Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fas, Portekiz'i ağlattı! Kupada Son 4’e kalan ilk Afrika ülkesi oldu

    Son 16’da İspanya’yı aşan Fas, çeyrek finalde Portekiz’i devirid. 42’de Attiyat’ın ortasına kafayı Youssef En Nesyri vurdu: 1-0 . 51’de oyuna giren Ronaldo etkisizdi ve gözyaşlarına hakim olamadı...

    ’Fas’tival

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Katar 2022'de oynadığı 5 maçta sadece bir gol yiyen ve yarı finale çıkarak peri masalına imza atan Fas, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak. 42. dakikada sol kanattan Yahia Attiyat'ın ortasına kafayı Youssef En Nesyri vurdu: 1-0. Maça kulübede başlayan Ronaldo 51'de oyuna girdi. 90+1'de gole yaklaşsa da kaleci Bounou'yu geçemedi. Maç sonunda gözyaşlarını tutamayan CR7 son büyük turnuvasına çıktı. Galibiyet sonrası dünyanın dört bir yanındaki Fas taraftarları kutlamaya çıktı...



    ÜZÜNTÜDEN KAHROLDU
    Ronaldo, maçın bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarını tutamadı. Soyunma odasına gidene kadar ağlayan Ronaldo büyük hayal kırıklığı yaşadı.



    KUPAYI ARJANTİN'E VEREBİLİRLER!
    Portekiz'ın kaptanlarından Pepe, FIFA'ya yüklendi. Pepe, "Bu kabul edilemez. Portekiz maçını Arjantinli bir hakem yönetti. Bugün gördüklerimden sonra, kupayı Ajrantin'e verebilirler" diyerek tepkisini dile getirdi.



        ROMAİN SAİSS SAKATLANIP ÇIKTI
        Fas'ın Beşiktaşlı kaptanı Romain Saiss 57'de sakatlanıp çıktı. Saiss, "57 dakika tek bacakla oynadım. Yarı finalde oynamak için her şeyi yapacağım" dedi.



        BAŞKAN ERDOĞAN FAS'I KUTLADI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fas Milli Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan'ın Twitter hesabından "Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum" mesajını paylaştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi A Haber’e konuştu
        Haberler Spor Fas, Portekiz'i ağlattı! Kupada Son 4’e kalan ilk Afrika ülkesi oldu
            SON DAKİKA