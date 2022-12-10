Jesus’un son gözdesi Erick Carvalho! Fenerbahçe 25 yaşındaki yıldızı yakın takibe aldı





BU YIL 50 MAÇTA OYNADI

Kulübüyle Ocak 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Erick Carvalho 2022 yılında Athletico Paranaense formasıyla tam 50 resmi karşılaşmaya çıkarken 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 3 milyon Euro olan Brezilyalı yıldız orta alanda 6 ve 8 numara pozisyonlarının yanı sıra, sağ bek bölgesinde de görev yapabiliyor.



İSTİKRAR ABİDESİ!

25 yaşındaki Erick Carvalho bu yıl 50 maçta oynayarak inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Brezilyalı futbolcu şu ana kadar ülkesinin dışında hiç futbol oynamadı.

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