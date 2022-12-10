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    • Spor
    • 10.12.2022 12:07
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    • 10.12.2022 12:07
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    Dünya Kupası değil istifa kupası: Bırakan bırakana! Tite,Van Gaal, Luis Enrique...

    Spor haberleri... Dünya Kupası'na veda eden takımlardan birçoğunda teknik direktörler koltuğundan oldu. En son istifa eden isimlerse Brezilya Teknik Direktörü Tite ve Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal oldu. İşte şu ana kadar takımlarından ayrılan teknik direktörleri...

    Dünya Kupası değil istifa kupası

    2022 Katar Dünya Kupası'na veda eden takımlardan birçoğunda teknik direktörler de koltuğundan oldu.

    İşte şu ana kadar takımlarından ayrılan hocalar...

    GERARDO MARTINO
    2022 Katar Dünya Kupası'nda ilk istifa eden teknik direktör Meksika'nın hocası Gerardo Martino oldu. 60 yaşındaki Arjantinli hoca, Meksika'nın gruptan çıkamamasının ardından görevini bıraktı.

    ROBERTO MARTINEZ
    Turnuvada ikinci istifa Belçika'dan geldi. Gruptan çıkamayan ve turnuva boyunca takımını krizden çıkaramayan Roberto Martinez istifa etti.

    H Grubu'nu sonuncu sırada bitiren Gana'nın çalıştırıcısı Otto Addo da milli takım kariyerini noktaladı.

    SON 16'DA İKİ AYRILIK
    Son 16 turunda iki ayrılık yaşandı. İlki Brezilya'ya 4-1 kaybederek elenen Güney Kore'nin hocası Paulo Bento'ydu.

    2018'den bu yana Güney Kore'yi çalıştıran 58 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Asya ülkesine veda etti.

        ENRIQUE'NIN GÖREVİNE SON VERİLDİ
        Fas'a penaltılarla elenen İspanya'da Teknik Direktör Luis Enrique'nin görevine son verildi.

        Boğalar, onun yerine De La Fuente'yi getirdi.

        TITE BIRAKTI
        Brezilya Teknik Direktörü Tite ise çeyrek finalde milli görevden ayrıldı.

        61 yaşındaki çalıştırıcı, "Brezilya'daki görevime veda ediyorum ama bunu dram haline getirmeye gerek yok. 1.5 yıl önce zaten açıklamıştım. Benim yerime geçebilecek başka harika teknik direktörler var" dedi.

        Nefesleri kesen maçta penaltılarla Arjantin'e yenilen Hollanda'da da teknik direktör Van Gaal karşılaşmanın hemen ardından istifasını açıkladı.
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