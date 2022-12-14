Beşiktaş'tan Fas'a çağrı: Fransa maçında Saiss'i oynatmayın

Beşiktaş, bugün Fransa ile Dünya Kupası'nda finale yükselebilmek için mücadele verecek olan Fas Milli Takımı'ndan önemli ve kritik bir istekte bulundu.
Beşiktaş sağlık heyeti, adalesinde hafif yırtık olan Romain Saiss'la konuştuktan sonra hem futbolcuya hem de Fas Milli Takım doktorlarına Fransa maçında oynamaması yönünde talepte bulundu.
Romain Saiss, Fas'ın Portekiz ile oynadığı mücadelede Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında 57. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.