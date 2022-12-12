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    Trabzonspor’da olağanüstü hal! Birçok isim kadro dışı kalabilir | Spor haberleri

    Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın sert sözlerle oyuncularını eleştirmesi şok etkisi yarattı. İlerleyen günlerde Bordo-Mavi li takımda sürpriz isimlerin kadro dışı kalabileceği konuşuluyor. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 12 Aralık TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Trabzonspor’da olağanüstü hal

    Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçı sonrası Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımına yaptığı eleştriler camianın gündemine oturdu... Göreve geldiğinden beri oyuncuları için olumsuz hiçbir kelime kullanmayan Avcı, Kasımpaşa maçı sonrası adeta futbolcularına kapıyı gösterdi. Bordo-Mavili takımın teknik direktörünün "Gerekirse altyapıdan oyuncular alırım" sözü ise radikal kararlar alınabileceğini net bir şekilde gösterdi. "Trabzonspor her yarışın içindedir. Herkes farkına varacak. Ben oyuncu beklemeyeceğim. Burası Trabzonspor. Oyuncu performansını artıracak" diyen Avcı'nın kastettiği isimlerin Yusuf Erdoğan, Denswil, Bardhi, Doğucan, Yusuf Yazıcı, Djaniny Semedo ve Emrehan Gedikli olduğu ileri sürüldü. Abdullah Avcı'nın izin dönüşü oyuncularıyla yapacağı toplantıı sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.



    LARSEN'LE YOLLAR AYRILABİLİR
    Fırtına'da beklentilerin altında kalan Jens Larsen için İtalyan gazeteci Joseph Lumia'dan flaş bir iddia geldi. Lumia, Brondby ve Malmö'nün Larsen için Trabzonspor ile görüşmelere başladığını iddia etti.



    MASUAKU'NUN YERİNE ATTAH ALLAH
    Ara transferde sol bek takviyesi planlayan Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim girdi. Masuaku'nun performansını yetersiz bulan ve takımdan gönderilmesini isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken Yahia Attiat-Allah'ın durumunun araştırılmasını istedi. Ülkesinin takımlarından Wydad'ta forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen yönetimin Faslı yıldızın transferini Saiss'i de araya sokarak 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında bitirmek istediği öğrenildi. Attiat-Allah Dünya Kupası'nda 4 maçta süre alırken 1 asiste imza attı. Wydad'da bu sezon 18 maça çıkan yıldız sol bek bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistle 5 gole katkıda bulundu.



        MERTENS'İ ALİ YİĞİT ÖNERDİ
        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Rıdvan Yılmaz, Halil Akbunar, Deniz Undav ve Dembele için Buruk, "Tüm oyuncuları seyrediyoruz. Ocak'ta bir tasarrufumuz olabilir" diye konuştu. Öte yandan Buruk, yıldız oyuncu Mertens ilgili, "Mertens'i ilk olarak oğlum Ali Yiğit bana önerdi. Durumu iyi, okulu devam ettiği için burada yok. İki yenilgimiz var. O yenilgiler de onun olmadığı maçlarda" dedi.



        TRANSFERE DEĞİL ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIM
        Galatasaray'da 2022 Katar Dünya Kupası'nda yer almasının ardından takıma geri dönen Victor Nelsson, Antalya'daki kampa katıldı ve basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Danimarkalı futbolcu geleceği hakkında da konuştu. La Liga ekibi Sevilla ile sıkça transferde anılan Nelsson, "Odağım şu anda Galatasaray. Transferi hiç düşünmüyorum. Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum" diye konuştu.

        AZ GOL YEMELERİNİN SIRRI
        Öte yandan Nelsson bu sene az gol yemeleri hakkında, "Takım olarak daha iyi bir savunma yaptığımız için az gol yedik. Marcao'nun yerine Abdülkerim'in gelmesi ile ilgili değil" dedi. Nelsson, Icardi için de "Takımımızda olduğu için eminim taraftarımız da mutludur" diye konuştu.



        GALATASARAY'DA 6 FUTBOLCU İÇİN SAKATLIK RAPORU
        Galatasaray'da Sergio Oliveira ve Yunus Akgün ligin başlangıcına yetiştirilmeye çalışılacak. Icardi'nin durumu Antalya kampı sonrası netleşecek. Hamza Akman, Milot Rashica ve Emre Taşdemir ise birkaç gün içinde takıma dönecek.



            BODRUM, İZMİR'DEN 'ALTIN' TOPLADI
            Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Bodrumspor deplasmanda Altınordu'yu 2-0 yendi. Henüz 1. dakikada Altınordu atağında Ahmet İlhan'ın sert şutunda kaleci Sousa gole izin vermedi. 8'de Imeri'nin pasıyla topla buluşan Üzeyir, sağ ayağıyla uzak köşeye yerden sert vurdu: 0-1. 12'de Imeri'nin pasında Celal, savunmanın müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu: 0-2. Bodrum 3 puanı cebine koydu...



