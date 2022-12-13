Laidouni sürprizi! Beşiktaş aradığı orta sahayı Macaristan'da buldu





BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ VAR

25 yaşındaki önlibero, yaşı ilerleyen Atiba Hutchinson ve Josef de Souza'nın boşluğunu kapatması için düşünülüyor. 4 milyon euro değer biçilen Tunuslu futbolcunun transferinde Beşiktaş'a Avrupa'dan da rakipler çıktı. Gözde isim Aissa Laidouni'yi birçok Avrupa kulübü çok yakından takip ediyor.