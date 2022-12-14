FRANSA FAS CANLI MAÇ İZLE! Fransa - Fas yarı final maçı canlı izle şifresiz, bedava, kesintisiz, HD! Kaç kaç? Maçın 11'leri...

Katar Dünya Kupası yarı final maçı Fransa - Fas arasında oynanacak. Peki yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arjantin'in rakibi kim, hangi takım oldu? Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Fransa - Fas yarı final maçı canlı izleme linki ve merak edilenler!