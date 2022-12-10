Dünya Kupası değil istifa kupası: Bırakan bırakana! Tite,Van Gaal, Luis Enrique...

TITE BIRAKTI

Brezilya Teknik Direktörü Tite ise çeyrek finalde milli görevden ayrıldı.

61 yaşındaki çalıştırıcı, "Brezilya'daki görevime veda ediyorum ama bunu dram haline getirmeye gerek yok. 1.5 yıl önce zaten açıklamıştım. Benim yerime geçebilecek başka harika teknik direktörler var" dedi.