Son dünya şampiyonu Fransa, İngiltere'yi eleyerek yarı finale yükseldi





5 İYİ 1 KÖTÜ HABER!

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Antalya kampına götürülmeyen Altay Bayındır, Arda Güler, Valencia, Luan Peres, Alioski ve Emre Mor'un son durumları hakkında bilgi geldi. Alioski'nin Trabzonspor derbisine yetişmeyeceği diğer dört oyuncunun ise derbiye kadar hazır olacağı ifade edildi. Ancak maç ve idman eksiği olan Luan Peres'in kadroya alınmama ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Luan Peres, İstanbul'da takımla birlikte idmanlara çıksa da temaslı oyunlara geçildiğinde bireysel çalışma yapıyordu.



LUIS MURIEL PAHALI GE LDİ

İtalyan basınında Fenerbahçe'nin Atalanta'nın Kolombiyalı forveti Luis Muriel ile ilgilendiği haberleri yer almıştı. Fenerbahçe'nin Muriel'in yaklaşık 15 milyon Euro civarında olan bonservis ücretini pahalı bulduğu ancak oyuncunun sezon sonuna kadar sözleşme yenilememesi halinde Sarı-Lacivertli kulübün yeniden devreye girebileceği ifade edildi.



İSTEDİKLERİ ADALET F.BAHÇE'YE ADALETSİZLİKTİR

Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Selahattin Baki çok önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray'a üstü kapalı göndermelerde bulunan Baki, "Olay 'ligi bitirmeyiz' ile başladı, 15-20 gün içinde 'Şova devam' ile Dünya Kupası arasına girdik. Bunlar çok vahim sözler. Fenerbahçe ne zaman şampiyonluk potasında olsa hiç kimse uğradığı adaletsizliklerden bahsetmiyor. Bugün rakiplerimizin adalet çığlığı aslında Fenerbahçe'nin uğramasını istedikleri adaletsizlikler çığlığıdır" diye konuştu. Sakatlığı bulunan Joao Pedro ile ilgili de umut dolu mesajlar veren Baki, "Pedro'nun durumu sanıldığından daha iyi olabilir. Kontrolleri devam ediyor. Son raporu bekliyoruz. Beklenenden önce dönebilir. Oradan iyi bir haber bekliyoruz. Şu anda kötüyü düşünmek dahi istemiyoruz" diye konuştu.



FENERBAHÇE UMUT VERİYOR

Fenerbahçe, Dünya Kupası için verilen arada oynadığı 4 hazırlık maçını da kazanırken diri ve etkili görüntüsüyle lig için taraftarlarına umut verdi.



İRFAN CAN'DAN BİR FÜZE DAHA

Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında çok şık bir gol imza atan İrfan Can Kahveci dün Salernitana ile oynanan hazırlık maçında yine müthiş bir gole imza attı. Yıldız futbolcunun ceza sahasının sağ kenarından sol ayağı ile çektiği şutta kaleci çaresiz kaldı. İrfan Can'ın bu harika golünü sadece saha içindeki değil yedek kulübesindeki arkadaşları da ayakta alkışladı.



ANTALYA KAMPI SONA ERDİ

Fenerbahçe, dün oynadığı hazırlık maçıyla Antalya kampını tamamladı. Sarı- Lacivertliler hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek. Teknik Direktör Jorge Jesus, Antalya kampının verimli geçtiğini belirterek, "Yaşanan bazı sakatlıklar canımızı sıksa da iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Maçlarda gösterdiğimiz performansla hazır olduğumuzu gördük. Eksik oyuncular da dönünce daha rahat olacağız" dedi.



AVCI'DAN FLAŞ ÇIKIŞ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularına sert mesajlar gönderdi. Tecrübeli hoca, "Trabzonspor her yarışın içindedir. Herkes farkına varacak. Ben oyuncu beklemeyeceğim. Burası Trabzonspor. Oyuncu performansını artıracak. Alt yapıdan oyuncu alır oynatırım" dedi.



BURSASPOR İLK 9 TAKIMI YENEMEDİ

TFF 2. Lig'de zorlu günler geçiren Bursaspor, zirve yarışı veren takımlara karşı varlık gösteremiyor. Bursaspor, puan cetvelinde ilk 9'u oluşturan takımlara karşı oynadığı maçlarda hiç galip gelemezken, sadece 2 puan çıkartabildi. Bursaspor, 9 maçta 7 mağlubiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.



