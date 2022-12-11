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    Son dünya şampiyonu Fransa, İngiltere'yi eleyerek yarı finale yükseldi

    Son dünya şampiyonu Fransa, İngiltere’ye evine yolladı. 17’de Tchouameni füzeyle perdeyi açtı: 1-0. İngilizler, 54’te Kane’in penaltısıyla dengeyi getirdi: 1-1. 78’de Giroud kafayı vurdu: 2-1. Kane, 84’te penaltıyı atamadı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kane kaçırdı Fransa uçtu

    Katar'da nefis bir maç daha geride kaldı... Son dünya şampiyonu Fransa, futbolun beşiği İngiltere'yi evine yolladı. 17. dakikada Aurelien Tchouameni ceza sahası dışından nefis bir gol attı: 1-0. 52'de Saka, Tchouameni'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Sampaio penaltıyı verdi. 54'te topun başında gelen Kane golü attı: 1-1. 78'de sol kanattan Griezmann ortaladı, Fransa Milli Takımı'nın en golcüsü Olivier Giroud, nefis bir kafa vuruşu yaptı: 2-1. 81'de Theo Hernandez, Mount'u düşürdü, VAR kararıyla penaltı verildi. 84'te Kane, penaltıyı dışarıya yolladı. 90+9'da Marcus Rashford frikiği dışarı yollayınca Fransa adını yarı finale yazdıran takım oldu. Fas ile eşleşen Fransa, 14 Aralık saat 22.00'de sahneye çıkacak. Arjantin-Hırvatistan mücadelesi ise 13 Aralık saat 22.00'de olacak.



    ZAGREB SABAHA KADAR UYUMADI
    Hırvatistan'ın Brezilya'yı penaltı atışları ile eleyerek yarı finale lükselmesi ülkede büyük coşkuya neden oldu. Başta başkent Zagreb olmak üzere ülkenin birçok şehrinde sabahın ilk ışıklarına kadar kutlamalar yapıldı. Kendilerine mikrofon uzatılan Hırvatlar, "Kupayı ülkemize getireceğimize inanıyoruz. Brezilya'yı eleyen her takımı eler. Harika bir takımız. Dünyanın en iyi kalecisi de bizde" ifadelerini kullandılar.



    MESSİ'DEN WEGHORST'A HAKARET!
    Dünya Kupası'nda çok konuşulan Arjantin- Hollanda maçı sonrası ilginç olaylar yaşandı. Dev maçta Arjantin 2-0 öne geçmiş, oyuna sonradan giren Wout Weghorst 2 gol atarak maçı uzatmaya taşımıştı. 2-2 biten 120 dakika sonrası penaltılara gidilmişti. Maç esnasında ve penaltı atışları sırasında iki takım oyuncuları birbirine girmişti. Arjantin turu penaltılarla geçerken Lionel Messi maç sonu röportaj vermeye gitti. Messi mikrofona konuşurken, Beşiktaşlı Wout Weghorst'u karşısında görünce delirdi! Messi'nin, röportaj sırasında "Que miras bobo? Que miras? Anda, anda para alla" yani "Ne bakıyorsun aptal! Ne bakıyorsun? Hadi yürü git!" anlamına gelen sözler söylediği açık bir şekilde ekrana yansıdı. Bu sözler Weghorst'u kızdırdı...

    WEGHORST: SAYGISIZLIK YAPTI
    Weghorst maç sonu, "Messi'nin elini sıkmaya gittim. Kabul etmedi ve bana saygısızca davrandı. Hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullandı.



        ABD'Lİ GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ
        2022 Dünya Kupası'nda dün gece oynanan ve büyük heyecana sahne olan Hollanda-Arjantin maçından bir de kötü haber geldi. Maçı tribünde takip eden ABD'li gazeteci Grant Wahl, rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Hollanda- Arjantin maçı sırasında tweetler atan Wahl son olarak Hollanda'nın Weghorst ile 90+11'de skoru 2-2'ye getiren golü atmasından sonra paylaşım yapmış ve 'Hollanda'dan inanılmaz bir çalışılmış frikik organizasyonu golü' yazmıştı.



