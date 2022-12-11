Galatasaray ve Beşiktaş peşindeydi! Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Transferde Galatasaray ve Beşiktaş ile sıkça anılan Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Alman ekibi Schalke 04, Kerim Çalhanoğlu'nu Sandhausen ekibine kiraladı. Bu sürpriz imza, kulüpler tarafından resmi olarak da duyuruldu.
GELİŞİMİ İÇİN SANDHAUSEN'E KİRALANDI
İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre; Çalhanoğlu'nun kiralanma bedeli konusundaki mali detaylar açıklanmadı. Schalke'den yapılan açıklamada, "2. Lig'de düzenli oynaması Kerim'in gelişiminde ve bir sonraki adımı atmasında yardımcı olacak. Buna inanıyoruz" denildi.
"ÜÇ TARAF DA KİRALAMADAN YARARLANACAK"
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni olan 20 yaşındaki sol bek oyuncusu için Sandhausen'in teknik direktörü Alois Schwartz'ın çok istekli olduğu da ifade edildi. Alois Schwartz, "Kerim, hem sol bek hem de merkezde oynayabilir. Birden fazla mevkide oynayabilecek olması önemli bir avantaj. Joker niteliğinde bir oyuncu alıyoruz. Eminim üç taraf da bu kiralamadan yararlanacak" diye konuştu.