FRANSIZ PATRİCK VİERA ANTALYA'DAN MEMNUN

Crystal Palace Teknik direktörü Patrick Vieira, Antalya'ya geldiklerinden beri her şeyin çok güzel gittiğini belirterek, organizasyonun mükemmel olduğunu dile getirdi. Konaklama ve tesislerin yanı sıra karşılıklı oynama imkanı buldukları takımlar açısından bekledikleri seviyenin üzerinde bir organizasyon olduğunu belirtti.



HEYECAN DOLU MAÇI VAKIFBANK KAZANDI

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Vakıf- Bank deplasmanda, Galatasaray HDI Sigorta'yı karar setine giden maçta 25-16, 20-25, 17-25, 25- 19, 13-15'lik setlerle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Vakıfbank bu sonuçla ligde 9.galibiyetini alırken ev sahibi Galatasaray HDI Sigorta ise 4. yenilgisini yaşadı.



PINAR KARŞIYAKA ALİAĞA'YA ACIMADI

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 10. haftasındaki İzmir ekibinin mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 96-75 yendi. McCollum 38 sayı atarak galibiyette kilit rol oynadı. Günün diğer maçlarında Büyükçekmece, Bahçeşehir'i 69-67, Bursa ise deplasmanda Konya'yı 99-87 mağlup etti.



ASLAN U19'DA FIRTINA GİBİ

Elit U19 Yaş Altı Ligi 1. Grup'ta zirvede yer alan Galatasaray sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek başarılı performansını sürdürdü. Sarı- Kırmızılılar'a galibiyeti getiren goller Zeki Mert Saki (2) ve Emirhan Kayar'dan geldi.



EMİN'E 4 TAKIM TALİP

Takımın genç stoperlerinden Emin Bayram'ı, Süper Lig'den 4 takımın istediği öğrenildi. Okan Buruk'un bu konudaki kararı bekleniyor.



OLIVEIRA'DA UMUT IŞIĞI

Dünya kupası arası öncesi çok iyi bir çıkış yakalayan Sergio Oliveira'nın idmanda ayak bileğinden ciddi bir sakatlık yaşaması büyük üzüntü yaratmıştı. En az 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Portekizli yıldızın tedavi sürecinin beklenenden iyi geçtiği öğrenildi. Oliveira'nın 25 Aralık'ta oynanacak olan İstanbulspor maçına kadar hazır hale gelme ihtimalinin belirlediği ifade edildi.



HAFTANIN MVP'LERİ BACON VE HENRY

THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Panathinaikos'un ABD'li basketbolcusu Dwayne Bacon ve Cazoo Baskonia'nın Senegalli basketbolcusu Pierria Henry oldu. Ödülü ilk defa kazanan Bacon, Panathinaikos'un sahasında 90-77 kazandığı Armani Milan maçında 31 sayıyla kariyer rekoru kırmıştı.



FENER'DEN DERBİDE 35 SAYI FARK: 92-57

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 8. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe konuk ettiği Beşiktaş GKN Kargo'yu 92- 57'lik farklı bir skorla devirmeyi başardı. Sarı-Lacivertli takımda Natasha Howard kaydettiği 22 sayıyla maçın yıldızı olurken, Olcay Çakır'da 18 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.



SİVAS, A.GÜCÜ'NÜ İKİ GOLLE GEÇTİ

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Demir Grup Sivasspor hazırlık maçında Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Kırmızı- Beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 31'de Yatabare ve 41. dakikada Saba kaydetti. Sivasspor daha önceki Partizani'yi 2-0 ve FC Saarbrücken'i de 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.



BAŞAKŞEHİR'E 2 DAKİKA YETTİ

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, dün Belçika temsilcisi Westerlo ile yaptığı hazırlık maçını ilk yarıda attığı gollerle 2-1 kazandı. Turuncu- Lacivertliler 9. dakikada Dierckx'in golüyle 1-0 geri düştü. Başakşehir önce 38'de Berkay ile eşitliği sağladı, ardından 40'ta Mounir ile galibiyete uzandı.



RAKİP WESTERLO

Beşiktaş hazırlık maçında bugün saat 19.00'da Westerlo ile karşı karşıya gelecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN