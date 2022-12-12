Trabzonspor’da olağanüstü hal! Birçok isim kadro dışı kalabilir | Spor haberleri

Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçı sonrası Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımına yaptığı eleştriler camianın gündemine oturdu... Göreve geldiğinden beri oyuncuları için olumsuz hiçbir kelime kullanmayan Avcı, Kasımpaşa maçı sonrası adeta futbolcularına kapıyı gösterdi. Bordo-Mavili takımın teknik direktörünün "Gerekirse altyapıdan oyuncular alırım" sözü ise radikal kararlar alınabileceğini net bir şekilde gösterdi. "Trabzonspor her yarışın içindedir. Herkes farkına varacak. Ben oyuncu beklemeyeceğim. Burası Trabzonspor. Oyuncu performansını artıracak" diyen Avcı'nın kastettiği isimlerin Yusuf Erdoğan, Denswil, Bardhi, Doğucan, Yusuf Yazıcı, Djaniny Semedo ve Emrehan Gedikli olduğu ileri sürüldü. Abdullah Avcı'nın izin dönüşü oyuncularıyla yapacağı toplantıı sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
LARSEN'LE YOLLAR AYRILABİLİR
Fırtına'da beklentilerin altında kalan Jens Larsen için İtalyan gazeteci Joseph Lumia'dan flaş bir iddia geldi. Lumia, Brondby ve Malmö'nün Larsen için Trabzonspor ile görüşmelere başladığını iddia etti.
MASUAKU'NUN YERİNE ATTAH ALLAH
Ara transferde sol bek takviyesi planlayan Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim girdi. Masuaku'nun performansını yetersiz bulan ve takımdan gönderilmesini isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken Yahia Attiat-Allah'ın durumunun araştırılmasını istedi. Ülkesinin takımlarından Wydad'ta forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen yönetimin Faslı yıldızın transferini Saiss'i de araya sokarak 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında bitirmek istediği öğrenildi. Attiat-Allah Dünya Kupası'nda 4 maçta süre alırken 1 asiste imza attı. Wydad'da bu sezon 18 maça çıkan yıldız sol bek bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistle 5 gole katkıda bulundu.