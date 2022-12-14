Fransa-Fas | CANLI ANLATIM İZLE

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın sürprizi; İspanya ve Portekiz gibi devleri saf dışı bırakan Fas, kupanın favorilerinden Fransa ile finalde Arjantin'in rakibi olmak için kapışıyor. Fas'ın bir mucizeye daha imza atıp atamayacağı tüm dünyada merakla bekleniyor.