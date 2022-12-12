İnancın zaferi! Tarih yazan Fas, maçtan önce Fatiha okuyor... Galibiyet sonrası zafer secdesi yapıyor

Fas Milli Takımı Dünya Kupası'nda tarih yazıyor. Çeyrek finalde Portekiz'i eleyen Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu. Dünya Kupası'nda F Grubu'nda yer alan Afrika'nın Aslanları, Kanada ve Belçika'yı yendikten sonra Hırvatistan ile berabere kalıp grubu lider tamamladı. Kadro değeri 241 milyon Euro olan Fas, 555 milyon Euro'luk Belçika ve 377 milyon Euro'luk Hırvatistan'ı geride bıraktı. Son 16 turunda ise kadro değeri 877 milyon Euro olan İspanya'yı penaltı atışı sonucunda evine yolladı. İspanya maçında penaltılar öncesi tüm takımın Fatiha Suresi'ni okuması ise dikkatlerden kaçmadı. Boğalar'ı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fas Milli Takımı Fatiha Suresi okuduktan sonra, zaferi secde ile kutladı. Peri Masalı, Portekiz maçında da devam etti. Fas, çeyrek final maçını tek golle kazandı. 865 milyon Euro'luk oyuncu değerine sahip olan Ronaldo'lu Portekiz de saf dışı kaldı. Fas, oynadığı 5 maçta seri penaltı atışları dışında sadece 1 tane gol yedi.