Fransa-Fas | CANLI ANLATIM İZLE

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Saiss'in durumu belirsiz Afrika temsilcisinde İspanya mücadelesinden beri sakat sakat oynayan ve Portekiz'e karşı 57'de oyundan çıkmak zorunda kalan takım kaptanı Beşiktaşlı Romain Saiss'in kesin durumunun yine maç saati belli olması bekleniyor.
Saiss maça yetişmezse, onun yerine sakatlıktan dönen Aguerd'in formayı giyeceği konuşuluyor. Kadrosundaki 26 oyuncudan 14'ü ülke dışında doğan Fas'ta teknik direktör Walid Regragui, oyunculardan Saiss ile Boufal Fransa'da dünyaya geldiler.