FRANSA FAS CANLI MAÇ İZLE! Fransa - Fas yarı final maçı canlı izle şifresiz, bedava, kesintisiz, HD! Kaç kaç? Maçın 11'leri...

Katar Dünya Kupası yarı final maçı Fransa - Fas arasında oynanacak. Peki yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arjantin'in rakibi kim, hangi takım oldu? Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Fransa - Fas yarı final maçı canlı izleme linki ve merak edilenler!
FRANSA - FAS YARI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Fransa - Fas maçı bu akşam yani 14 Aralık 20222 Çarşamba günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.
FRANSA - FAS MAÇI CANLI İZLE
İŞTE İLK 11'LER
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Konate, Theo, Tchouameni, Griezmann, Fofana, Dembele, Giroud, Mbappe.
Fas: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi; Ziyech, En Nesyri, Boufal.
İki ülke turnuva tarihinde ilk kez karşılaşacak. Bu turu geçen takım, Arjantin-Hırvatistan maçının galibiyle pazar günü final maçına çıkacak.
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası üçüncülük maçı 17 Aralık 2022 Cumartesi günü Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.
DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ TARİHTE?
Kupanın sahibini bulacağı final müsabakası ise 18 Aralık 2022 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.