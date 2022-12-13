Dünya Kupası’nda son 4’e kalan Fas’ın başarısı tesadüf değil! Tarihi işte böyle yazdılar...





Bu akademiden yetişen 5 oyuncu ise şu anda Fas Milli Takımı ile Katar'da boy gösteriyor. Fas Milli Takımı 15 yıllık süre sonrasında çalışmanın karşılığını Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak aldı. Ayrıca birçok oyuncusu Avrupa'nın önemli liglerinde boy gösteriyor.