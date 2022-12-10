Jesus’un son gözdesi Erick Carvalho! Fenerbahçe 25 yaşındaki yıldızı yakın takibe aldı

Ara transfer döneminin başlamasına 1 aylık bir süre kala Fenerbahçe'de gündem ısınıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda stoper ve sol bek arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertliler'de orta alan için de çalışmalar yapılıyor.
YANITINI VERMEDİ
Bunun nedeni, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve henüz yönetime net bir yanıt vermeyen Miha Zajc'ın ayrılık ihtimali. Yeni sözleşme imzalamaması halinde Sloven yıldızı satmayı planlayan yönetim, bir yandan da alternatif isimleri masaya yatırmış durumda.
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe sezon başında olduğu gibi rotasını Brezilya'ya çevirdi. Teknik direktör Jorge Jesus'un Athletico Paranaense formasını giyen Erick Carvalho'nun ismini yönetime verdiği belirlendi. Transfer komitesinin şu anda 25 yaşındaki futbolcuyu çok yakından incelemeye aldığı ve Miha Zajc'ın olası ayrılığı durumunda resmi girişimlere başlanacağı ifade edildi.