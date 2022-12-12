Trabzonspor’da olağanüstü hal! Birçok isim kadro dışı kalabilir | Spor haberleri





TRANSFERE DEĞİL ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIM

Galatasaray'da 2022 Katar Dünya Kupası'nda yer almasının ardından takıma geri dönen Victor Nelsson, Antalya'daki kampa katıldı ve basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Danimarkalı futbolcu geleceği hakkında da konuştu. La Liga ekibi Sevilla ile sıkça transferde anılan Nelsson, "Odağım şu anda Galatasaray. Transferi hiç düşünmüyorum. Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum" diye konuştu.



AZ GOL YEMELERİNİN SIRRI

Öte yandan Nelsson bu sene az gol yemeleri hakkında, "Takım olarak daha iyi bir savunma yaptığımız için az gol yedik. Marcao'nun yerine Abdülkerim'in gelmesi ile ilgili değil" dedi. Nelsson, Icardi için de "Takımımızda olduğu için eminim taraftarımız da mutludur" diye konuştu.