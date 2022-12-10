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    Altay Bayındır’ı çok iyi tanıyan iki isimden TAKVİM’e özel açıklamalar: 30 milyon Euro’dan aşağıya gitmemeli

    Altay Bayındır’ı çok iyi tanıyan iki isim TAKVİM’e konuştu. Eski hocası Mustafa Kaplan, “30 milyon Euro’dan aşağıya giderse yazık olur” derken Fener’in eski kalecisi Fevzi Ljajic ise, “Avrupa’ya doğru zamanda gitmeli” ifadesini kullandı.

    Emrah Karalinç
    30 milyon euro’dan aşağıya gitmemeli

    Sezonun tartışılan ismi olmasına rağmen Altay Bayındır'ın son dönemde ismi sık sık transfer iddialarının içinde yer alıyor. İtalyan basınına göre Inter'in Samir Handanovic'in yerine kadroya katmayı düşündüğü milli kaleciyi çok iyi tanıyan iki isim TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı.



    Ankaragücü'nde Altay Bayındır'a ilk olarak kaptanlığı veren teknik direktör Mustafa Kaplan, "Altay, çok başarılı bir kaleci. Fenerbahçe'de uzun yıllar devam etmek istediğini bana söylemişti. Çok profesyoneldir. Kendisini çok geliştirdi. Geleceği ile ilgili en doğru kararı Altay ve Fenerbahçe verecek. Ama 30 milyon euro bedelden aşağı giderse yazık olur" diye konuştu.



    Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Fevzi Ljajic, genç kaleci için, "Altay geçen seneki gibi değil, farklar var. Fenerbahçe'de oynamak kolay değildir. Hele taraftarlar size antipati duyuyorsa işiniz zorlaşır. Altay iyi bir kaleci. Hata yapma endişesini yenmeli. Stresten uzak kalmalı. Bir Fenerbahçeli olarak onun adına en iyisini diliyorum. Transfer için ise en doğru zaman belirlenmeli. Şayet gitmesi halinde Avrupa'da da başarılı olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

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