        BEN DAHA FUTBOL KONUŞMAM
        Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta dünkü idmanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte açıklamalar yapan tecrübeli hoca, "Weghorst çok iyi oyuncu. Penaltılara kalınca herkese eşit, sürprizler oluyor. Ben yanıldığım için daha konuşmayayım. Ben Brezilya'yı finalde bekliyordum" ifadelerini kullandı.



        RİZE TUZLA'YI EMİRCAN'LA YIKTI
        Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşan Çaykur Rizespor rakibini Emircan Altıntaş'ın 79.dakikada attığı golle 1-0 yenerek puanını 29'a çıkardı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta konuk takım aradığı golü 79'da buldu. Emircan uzaktan çektiği sert şutta topu ağlara gönderdi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Rizespor maçı 1-0 kazandı.



            CİMBOM DEMİR'LE YENİŞEMEDİ
            A Spor'dan yayınlanan maçta Galatasaray ile Adana Demirspor, Antalya'da karşılaştı. 13. dakikada Svensson'un ara pasında savunma arkasına sarkan Gulbrandsen, kaleci Jankat'ın üstünden aşırttı: 0-1. 50'de Yusuf Demir, bir rakibini çalımlayıp ceza sahası dışından nefis vurdu: 1-1. 60'ta sağdan Akintola'nın yerden ortasına Gulbrandsen şık bir dokunuş yaptı: 1-2. 75'te Barış Alper'in sert şutunu kelci Ertaç sektirdi, Yusuf Demir tamamladı: 2-2. Sarı-Kırmızılılar, Vallecano (0-1) ve Villarreal (3-4) maçlarından sonra üçüncü hazırlık karşılaşmasını da kazanamadı. Galatasaray kariyerinde ilk gollerini atan Yusuf Demir, "Çok çalışıyorum. Formayı istiyorum. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.



            TRABZON BERABERLİĞE ABONE
            Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala hazırlık maçlarını sürdüren Trabzonspor, Kasımpaşa ile Kocaeli'de karşılaştı. Karşılaşmanın 16. dakikasında Marek Hamsik'in savunma arkasına gönderdiği topa Kasımpaşalı Petretta dokundu. Meşin yuvarlak, Umut Bozok'un önünde kaldı. Umut, kalecinin solundan ağları sarsmayı başardı: 1-0. İlk yarı bu sonuçla bitti. Maçın 81. dakikasında sol kanattan ceza sahasına giren Fall, bordo-mavili oyuncu Gbamin'in müdahalesiyle yerde kaldı hakem penaltıyı verdi. Hadergjonaj skoru eşitledi: 1-1. Trabzonspor, milli arada yaptığı 3. hazırlık maçında da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fırtına geçtiğimiz günlerde yaptığı maçlarda Hull City ile 1-1 ve Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.



            FENERBAHÇE'DEN YİNE FARKLI TARİFE
            Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında İtalya Ligi Serie A takımlarından Salernitana'yı 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla oynadığı 4 hazırlık maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Alanya'da oynanan maça İrfan Can Eğribayat, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, Lincoln, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel, Serdar Dursun ve Joshua King 11'i ile çıkan Sarı-Lacivcertliler ilk dakikalardan itibaren üstün bir futbol ortaya koydu. Fenerbahçe, 34. dakikada öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında sağ kanattan hareketlenen İrfan Can Kahveci, topu düzelttikten sonra sol ayağı müthiş bir şut çıkardı. 90'a giden topu Salernitana kaleci sadece izlemekle yetindi: 1-0. 58. dakikada ceza sahasına giren Osayi'nin yerden çıkardığı topu Joshua King şık bir vuruşla ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 90+2. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu 2. yarıda oyuna giren Batshuayi kullandı ve maçın skorunu ilan etti: 3-0.



                5 İYİ 1 KÖTÜ HABER!
                Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Antalya kampına götürülmeyen Altay Bayındır, Arda Güler, Valencia, Luan Peres, Alioski ve Emre Mor'un son durumları hakkında bilgi geldi. Alioski'nin Trabzonspor derbisine yetişmeyeceği diğer dört oyuncunun ise derbiye kadar hazır olacağı ifade edildi. Ancak maç ve idman eksiği olan Luan Peres'in kadroya alınmama ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Luan Peres, İstanbul'da takımla birlikte idmanlara çıksa da temaslı oyunlara geçildiğinde bireysel çalışma yapıyordu.

