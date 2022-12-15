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    Horoz öttü Fas rüyadan uyandı! Son şampiyon Fransa, sürprize izin vermedi ve finale yükseldi

    Horoz 5. dakikada Theo Hernandez’in golüyle öne geçti. Fas ikinci yarıda çok yüklendi ama olmadı. 79’da Kolo noktayı koydu. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Horoz öttü Fas rüyadan uyandı

    Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu: Arjantin-Fransa... Son dünya şampiyonu Fransızlar, büyük başarıya imza atıp yarı finale kadar yükselen Fas'a şans tanımadı. Henüz maçın 5. dakikasında Mbappe şutunu çekti, savunmadan seken top Hernandez'in volesiyle ağlara gitti: 1-0. 17'de Giroud'nun sert şutu direkten auta gitti. 36'da Giroud, müsait durumda topu dışarıya yolladı. 44'te savunmadan gelen El Yamiq'in rövaşatası direkten çıktı. Bu pozisyonda Fas gole çok yaklaştı fakat sonuç gelmeyince ilk yarıda Fransa 1-0 üstünlükle soyunma odasına girdi.



    44 SANİYEDE GOL ATTI
    İkinci yarıya Fas etkili başladı. Topu hakimiyetine alan Afrika temsilcisi baskıyı kurdu ama topu çizgiden geçiremedi. 79'da oyuna giren Randal Kolo 44 saniye içerisinde topu filelere yolladı: 2-0. 90+3'te Fas net bir fırsatı değerlendiremedi. Fransa, turnuvanın sürpriz ekibini zor da olsa geçmeyi başararak adını finale yazdı. 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı yenerek şampiyon olan Fransızlar üst üste finale yükselmeyi başardı. 2 şampiyonluğu olan Fransa, Arjantin'le 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de Lusail Stadyumu'nda kapışacak.

    SAISS 21 DAKİKA DAYANDI
    Beşiktaş'ın 'oynatmayın' çağrısı yaptığı stoperi Romain Saiss, maça ilk 11'de başladı. Sakatlığı bulunan Saiss, acılara daha fazla dayanamadı ve 21'de oyundan çıktı. Saiss'in durumu İstanbul'da netleşecek.



    Fas takımı maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
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        Haberler Spor Horoz öttü Fas rüyadan uyandı! Son şampiyon Fransa, sürprize izin vermedi ve finale yükseldi
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