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    Ceyhun Kazancı'dan flaş açıklamalar: Ismael tercihimden pişman değilim | Spor haberleri

    Ceyhun Kazancı,“Valerien Ismael tercihimden kesinlikle pişman değilim opsiyonlardan birisiydi” dedi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 13 Aralık TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Ismael tercihimden pişman değilim

    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı katıldığı bir tv programında önemli açıklamalarda bulundu. Genç yönetici,"Valerien Ismael tercihimden kesinlikle pişman değilim. Opsiyonlardan birisiydi. Yönetimler tercih yapar, zaman zaman iyi, zaman zaman kötü olur" dedi. Şenol Güneş'le beraber camianın kenetlendiğini belirten Kazancı, "Umarım sezon başındaki o güçlü havaya geri döneriz" dedi. Başarılı yönetici, "Weghorst'un opsiyonu 10 milyon Euro. Bonservisini almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Caner Erkin'in transferi söz konusu değil diyen Kazancı, Rosier için ise "Bir sorun olduğu haberleri doğru değil" dedi. Kazancı eleştirilen Masuaku için ise kötü performans gösterdiğini düşünmüyoruz" diye konuştu.



    DELE ALLİ DAHA İYİ OLACAK
    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Dele Alli ile ilgili açıklamarda bulundu. Başarılı yönetici, "Şenol hoca kariyeri düşüşe geçmiş pek çok oyuncuyu geri döndürmesiyle ünlü. Umuyoruz ki Dele Alli, ligin ikinci yarısında daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

    KARTAL'DA SAISS KORKUSU
    Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'in sol arka adalesinden yaşadığı sakatlığın beklenenden daha ciddi olabileceği öğrenildi. Siyah- Beyazlılar, Saiss'in uzun süre sahalardan uzak kalmasından endişe ediyor. Deneyimli futbolcu adalesinde yırtık belirlenmesi halinde yaklaşık bir ay Siyah- Beyazlı formadan uzak kalacak. Saiss bu durumda Gaziantep (D), Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.



    BEŞİKTAŞ ARA VERMEDİ
    Beşiktaş'ta hazırlıklar dün de devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Westerlo maçında oynayan futbolcular, salonda çalıştı. Diğer oyuncular kondisyon ağırlıklı bir antrenman yaptılar.



        PENDİK SAKARYA'YI REGATTIN İLE DEVİRDİ
        Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor sahasında Sakaryaspor'u 3-1 yendi. 3. dakikada Regattin yayın hemen önünden yaptığı vuruşla ev sahibini öne geçirdi. 10'da kaleci Cihan'ın hatasını affetmeyen Kappel skoru 2-0 yaptı. 15'te Sakarya Burak'la farkı 1'e indirdi. 76'da Regattin penaltıdan skoru belirledi. 86'da Sakarya'da Oğuz kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



        FENERBAHÇE BEKO OLYMPIAKOS ÖNÜNDE
        Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi 13. hafta karşılaşmasında bugün deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek. Pire'deki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde çıktığı 12 mücadelenin 10'nu kazanan ve 2'sini kaybeden Sarı-Lacivertli takım ligde liderlik koltuğunda oturuyor.



        KAYSERİSPOR KASASINA 200 BİN DOLAR KOYDU
        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Dünya Kupası'na gönderdiği futbolculardan 200 bin Dolar gelir elde etti. Kayserispor, İran Milli Takımı'na Majid Hosseini ve Ali Karimi'yi göndererek bu parayı kazandı. Kulüpler, Dünya Kupası'nda yer alan futbolcuların, Dünya Kupası'nda günlük geçirdiği süreye göre para kazanıyor.



