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de Lusail Stadyumu'nda kapışacak.



SAISS 21 DAKİKA DAYANDI

Beşiktaş'ın 'oynatmayın' çağrısı yaptığı stoperi Romain Saiss, maça ilk 11'de başladı. Sakatlığı bulunan Saiss, acılara daha fazla dayanamadı ve 21'de oyundan çıktı. Saiss'in durumu İstanbul'da netleşecek.