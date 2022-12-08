Sola İsviçre çakısı! Beşiktaş aradığı sol beki İtalya’da buldu | Spor haberleri

Lige verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Ara transferde sol bek takviyesi yapmayı planlayan Siyah-Beyazlı ekip bu kapsamda İtalya Serie A takımlarıdan Torino'da forma giyen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i gündemine aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in 3'lü ve 4'lü sistemde oynayabilen yıldız sol beki kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin İsviçreli sol bek için yakın zamanda İtalyan kullübüyle temaslara başlayacağı belirtildi.
TÜM MAÇLARDA OYNADI
30 yaşındaki yıldız sol bek İsviçre'nin Dünya Kupası'ndaoynadığı 4 maçta da forma giyerken gol veya asist yapamadı. Tecrübeli futbolcu Torino formasıyla bu sezon 14 resmi maçta forma giydi. Yıldız oyuncunun kulübüyle olan kontratı 2024 yılında sona erecek.
KARTAL CHARLEROİ KARŞISINDA
Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş kamptaki ilk hazırlık maçını bugün 19.00'da Belçika ekibi Charleroi ile yapacak.
CANER GÜNDEMİMİZDE YOK
Dün takımın kamp yaptığı Antalya'ya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transfer ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın başkanı, "Caner Erkin ile alakalı gündeme gelen bir durum olmadı. Hocayla transfer konusunu oturup konuşacağız. Bizim işimiz, gereken yerlerde katkı vermek. Bu kampın sonucunda hocanın görüşleri daha anlamlı ve doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.
1 NUMARALARIN KUPASI!
Dünya Kupası'nda şimdiye kadar oynanan maçlarda kalecilerin performansı dikkat çekti. Ülkelerinin 1 numaraları, penaltı atışlarındaki başarılarıyla ön plana çıktı. Dünya Kupası'nda şimdiye kadar 31 penaltı kullanıldı. Bu penaltıların yüzde 35.5'ini kaleciler kurtardı. Bu Dünya Kupası yüzdesel olarak kalecilerin en fazla penaltı kurtardığı Dünya Kupası olarak dikkat çekiyor. Bu turnuvadan önceki en yüksek kurtarma yüzdesi 1974 Dünya Kupası'nda yüzde 25'di.
HAZARD'DAN BURAYA KADAR
Real Madrid'de forma giyen Belçikalı yıldız oyuncu Eden Hazard, milil takım kariyerini noktaladığını duyurdu. 31 yaşındaki oyuncu, "2008'den bu yana bana gösterdiğiniz sevgi ve eşsiz destekten dolayı teşekkür edyiorum" dedi.