            SABA LOBJANİDZE'DEN VOLKAN DEMİREL'E ÖVGÜ
            Atakaş Hatayspor'un Gürcü oyuncusu Saba Lobjanidze, teknik direktör Volkan Demirel'in gelecekte çok daha başarılı olacağını söyledi. Lobjanidze, "Gerçekten çok iyi bir hocayla çalışıyoruz. Müthiş bir kariyer. Geçmişe baktığınız zaman Türk futbolunu çok iyi bildiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



            TOFAŞ'I GALİBİYETE MİLAKNİS TAŞIDI
            Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-79 mağlup etti. TOFAŞ'TA Arturas Milaknis 19 galibiyette öne çıkan isim olurken, Thompson'da 18 sayı ile galibiyete katkıda bulundu. Denizli temsilcisinde Heiddegger'in 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

            YARI FİNALDE DEV KAPIŞMA: ARJANTİN-HIRVATİSTAN
            Dünya Kupası yarı finalinde iki dev takım kapışıyor... 36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin ile 2018'in finalisti Hırvatistan arasında oynanacak yarı final karşılaşmasının sonucu merakla bekleniyor. Lusail Stadı'nda oynanacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Arjantin ile Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında grup aşamasında oynanan 2 maçın birini Arjantin, diğerini ise Hırvatistan kazandı. Fransa 1998'deki maç Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Rusya 2018'deki randevudan ise Hırvatistan 3-0 galip ayrıldı. Arjantin'in yıldızı Messi, yarı finalde iki önemli unvanının sahibi olmaya çalışacak. Messi, Hırvatistan karşısında sahaya çıkması durumunda Lothar Matthaus'un Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen (25 maç) oyuncu rekoruna ortak olacak. Arjantinli yıldız, gol atması halinde ise Gabriel Batistuta'yı geride bırakacak ve 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla gol atan Arjantinli futbolcu unvanını elde edecek.

            DÜNYANIN 5 MUCİZESİ!
            FIFA, Dünya Kupası tarihinin sürprizlerini sıraladı... 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan Türk Milli Takımı, o listede yer aldı. 1994 yılında yarı final oynayan Bulgaristan ve aynı turnuvada üçüncülük elde eden İsveç de FIFA'nın listesinde yer aldı. 1998 yılında üçüncü olan Hırvatlar da sürprizlerin yer aldığı listede kendisine yer buldu. 2002 yılında Almanya'ya yenilerek yarı finalde elenen Güney Kore FIFA'nın listesinde yer aldı.

            MESSI LAHOZ'U EVİNE GÖNDERDİ!
            Hollanda-Arjantin maçındaki yönetimi ile Avrupa futbolunda tepki çeken hakem Mateu Lahoz, FIFA tarafından evine gönderildi! Arjantin'in yıldız futbolcusu Messi tur atladıkları maçtan sonra Lahoz'a tepki göstermişti.

            NEYMAR, T.SILVA İLE YAZIŞMALARI İFŞA ETTİ
            Brezilya'nın yıldızı Neymar, takım arkadaşlarının yazışmalarını ifşa etti. Thiago Silva'ya "Sana bu Kupayı vermeyi gerçekten çok istiyordum" diyen Neymar, tecrübeli futbolcudan "Gerçekten hayal ettiğimden daha berbat. Buna dayanamıyorum. Kaybettiğimize inanamıyorum. Buna inanamıyorum. Ağlamak istiyorum." yanıtını aldı.



            TORREIRA AMİGO OLDU
            Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Lucas Torreira futbola ilk adım attığı, halen babasının başkanlığını yaptığı kulüp olan Athletic Institution'u desteklemek için geçtiğimiz cumartesi akşamı tribündeki yerini aldı. Torreira'nın eski takımı, Laureles'e karşı 4-0'lık bir galibiyet aldı. Tecrübeli futbolcu sadece skordan dolayı keyiflenmedi. Taraftarlarla birlikte 90 dakika boyunca büyük bir coşku yaşadı. Torreira gömleğini salladı, bir işaret fişeği yaktı. Hatta davul bile çaldı. Uruguay medyası, Cimbom'un yıldızı Torreira'nın görüntülerini, "Katar'da Uruguay kadrosunda yer aldı ama oynayamadı. Torreira, Fray Bentos'a yerleşti ve randevuyu kaçırmadı" şeklinde yorumladı. Futbolcu bu sezon Galatasaray'da 12 Süper Lig maçında 1 asist yaptı.