                LUIS MURIEL PAHALI GE LDİ
                İtalyan basınında Fenerbahçe'nin Atalanta'nın Kolombiyalı forveti Luis Muriel ile ilgilendiği haberleri yer almıştı. Fenerbahçe'nin Muriel'in yaklaşık 15 milyon Euro civarında olan bonservis ücretini pahalı bulduğu ancak oyuncunun sezon sonuna kadar sözleşme yenilememesi halinde Sarı-Lacivertli kulübün yeniden devreye girebileceği ifade edildi.

                İSTEDİKLERİ ADALET F.BAHÇE'YE ADALETSİZLİKTİR
                Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Selahattin Baki çok önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray'a üstü kapalı göndermelerde bulunan Baki, "Olay 'ligi bitirmeyiz' ile başladı, 15-20 gün içinde 'Şova devam' ile Dünya Kupası arasına girdik. Bunlar çok vahim sözler. Fenerbahçe ne zaman şampiyonluk potasında olsa hiç kimse uğradığı adaletsizliklerden bahsetmiyor. Bugün rakiplerimizin adalet çığlığı aslında Fenerbahçe'nin uğramasını istedikleri adaletsizlikler çığlığıdır" diye konuştu. Sakatlığı bulunan Joao Pedro ile ilgili de umut dolu mesajlar veren Baki, "Pedro'nun durumu sanıldığından daha iyi olabilir. Kontrolleri devam ediyor. Son raporu bekliyoruz. Beklenenden önce dönebilir. Oradan iyi bir haber bekliyoruz. Şu anda kötüyü düşünmek dahi istemiyoruz" diye konuştu.

                FENERBAHÇE UMUT VERİYOR
                Fenerbahçe, Dünya Kupası için verilen arada oynadığı 4 hazırlık maçını da kazanırken diri ve etkili görüntüsüyle lig için taraftarlarına umut verdi.

                İRFAN CAN'DAN BİR FÜZE DAHA
                Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında çok şık bir gol imza atan İrfan Can Kahveci dün Salernitana ile oynanan hazırlık maçında yine müthiş bir gole imza attı. Yıldız futbolcunun ceza sahasının sağ kenarından sol ayağı ile çektiği şutta kaleci çaresiz kaldı. İrfan Can'ın bu harika golünü sadece saha içindeki değil yedek kulübesindeki arkadaşları da ayakta alkışladı.

                ANTALYA KAMPI SONA ERDİ
                Fenerbahçe, dün oynadığı hazırlık maçıyla Antalya kampını tamamladı. Sarı- Lacivertliler hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek. Teknik Direktör Jorge Jesus, Antalya kampının verimli geçtiğini belirterek, "Yaşanan bazı sakatlıklar canımızı sıksa da iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Maçlarda gösterdiğimiz performansla hazır olduğumuzu gördük. Eksik oyuncular da dönünce daha rahat olacağız" dedi.

                AVCI'DAN FLAŞ ÇIKIŞ
                Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularına sert mesajlar gönderdi. Tecrübeli hoca, "Trabzonspor her yarışın içindedir. Herkes farkına varacak. Ben oyuncu beklemeyeceğim. Burası Trabzonspor. Oyuncu performansını artıracak. Alt yapıdan oyuncu alır oynatırım" dedi.

                BURSASPOR İLK 9 TAKIMI YENEMEDİ
                TFF 2. Lig'de zorlu günler geçiren Bursaspor, zirve yarışı veren takımlara karşı varlık gösteremiyor. Bursaspor, puan cetvelinde ilk 9'u oluşturan takımlara karşı oynadığı maçlarda hiç galip gelemezken, sadece 2 puan çıkartabildi. Bursaspor, 9 maçta 7 mağlubiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.

