Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı katıldığı bir tv programında önemli açıklamalarda bulundu. Genç yönetici,"Valerien Ismael tercihimden kesinlikle pişman değilim. Opsiyonlardan birisiydi. Yönetimler tercih yapar, zaman zaman iyi, zaman zaman kötü olur" dedi. Şenol Güneş'le beraber camianın kenetlendiğini belirten Kazancı, "Umarım sezon başındaki o güçlü havaya geri döneriz" dedi. Başarılı yönetici, "Weghorst'un opsiyonu 10 milyon Euro. Bonservisini almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Caner Erkin'in transferi söz konusu değil diyen Kazancı, Rosier için ise "Bir sorun olduğu haberleri doğru değil" dedi. Kazancı eleştirilen Masuaku için ise kötü performans gösterdiğini düşünmüyoruz" diye konuştu.
DELE ALLİ DAHA İYİ OLACAK
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Dele Alli ile ilgili açıklamarda bulundu. Başarılı yönetici, "Şenol hoca kariyeri düşüşe geçmiş pek çok oyuncuyu geri döndürmesiyle ünlü. Umuyoruz ki Dele Alli, ligin ikinci yarısında daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.
KARTAL'DA SAISS KORKUSU
Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'in sol arka adalesinden yaşadığı sakatlığın beklenenden daha ciddi olabileceği öğrenildi. Siyah- Beyazlılar, Saiss'in uzun süre sahalardan uzak kalmasından endişe ediyor. Deneyimli futbolcu adalesinde yırtık belirlenmesi halinde yaklaşık bir ay Siyah- Beyazlı formadan uzak kalacak. Saiss bu durumda Gaziantep (D), Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ ARA VERMEDİ
Beşiktaş'ta hazırlıklar dün de devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Westerlo maçında oynayan futbolcular, salonda çalıştı. Diğer oyuncular kondisyon ağırlıklı bir antrenman yaptılar.