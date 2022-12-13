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    Dünya Kupası’nda son 4’e kalan Fas’ın başarısı tesadüf değil! Tarihi işte böyle yazdılar...

    2007 yılında tam 12 milyon Pound harcanarak inşa edilen akademiden yıldız oyuncular yetişti.. . Sonrasında ise dünya Faslı futbolcuların başarılarını izledi.

    takvim.com.tr
    Fas tarihi böyle yazdı

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fas tarih yazıyor...



    Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olan Fas, Belçika, İspanya, Portekiz gibi takımları yenerek adını yarı finale yazdırmayı başardı.



    Bu başarıda şüphesiz programlı çalışmanın ve altyapıya önem vermenin etkisi büyük.



        Fas futbolunun tarihi, hiçbir başarının asla tesadüf olmadığını bizlere kanıtlıyor.



        2007 yılında Fas kralı 6. Muhammed 12 milyon Pound harcanarak futbol akademisi kuruyor. 13-18 yaş aralığında özellikle fakir bölgelerden seçilen çocuklar bu akademiye alındı ve sonrasında eğitim aldılar.



        5 YILDIZLI AKADEMİ
        10. Sınıf düzeyinde eğitim alan çocuklar, bilim, yabancı dil ve bilgisayar üzerine eğitildi. 2.5 kilometrekarelik alana kurulan akademide FIFA standartlarına uygun 8 saha bulunuyor. Bu merkezde ayrıca 5 otel ve 2 tıp merkezi yer alıyor.



            Bu akademiden yetişen 5 oyuncu ise şu anda Fas Milli Takımı ile Katar'da boy gösteriyor. Fas Milli Takımı 15 yıllık süre sonrasında çalışmanın karşılığını Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak aldı. Ayrıca birçok oyuncusu Avrupa'nın önemli liglerinde boy gösteriyor.



            TEKNOLOJİ HARİKASI TESİSLER
            Fas'taki futbol akademisi, üstün teknolojiden yararlanılarak yapıldı. Mevcut akademiden yıldız oyuncular yetişiyor.

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            Haberler Spor Dünya Kupası’nda son 4’e kalan Fas’ın başarısı tesadüf değil! Tarihi işte böyle yazdılar...
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