                BREZİLYA'DAN GALATASARAY'A RAKİP
                Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibinde devam eden ve Galatasaray'ın transfer gündemine gelen orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar'a Güney Amerika'dan da talip çıktı. Kolombiyalı futbolcuyla Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın da ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

                MALİYETİ 6 MİLYON EURO
                30 yaşındaki futbolcu 2019'dan beri forma giydiği Suudi Arabistan'da 96 maçta oynadı. Bu sezon 6 maçta 540 dakika süre alan futbolcu için kulübü 6 milyon euro bonservis talep ediyor. 6 ve 8 numarada oynayabilen Cuellar da Arabistan'dan ayrılmayaca sıcak bakıyor. 1.76 boyundaki Cuellar daha önce Flamengo dışında, CPD Junior ve Cali'de oynadı.



                BURUK'TAN ALTYAPI MESAJI
                1985 yılında Galatasaray altyapısında seçmelere girerek akademiye seçilen, uzun yıllar A takım forması giyen ve sezon başından bu yana teknik direktörlük yapan Okan Buruk, altyapıdan yetişerek A takıma dahil olan 15 futbolcu ile beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.



                SON KARAR JORGE JESUS'UN
                Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Dünya Kupası sebebiyle verilen aradan sonra düzenli olarak takımda forma giymek istiyor. Rus ekibi CSKA Moskova'nın yakın ilgi gösterdiği 28 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde yönetim ile geleceği adına bir görüşme yapacak. Daha önce 5 milyon euro öneren ve bu teklifi Fenerbahçe tarafından reddedilen Rus ekibinin 8 milyon euro bedeli kasadan çıkarmaya hazır olduğu iddia edildi. Sarı-Lacivertliler, 2024 yılında kontratı bitecek Mert Hakan ile ilgili teknik direktör Jorge Jesus'un raporunu bekliyor. Mert Hakan, bu sezon 8 maçta 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.

                JESUS YİNE ÖDÜN VERMEDİ
                Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hazırlık maçları oynadıkları Dünya Kupası arasında da kendi oyun anlayışından ödün vermedi. Portekizli çalıştırıcı, forvet hattında çift forvetli sistemi tercih etmeyi sürdürdü. Dünya Kupası arasında oynadığı 4 maçı da galip bitiren ve 12 gol atan Jesus ile öğrencileri, Süper Lig'e de iyi bir dönüş yapmayı amaçlıyor. Jorge Jesus, bu konuda işi sıkı tutuyor.



                PSG'DEN KİM'E TRANSFERDE KANCA
                İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'ye Fransız devi Paris Saint Germain talip oldu. Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen futbolcu için Napoli'nin kasasına en az 45 milyon euro girebilir. 2025'e kadar kulübü ile kontratı olan 26 yaşındaki stopere Manchester United da ilgi gösteriyor.



                    RED BULL CAMPUS'TE FİNAL VAKTİ GELDİ
                    Öğrencilerin ülkesini temsil etmesini sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch'ta bu hafta dünyanın en iyi takımı belli oluyor. Türkiye elemeleri şampiyonu Werder Weremem, Brezilya'da kupa için sahneye çıkacak. Büyük ödül ise 20 bin euro olacak.



                    F.BAHÇE'YE MOTLEY İÇİN KÖTÜ HABER
                    Fenerbahçe Beko'ya THY EuroLeague'de en önemli isimlerden biri olan Johnathan Motley'den kötü bir haber geldi. Türk Telekom maçında sakatlanan Motley'in 10-15 gün parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Fenerbahçe Beko önümüzdeki 2 haftalık süreçte EuroLeague'te Olympiakos, Baskonia, ve Partizan ile karşılaşacak.



                    TÜRKİYE'DEN 5 BİN 279 MADALYA
                    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılında kazanılan madalya sayısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin uluslararası yarışmalarda 1780 altın, 1755 gümüş ve 1744 de bronz olmak üzere toplam 5 bin 279 madalya kazandığını kamuoyu ile paylaştı.



