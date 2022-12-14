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    • Spor
    • 14.12.2022 20:39
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    • 14.12.2022 20:44
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    Fransa-Fas | CANLI ANLATIM İZLE

    Katar’daki 2022 Dünya Kupası'nın sürprizi; İspanya ve Portekiz gibi devleri saf dışı bırakan Fas, kupanın favorilerinden Fransa ile final bileti için karşı karşıya geliyor. Karşılaşlmayı takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Fransa-Fas | CANLI

    Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın sürprizi; İspanya ve Portekiz gibi devleri saf dışı bırakan Fas, kupanın favorilerinden Fransa ile finalde Arjantin'in rakibi olmak için kapışıyor. Fas'ın bir mucizeye daha imza atıp atamayacağı tüm dünyada merakla bekleniyor.



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    Saiss'in durumu belirsiz Afrika temsilcisinde İspanya mücadelesinden beri sakat sakat oynayan ve Portekiz'e karşı 57'de oyundan çıkmak zorunda kalan takım kaptanı Beşiktaşlı Romain Saiss'in kesin durumunun yine maç saati belli olması bekleniyor.



    Saiss maça yetişmezse, onun yerine sakatlıktan dönen Aguerd'in formayı giyeceği konuşuluyor. Kadrosundaki 26 oyuncudan 14'ü ülke dışında doğan Fas'ta teknik direktör Walid Regragui, oyunculardan Saiss ile Boufal Fransa'da dünyaya geldiler.
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