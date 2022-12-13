Laidouni sürprizi! Beşiktaş aradığı orta sahayı Macaristan'da buldu

Dünya Kupası arasına 8. sırada giren Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Teknik direktör Güneş yönetimden, orta sahaya takviye yapılmasını istedi.
Fransız basını, Siyah-Beyazlılar'ın Macar ekibi Ferencvaros'ta forma giyen Aissa Laidouni'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürerken, sıcak gelişmeler oldu.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ VAR
25 yaşındaki önlibero, yaşı ilerleyen Atiba Hutchinson ve Josef de Souza'nın boşluğunu kapatması için düşünülüyor. 4 milyon euro değer biçilen Tunuslu futbolcunun transferinde Beşiktaş'a Avrupa'dan da rakipler çıktı. Gözde isim Aissa Laidouni'yi birçok Avrupa kulübü çok yakından takip ediyor.