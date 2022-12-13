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    Laidouni sürprizi! Beşiktaş aradığı orta sahayı Macaristan'da buldu

    Süper Lig’de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, Ferencvaros forması giyen Aissa Laidouni’yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Kartal’ın bu transferde iki rakibi var.

    Laidouni sürprizi

    Dünya Kupası arasına 8. sırada giren Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Teknik direktör Güneş yönetimden, orta sahaya takviye yapılmasını istedi.



    Fransız basını, Siyah-Beyazlılar'ın Macar ekibi Ferencvaros'ta forma giyen Aissa Laidouni'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürerken, sıcak gelişmeler oldu.



    BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ VAR
    25 yaşındaki önlibero, yaşı ilerleyen Atiba Hutchinson ve Josef de Souza'nın boşluğunu kapatması için düşünülüyor. 4 milyon euro değer biçilen Tunuslu futbolcunun transferinde Beşiktaş'a Avrupa'dan da rakipler çıktı. Gözde isim Aissa Laidouni'yi birçok Avrupa kulübü çok yakından takip ediyor.



        İSKOÇLAR DA İSTİYOR...
        Trabzonspor'un da bu sezon Avrupa'da eşleştiği Ferencvaros'un oyuncusu olan Laidouni'yi Almanya'dan Wolfsburg, İskoçya'dan ise Celtic de transfer etmek istiyor. Futbolcu bu sezon 2 gol 4 asist üretti.



        SÖZLEŞMESİ BİTİYOR AMA...
        Laidouni ile kulübü arasındaki sözleşme sezon sonunda bitecek. Ferencvaros,1 yıl uzatma hakkına sahip.



        3 MAÇTA FORMA GİYDİ
        Laidouni Tunus'la Dünya kupası'nda 3 maçta forma giydi. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.

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