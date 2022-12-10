Dünya Kupası değil istifa kupası: Bırakan bırakana! Tite,Van Gaal, Luis Enrique...

2022 Katar Dünya Kupası'na veda eden takımlardan birçoğunda teknik direktörler de koltuğundan oldu.
İşte şu ana kadar takımlarından ayrılan hocalar...
GERARDO MARTINO
2022 Katar Dünya Kupası'nda ilk istifa eden teknik direktör Meksika'nın hocası Gerardo Martino oldu. 60 yaşındaki Arjantinli hoca, Meksika'nın gruptan çıkamamasının ardından görevini bıraktı.
ROBERTO MARTINEZ
Turnuvada ikinci istifa Belçika'dan geldi. Gruptan çıkamayan ve turnuva boyunca takımını krizden çıkaramayan Roberto Martinez istifa etti.
H Grubu'nu sonuncu sırada bitiren Gana'nın çalıştırıcısı Otto Addo da milli takım kariyerini noktaladı.
SON 16'DA İKİ AYRILIK
Son 16 turunda iki ayrılık yaşandı. İlki Brezilya'ya 4-1 kaybederek elenen Güney Kore'nin hocası Paulo Bento'ydu.
2018'den bu yana Güney Kore'yi çalıştıran 58 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Asya ülkesine veda etti.