            BİR ADAMI ÖLDÜRDÜNÜZ!
            Portekiz'de hedefteki adam teknik direktör Fernando Santos... Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'a yenilerek kupaya veda eden Portekiz'de Santos'a tepkiler sürüyor. Cristiano Ronaldo'yu yedek bıraktığı için eleştirilen tecrübeli teknik adama bir tepki de Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro'dan geldi. Aveiro, Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos'u istifaya davet ederken, "Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz. Fernando Santos istifa!" ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ise "Dünyanın en iyi oyuncusunu, en güçlü silahını küçümseyemezsin. Seni hak etmeyen birinin yanında duramazsın. Hayat bize dersler veriyor. Bugün biz kaybetmedik, öğrendik. Cristiano, sana hayranız" diye konuştu.

            HAYALİM YIKILDI
            Ronaldo suskunluğunu bozdu. 37 yaşındaki yıldız, en büyük hayalini gerçekleştiremediğini söyledi. CR7, "16 sene Dünya Kupası'nda goller attım. En büyük rüyam kupayı Portekiz'e getirmekti. Kavgadan asla kaçmadım. Ülkeme hiç arkamı dönmedim. Savaştım ama olmadı" dedi.



            10 DAKİKA FELÇİ KALDIM
            Hırvatistan'a penaltılarla elenerek kupaya veda eden Brezilya'da Neymar'dan çarpıcı açıklamalar... Sambacı yıldız, "Psikolojik olarak çökmüş durumdayım. Hırvatistan maçı kesinlikle kariyerimin en can yakıcı mağlubiyetiydi. Maçın ardından 10 dakika felçli gibi kaldım ve gözyaşlarım hiç durmadı. Ne yazık ki uzun bir süre bu sonucu unutmayacağım" dedi.



                HARRY'NİN ACISI!
                Dünya Kupası'nda Fransa'ya yenilerek turnuvaya veda eden İngiltere Milli Takımı ülke basını tarafından eleştirildi. The Sun, 'Harry'nin acısı' şeklinde verdiği başlıkta, "Fransa'ya 2-1 yenilen İngiltere'de penaltı kaçıran Harry Kane'i İngiltere yıldızları teselli etti" ifadesinde bulundu.



                ARJANTİN-HIRVATİSTAN MAÇI ORSATO'NUN
                2022 Dünya Kupası'nda yarın saat 22.00'de oynanacak ilk yarı final maçının hakemi belli oldu. Arjantin-Hırvatistan mücadelesini İtalyan düdük Daniele Orsato yönetecek. Orsato, Arjantin'in grupta Meksika ile yaptığı ve 2-0 kazandığı maçta da orta hakem görevini üstlendi.



                FENERBAHÇE GÜMBÜR GÜMBÜR
                Süper Lig'e Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle verilen arada 4 tane hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe gerek aldığı sonuçlar gerekse de ortaya koyduğu futbolla hem rakiplerine gözdağı verdi hem de taraftarlarına umut verdi. Sarı-Lacivertliler sırasıyla Rayo Vallecano'yu 3-1, Villarreal'i 2-1, Alanyaspor'u 4-2 ve son olarak da Salernitana'yı 3-0 mağlup etti. Rakip filelere 12 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Tüm bu sonuçları alırken de sakatlıkları bulunan ve Dünya Kupası'nda yer alan birçok as oyuncusundan da yararlanamadı. Fenerbahçe'nin skordan bağımsız olarak son derece diri bir görüntü vermesi şampiyonluk yarışındaki rakiplerine gözdağı olarak yorumlandı.



                    EL YANIQ'E YAKIN TAKİP
                    Fenerbahçe'de scoutlar, Dünya Kupası'nı yakından takip ediyor. Kanarya'nın devre arasında stoper hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'nin Dünya Kupası'nda etkili bir performans ortaya koyan Fas Milli Takımı'nın stoperi Jawad El Yamiq'i radarına aldığı ifade edildi. 30 yaşındaki oyuncu, savunmadaki partneri Romain Saiss ile birlikte üst düzey bir performans sergiledi. 1 GOL YEDİ
                    Fas, Dünya Kupası'nda kalesinde sadece 1 gol gördü. Bu başarıda El Yamiq'in da payı oldukça büyük. Piyasa değeri 1.2 milyon Euro olan Yamiq'in Valladolid'le 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.



                    MERT HAKAN SINIFI GEÇTİ
                    Bu sezon Fenerbahçe'de sakatlıklarla en çok boğuşan oyuncuların başında gelen Mert Hakan Yandaş, hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla Jorge Jesus'un takdirini kazandı. Başarılı orta saha oyuncusu Rayo Vallecano ve Villarreal maçlarının 2. yarısında oyuna girerek galibiyette büyük pay sahibi oldu. Mert Hakan, ilk 11'de başladığı Alanyaspor maçında ise güzel futbolu ve İrfan Can'a yaptığı asist ile gündem oldu. Mert Hakan'ın lige hazır bir şekilde başlayacak olması Jesus'un orta sahadaki alternatiflerini artırıyor.

                    FENER İRFAN'I TAPUSUYLA İSTİYOR
                    Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen kaleci İrfan Can Eğribayat'ı bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Göztepe'nin İrfan Can için 1.2 milyon Euro istediği iddia ediliyor.



