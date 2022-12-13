YARI FİNALDE DEV KAPIŞMA: ARJANTİN-HIRVATİSTAN

Dünya Kupası yarı finalinde iki dev takım kapışıyor... 36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin ile 2018'in finalisti Hırvatistan arasında oynanacak yarı final karşılaşmasının sonucu merakla bekleniyor. Lusail Stadı'nda oynanacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Arjantin ile Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında grup aşamasında oynanan 2 maçın birini Arjantin, diğerini ise Hırvatistan kazandı. Fransa 1998'deki maç Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Rusya 2018'deki randevudan ise Hırvatistan 3-0 galip ayrıldı. Arjantin'in yıldızı Messi, yarı finalde iki önemli unvanının sahibi olmaya çalışacak. Messi, Hırvatistan karşısında sahaya çıkması durumunda Lothar Matthaus'un Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen (25 maç) oyuncu rekoruna ortak olacak. Arjantinli yıldız, gol atması halinde ise Gabriel Batistuta'yı geride bırakacak ve 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla gol atan Arjantinli futbolcu unvanını elde edecek.



DÜNYANIN 5 MUCİZESİ!

FIFA, Dünya Kupası tarihinin sürprizlerini sıraladı... 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan Türk Milli Takımı, o listede yer aldı. 1994 yılında yarı final oynayan Bulgaristan ve aynı turnuvada üçüncülük elde eden İsveç de FIFA'nın listesinde yer aldı. 1998 yılında üçüncü olan Hırvatlar da sürprizlerin yer aldığı listede kendisine yer buldu. 2002 yılında Almanya'ya yenilerek yarı finalde elenen Güney Kore FIFA'nın listesinde yer aldı.



MESSI LAHOZ'U EVİNE GÖNDERDİ!

Hollanda-Arjantin maçındaki yönetimi ile Avrupa futbolunda tepki çeken hakem Mateu Lahoz, FIFA tarafından evine gönderildi! Arjantin'in yıldız futbolcusu Messi tur atladıkları maçtan sonra Lahoz'a tepki göstermişti.



NEYMAR, T.SILVA İLE YAZIŞMALARI İFŞA ETTİ

Brezilya'nın yıldızı Neymar, takım arkadaşlarının yazışmalarını ifşa etti. Thiago Silva'ya "Sana bu Kupayı vermeyi gerçekten çok istiyordum" diyen Neymar, tecrübeli futbolcudan "Gerçekten hayal ettiğimden daha berbat. Buna dayanamıyorum. Kaybettiğimize inanamıyorum. Buna inanamıyorum. Ağlamak istiyorum." yanıtını aldı.







TORREIRA AMİGO OLDU

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Lucas Torreira futbola ilk adım attığı, halen babasının başkanlığını yaptığı kulüp olan Athletic Institution'u desteklemek için geçtiğimiz cumartesi akşamı tribündeki yerini aldı. Torreira'nın eski takımı, Laureles'e karşı 4-0'lık bir galibiyet aldı. Tecrübeli futbolcu sadece skordan dolayı keyiflenmedi. Taraftarlarla birlikte 90 dakika boyunca büyük bir coşku yaşadı. Torreira gömleğini salladı, bir işaret fişeği yaktı. Hatta davul bile çaldı. Uruguay medyası, Cimbom'un yıldızı Torreira'nın görüntülerini, "Katar'da Uruguay kadrosunda yer aldı ama oynayamadı. Torreira, Fray Bentos'a yerleşti ve randevuyu kaçırmadı" şeklinde yorumladı. Futbolcu bu sezon Galatasaray'da 12 Süper Lig maçında 1 asist yaptı.