Fas, Portekiz'i ağlattı! Kupada Son 4’e kalan ilk Afrika ülkesi oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Katar 2022'de oynadığı 5 maçta sadece bir gol yiyen ve yarı finale çıkarak peri masalına imza atan Fas, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak. 42. dakikada sol kanattan Yahia Attiyat'ın ortasına kafayı Youssef En Nesyri vurdu: 1-0. Maça kulübede başlayan Ronaldo 51'de oyuna girdi. 90+1'de gole yaklaşsa da kaleci Bounou'yu geçemedi. Maç sonunda gözyaşlarını tutamayan CR7 son büyük turnuvasına çıktı. Galibiyet sonrası dünyanın dört bir yanındaki Fas taraftarları kutlamaya çıktı...