                FRANSIZ PATRİCK VİERA ANTALYA'DAN MEMNUN
                Crystal Palace Teknik direktörü Patrick Vieira, Antalya'ya geldiklerinden beri her şeyin çok güzel gittiğini belirterek, organizasyonun mükemmel olduğunu dile getirdi. Konaklama ve tesislerin yanı sıra karşılıklı oynama imkanı buldukları takımlar açısından bekledikleri seviyenin üzerinde bir organizasyon olduğunu belirtti.

                HEYECAN DOLU MAÇI VAKIFBANK KAZANDI
                Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Vakıf- Bank deplasmanda, Galatasaray HDI Sigorta'yı karar setine giden maçta 25-16, 20-25, 17-25, 25- 19, 13-15'lik setlerle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Vakıfbank bu sonuçla ligde 9.galibiyetini alırken ev sahibi Galatasaray HDI Sigorta ise 4. yenilgisini yaşadı.

                PINAR KARŞIYAKA ALİAĞA'YA ACIMADI
                Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 10. haftasındaki İzmir ekibinin mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 96-75 yendi. McCollum 38 sayı atarak galibiyette kilit rol oynadı. Günün diğer maçlarında Büyükçekmece, Bahçeşehir'i 69-67, Bursa ise deplasmanda Konya'yı 99-87 mağlup etti.

                ASLAN U19'DA FIRTINA GİBİ
                Elit U19 Yaş Altı Ligi 1. Grup'ta zirvede yer alan Galatasaray sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek başarılı performansını sürdürdü. Sarı- Kırmızılılar'a galibiyeti getiren goller Zeki Mert Saki (2) ve Emirhan Kayar'dan geldi.

                EMİN'E 4 TAKIM TALİP
                Takımın genç stoperlerinden Emin Bayram'ı, Süper Lig'den 4 takımın istediği öğrenildi. Okan Buruk'un bu konudaki kararı bekleniyor.

                OLIVEIRA'DA UMUT IŞIĞI
                Dünya kupası arası öncesi çok iyi bir çıkış yakalayan Sergio Oliveira'nın idmanda ayak bileğinden ciddi bir sakatlık yaşaması büyük üzüntü yaratmıştı. En az 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Portekizli yıldızın tedavi sürecinin beklenenden iyi geçtiği öğrenildi. Oliveira'nın 25 Aralık'ta oynanacak olan İstanbulspor maçına kadar hazır hale gelme ihtimalinin belirlediği ifade edildi.

                HAFTANIN MVP'LERİ BACON VE HENRY
                THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Panathinaikos'un ABD'li basketbolcusu Dwayne Bacon ve Cazoo Baskonia'nın Senegalli basketbolcusu Pierria Henry oldu. Ödülü ilk defa kazanan Bacon, Panathinaikos'un sahasında 90-77 kazandığı Armani Milan maçında 31 sayıyla kariyer rekoru kırmıştı.

                FENER'DEN DERBİDE 35 SAYI FARK: 92-57
                Kadınlar Basketbol Ligi'nin 8. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe konuk ettiği Beşiktaş GKN Kargo'yu 92- 57'lik farklı bir skorla devirmeyi başardı. Sarı-Lacivertli takımda Natasha Howard kaydettiği 22 sayıyla maçın yıldızı olurken, Olcay Çakır'da 18 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

                SİVAS, A.GÜCÜ'NÜ İKİ GOLLE GEÇTİ
                Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Demir Grup Sivasspor hazırlık maçında Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Kırmızı- Beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 31'de Yatabare ve 41. dakikada Saba kaydetti. Sivasspor daha önceki Partizani'yi 2-0 ve FC Saarbrücken'i de 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

                BAŞAKŞEHİR'E 2 DAKİKA YETTİ
                Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, dün Belçika temsilcisi Westerlo ile yaptığı hazırlık maçını ilk yarıda attığı gollerle 2-1 kazandı. Turuncu- Lacivertliler 9. dakikada Dierckx'in golüyle 1-0 geri düştü. Başakşehir önce 38'de Berkay ile eşitliği sağladı, ardından 40'ta Mounir ile galibiyete uzandı.

                RAKİP WESTERLO
                Beşiktaş hazırlık maçında bugün saat 19.00'da Westerlo ile karşı karşıya gelecek.

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