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    Beşiktaş'tan Fas'a çağrı: Fransa maçında Saiss'i oynatmayın

    Beşiktaş Sağlık Heyeti, adalesinde yırtık olan Romain Saiss’le konuştuktan sonra hem futbolcuya hem de Fas Milli Takım doktorlarına Fransa maçında oynamaması yönünde talepte bulundu.

    Saiss’i oynatmayın

    Beşiktaş, bugün Fransa ile Dünya Kupası'nda finale yükselebilmek için mücadele verecek olan Fas Milli Takımı'ndan önemli ve kritik bir istekte bulundu.



    Beşiktaş sağlık heyeti, adalesinde hafif yırtık olan Romain Saiss'la konuştuktan sonra hem futbolcuya hem de Fas Milli Takım doktorlarına Fransa maçında oynamaması yönünde talepte bulundu.



    Romain Saiss, Fas'ın Portekiz ile oynadığı mücadelede Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında 57. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.



        Beşiktaş Sağlık Heyeti, Saiss'in bu kritik maçta oynaması durumunda adalesindeki yırtığın daha da büyümesinden ve sonuçta 2-2.5 ay gibi uzun süre sahalardan uzak kalmasından endişe ediyor.



        Romain Saiss'ın formasını giydiği Fas, Dünya Kupası'nın yarı finalinde Fransa ile bugün 22.00'de karşı karşıya gelecek.



        Saiss için Fas ve Fransa basınında bu kritik maçta oynama ihtimalinin olduğu şeklindeki haberlere sıkça rastlandı.
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            Haberler Spor Beşiktaş'tan Fas'a çağrı: Fransa maçında Saiss'i oynatmayın
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