Galatasaray ve Beşiktaş peşindeydi! Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu

SCHALKE İLE SÖZLEŞMESİ

Futbolcunun, kulübü Schalke ile sözleşmesi ise 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre; 800 bin euro değer biçilen futbolcu, üstün bir top tekniğine sahip olmasıyla biliniyor.

SANDHAUSEN'İN DURUMU

Almanya 2. Ligi'nin zayıf ekiplerinden biri olan Sandhausen, geride kalan 17 haftada 4 galibiyet 4 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. 21 gol atıp 29 gol yiyen Sandhausen 16 puanla ligin son sırasında yer alıyor.