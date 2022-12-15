Galatasaray, Almanya’da tutunamayan Fenerbahçe’nin eski yıldızı Ömer Faruk Beyaz’a kancayı attı

Ara transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'dan ses getirecek bir hamle geldi. Bu sezon 3 yerli kuralı nedeniyle fazlasıyla zorlanan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ömer Faruk Beyaz için girişimlere başladı.
ÇOK ÖNEMLİ BİR YETENEK
Sarı-Lacivertliler'in son dönemde altyapıdan çıkardığı en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen 19 yaşındaki futbolcu geçen yıl sözleşmesinin bitmesinin ardından tartışmalı bir şekilde Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ın yolunu tutmuştu. Ancak Ömer Faruk Beyaz, Almanya'da beklentileri bir türlü karşılayamadı. Stuttgart kulübü önceki gün yaptığı açıklamada. Magdeburg'a kiraladığı genç oyuncuya yeni kulüp aradıklarını duyurdu. Alınan bilgilere göre Galatasaray bu gelişme sonrası harekete geçti. Yönetimin Teknik Direktör Okan Buruk'tan alınan onay sonrası hem Alman kulübü hem de Ömer Faruk Beyaz'ın menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.
FARKLI FORMÜLLER MASADA
Sarı-Kırmızılılar'ın transferde farklı formüller üzerinde durduğu belirtiliyor. Yönetimin yıldız futbolcunun haklarını aldıktan sonra sezon sonuna kadar kiralık olarak farklı bir takımda oynamasını planladığı gelen bilgiler arasında. Magdeburg'da 69 dakika forma şansı bulabilen Ömer Faruk 4 maçta gol atamadı.