                        NAPOLİ'NİN SON GÖZDESİ OSAYİ
                        Serie A takımlarından Napoli'nin adı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularıyla anılmaya devam ediyor... Çizme basını, Napoli'nin Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, ve Arda Güler'den sonra Bright Osayi Samuel'i de transfer listesine eklediğini öne sürdü. Haberde, İtalyan ekibinin bu oyuncuların yanı sıra 24 yaşındaki Nijeryalı sağ beki de izlediği belirtildi

                        DI LORENZO'YA ALTERNATİF
                        Napoli'nin Osayi Samuel'i Arjantinli yıldızı Giovanni Di Lorenzo'ya alternatif olarak kadroya katmayı düşündüğü belirtildi. Sarı- Lacivertli ekiple bu sezon 21 resmi maça çıkan yıldız oyuncu takımına gol veya asist katkısında bulunamadı. Sürati ile dikkat çeken yıldız futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 9 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. İngiliz pasaportu da bulunan genç futbolcunun Sarı- Lacivertli takım ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.



                        KAYSERİ ONUR'LA MASAYA OTURDU
                        Bu sezon Kayserispor'da gösterdiği performansla 4 büyüklerin radarına giren 28 yaşındaki sağ bek Onur Bulut'un takımıyla 3 yıllık yeni kontrat imzalamaya yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun Sarı Kırmızılı takım ile yaptığı görüşmelerde pazarlıkların sürdüğü belirtilildi. İki tarafın da kısa süre içerisinde görüşmeleri olumlu yönde sonuçlandırması bekleniyor. Yıldız oyuncu, Kayserispor ile bu sezon 14 lig maçına çıkıp 2 gol, 2 asiste imza attı.



                        İNŞALLAH KUPA TÜRKİYE'DE KALIR!
                        Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 14-18 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'na iki Türk takımının katıldığını belirterek, kupanın Türkiye'de kalması temennisinde bulundu. Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise, "Bu prestijli turnuvaya Türkiye'nin iki kez ev sahipliği yapabilmesi büyük başarı. Biz voleybol ülkesi haline geldik. Çıtayı hep en yüksekte tutuyoruz" ifadesini kullandı.

                        ANTALYA'YA inançlı geldik
                        Vakıfbank Genel Menajeri Neslihan Demir Güler, "Antalya'ya hazır ve inançlı geldik. Üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmak en büyük hedefimiz" şeklinde konuştu. VakıfBank B Grubu'nda Kazakistan'dan Kuanysh Club ve Brezilya'dan Gerdau Minas takımları ile eşleşti. Eczacıbaşı Dynavit ise A Grubu'nda İtalya'dan Prosecco Doc Imoco Conegliano ve Brezilya'dan Dentil Praia Clube takımları ile eşleşti.

                        EMREHAN'DAN RONALDO'YA DESTEK
                        Dünya Kupası'na veda eden Portekiz'de Ronaldo gündem olmaya devam ediyor. Fernando Santos ile sorun yaşayan yıldız oyuncuya meslektaşlarından destek gelmeye devam ediyor. Trabzonspor'un genç yıldızı Emrehan Gedikli sosyal medya hesaplarından profil fotoğraflarını Ronaldo ile güncelledi. Gedikli, Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafını yayınlayarak, "O en iyisi" notunu paylaştı.

                        YUSUF ERDOĞAN A.GÜCÜ İLE FLÖRTTE!
                        Trabzonspor'da ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yusuf Erdoğan'ın Ankaragücü ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Trabzonspor'da bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen futbolcuyla Kasımpaşa'nın da yakından ilgilendiği bildirildi.

                        REAL'DEN MODRİC İÇİN PAYLAŞIM
                        Real Madrid Katar'daki Hırvat yıldıız Luka Modric'e destek verdi.

                        MİLAN'DAN 6-0 İÇİN HATIRLATMA
                        İtalyan ekibi, 2004 yılındaki Fiorentina zaferini hesabından paylaştı.

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