Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun, A Spor’a özel açıklamalarda bulundu





SÖZLEŞMEM OTOMATİK UZUYOR

Tosun Paşa, sözleşmesiyle ile ilgili, "Kontratımda uzama maddesi var. 1+1 olarak imza attım. O bir yıl, performansa göre uzama şekli. Onun detaylarına girmeyeyim. Belirli bir sayıda gol veya asist katkısı yaparsam, sözleşmem otomatik olarak uzuyor" diye konuştu. Türkiye'den teklif aldığını belirten Tecrübeli golcü, "Beşiktaş'a geri dönmeden önce Türkiye'den teklif aldım ancak takım ismi veremem. Futbolu inşallah Beşiktaş'ta bırakmak isterim" ifadelerini kullandı. Cenk Tosun, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmak istediğini de sözlerine ekledi.



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