                    ALTAY SEFERBERLİĞİ
                    Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında bel ağrıları nükseden, ardından tedavisine başlanan kaptan Altay Bayındır için teknik ekip alarm verdi. Sezon başından bu yana Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarının sadece ikisinde forma giyemeyen milli kaleci, tedavisi için İstanbul'da bırakılmış, 5 günlük Antalya Kampı'na götürülmemişti. Jesus'un, kaleci Altay hakkında sürekli bilgi aldığı ve en kısa sürede takıma katılmasını sağlık ekibinden talep ettiği öğrenildi.



                        F.BAHÇE BEKO'NUN İLK YENİLGİSİ TELEKOM'A
                        Basketbol Süper Ligi'nde F.Bahçe Beko, evinde Türk Telekom'a 82-75 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. Nick Calathes'i dinlendiren Fenerbahçe, oyun kurucu mevkinde sakat Wilbekin'in yokluğunu da hissetti. Telekom'da Grant ve Taylor 20'şer sayıyla oynadı. Fenerbahçe'de ise Motley 16 sayı attı. Diğer maçta ise Galatasaray NEF, Gaziantep'i 77-54 yendi.



                        A. EFES, BEŞİKTAŞ'I LİGİN DİBİNDE BIRAKTI
                        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Beşiktaş Emlakjet'i 99-86 yendi. Beaubois 25, Micic 20, Pleiss 19 sayıyla yıldızlaştı. Beşiktaş'ta Mooney'in 28, Furkan Haltalı'nın da 16 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Efes, 7. galibiyetini alırken Beşiktaş 8. kez yenildi ve sondan 2. sırada kaldı.



                        ANDREA PİRLO: SOL BEK TRANSFERİ YAPACAĞIZ
                        Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik adamı Andrea Pirlo, transfere ilişkin açıklamada bulundu. İtalyan teknik adam, "Sol bek eksiğimiz var, bunu da ocak ayındaki transfer döneminde tamamlayacağız. Yarışmacı bir takımız, daha da yarışmacı olmak için eksik olduğumuz bölgeler stoper ve sol beke takviye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



                            PREMIER LİG'DE GVARDİOL SAVAŞI
                            Leipzig'de gösterdiği yükselişi Dünya Kupası'da da sürdüren Hırvat stoper Josko Gvardiol'e Premier Lig'den teklif yağıyor. Fransız basınında yer alan haberde Gvardiol için Manchester City'nin bonuslar dahil 100 milyon Euro, Chelsea'nin 95 milyon Euro, Manchester United'in ise 90 milyon Euro'luk teklifte bulunmayı planlıyor.

                            2. LİG-3. LİG SONUÇLAR
                            2. LİG BEYAZ: Arnavutköy-Batman:0-0, İnegöl-Ankaraspor: 1-1, Menemen-Sivas Bld:0-0, Bayburt-Tarsus:1-1, Erzincan-Esenler:1-1, Isparta-Çorum: 0-0, Urfaspor-Afyonspor: 1-2, Soma-Bursaspor:3-1, Düzce-Amed:2-2.

                            TFF 2. LİG KIRMIZI: Etimesgut-Kırşehir: 1-1, İskenderun-Buca:1-2, 1461 Trabzon-Fethiye:2-0, Kastamonu-Kocaeli:0-1, Zonguldak-Balıkesir:2-0, Diyarbekir-Sarıyer:1-1, Adıyaman- Pazar:4-0, Karacabey-Serik:1-1, Ankara Demir-Kırklareli: 2-2, Van-Uşak:3-1

                            TFF 3.LİG 1.GRUP: Ordu-Yomra:3-1, Çatalca-Amasya:3-2, Derince-Hacettepe:2-1, Kütahya- Karşıyaka:1-1, Nevşehir-Karbel:3-1, Edirne-Ağrı:2-1, Elazığ- Eskişehir:2-2, Mersin İY-Kelkit:2-2, 1922 Konya-Şike:2-2.

                            2.GRUP: Bayrampaşa-Ordu:2-1, Kırıkkale-Elazığ FK:3-2, Karaman-Iğdır:1-0, Ayvalık-Maraş:2-1, Gümüşhane- Turgutlu:3-0, Kuşadası-Darıca:2-0, Ergene-Kestel:0-1, Eynesil-Bulvar:0-2,

                            3.GRUP: Bergama-Beyoğlu:2-1, Çankaya-Sapanca:0-1, Kepez-Arguvan:2-1, Hopa-Bursa Yıldırım:1-0, Muş-Siirt:0-2, Fatsa-Efeler FK:1-1, Aksaray- Erbaa:2-1, Tepecik-Akhisar:1-0, Niğde FK-Osmaniye:0-1



                            BARÇA'NIN YARI FİNAL GURURU
                            Barcelona yarı finale çıkan yıldızları Dembele ve Kounde'yi paylaştı.



                            ANCELOTTI'Lİ PAYLAŞIM
                            Benzema idman öncesi hocası Carlo Ancelotti ile çekilen bu karesini yayınladı.

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                            Haberler Spor Trabzonspor’da olağanüstü hal! Birçok isim kadro dışı kalabilir | Spor haberleri
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