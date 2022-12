Son dünya şampiyonu Fransa, İngiltere'yi eleyerek yarı finale yükseldi

FENERBAHÇE'DEN YİNE FARKLI TARİFE

Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında İtalya Ligi Serie A takımlarından Salernitana'yı 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla oynadığı 4 hazırlık maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Alanya'da oynanan maça İrfan Can Eğribayat, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, Lincoln, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel, Serdar Dursun ve Joshua King 11'i ile çıkan Sarı-Lacivcertliler ilk dakikalardan itibaren üstün bir futbol ortaya koydu. Fenerbahçe, 34. dakikada öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında sağ kanattan hareketlenen İrfan Can Kahveci, topu düzelttikten sonra sol ayağı müthiş bir şut çıkardı. 90'a giden topu Salernitana kaleci sadece izlemekle yetindi: 1-0. 58. dakikada ceza sahasına giren Osayi'nin yerden çıkardığı topu Joshua King şık bir vuruşla ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 90+2. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu 2. yarıda oyuna giren Batshuayi kullandı ve maçın skorunu ilan etti: 3-0.