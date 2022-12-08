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    Sola İsviçre çakısı! Beşiktaş aradığı sol beki İtalya’da buldu | Spor haberleri

    Beşiktaş, İsviçre formasıyla Dünya Kupası’nda boy gösteren sol bek Ricardo Rodriguez’i gündemine aldı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 8 Aralık TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Sola İsviçre çakısı

    Lige verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Ara transferde sol bek takviyesi yapmayı planlayan Siyah-Beyazlı ekip bu kapsamda İtalya Serie A takımlarıdan Torino'da forma giyen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i gündemine aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in 3'lü ve 4'lü sistemde oynayabilen yıldız sol beki kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin İsviçreli sol bek için yakın zamanda İtalyan kullübüyle temaslara başlayacağı belirtildi.

    TÜM MAÇLARDA OYNADI
    30 yaşındaki yıldız sol bek İsviçre'nin Dünya Kupası'ndaoynadığı 4 maçta da forma giyerken gol veya asist yapamadı. Tecrübeli futbolcu Torino formasıyla bu sezon 14 resmi maçta forma giydi. Yıldız oyuncunun kulübüyle olan kontratı 2024 yılında sona erecek.

    KARTAL CHARLEROİ KARŞISINDA
    Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş kamptaki ilk hazırlık maçını bugün 19.00'da Belçika ekibi Charleroi ile yapacak.

    CANER GÜNDEMİMİZDE YOK
    Dün takımın kamp yaptığı Antalya'ya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transfer ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın başkanı, "Caner Erkin ile alakalı gündeme gelen bir durum olmadı. Hocayla transfer konusunu oturup konuşacağız. Bizim işimiz, gereken yerlerde katkı vermek. Bu kampın sonucunda hocanın görüşleri daha anlamlı ve doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.



    1 NUMARALARIN KUPASI!
    Dünya Kupası'nda şimdiye kadar oynanan maçlarda kalecilerin performansı dikkat çekti. Ülkelerinin 1 numaraları, penaltı atışlarındaki başarılarıyla ön plana çıktı. Dünya Kupası'nda şimdiye kadar 31 penaltı kullanıldı. Bu penaltıların yüzde 35.5'ini kaleciler kurtardı. Bu Dünya Kupası yüzdesel olarak kalecilerin en fazla penaltı kurtardığı Dünya Kupası olarak dikkat çekiyor. Bu turnuvadan önceki en yüksek kurtarma yüzdesi 1974 Dünya Kupası'nda yüzde 25'di.



    HAZARD'DAN BURAYA KADAR
    Real Madrid'de forma giyen Belçikalı yıldız oyuncu Eden Hazard, milil takım kariyerini noktaladığını duyurdu. 31 yaşındaki oyuncu, "2008'den bu yana bana gösterdiğiniz sevgi ve eşsiz destekten dolayı teşekkür edyiorum" dedi.



        PROFESÖRÜN HEDİYESİ!
        Portekiz, Dünya Kupası'nda İsviçre'yi 6-1'lik skorla geçerken Gonçalo Ramos performansıyla büyüledi. Cristiano Ronaldo'nun yerine ilk 11'de sahaya çıkan Ramos, İsviçre maçında hem hat-trick hem de asist yaptı. Yıldız oyuncunun kariyerindeki Jorge Jesus detayı gözlerden kaçmadı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Benfica'yı çalıştıran Jorge Jesus, Portekiz ekibindeki son döneminde Gonçalo Ramos'a elini değmişti! Ramos henüz 19 yaşındayken, şimdilerde Fenerbahçe Teknik Direktör'ü olan Jesus, başarılı futbolcuyu 12 maçta sahaya çıkarmış ve 4 gol kaydettirmişti. Jesus, 2021-2022 sezonunda çalıştığı yarım dönemde ise tam 22 resmi maçta Ramos'a görev vermişti. Ünlü futbolcu, teknik adamın ayrılmasından sonra takımda kalmaya devam etti ve o sezon içerisinde 46 resmi karşılaşmada görev yaparak 8 gol, 4 asistlik bir katkı verdi.



        SÜPER LİG'E&NBSP;KATAR AYARI
        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2022 Dünya Kupası'nda FIFA tarafından uygulanan yenilikleri Türkiye'ye taşıyacaklarını belirtti. Turnuvada yarı otomatik ofsayt sistemi sayesinde daha doğru sonuçların elde edildiğini belirten Büyükekşi, "3 konu var. Bir tanesi çipli top. Biri yarı otomatik ofsayt sistemi diğeri uzatma süresi" dedi.

        HAKEM KONUŞAN YANACAK
        Büyükekşi, maçlarda uzatma sürelerini orta hakem ve 4. hakemin tuttuğunu bunun artık AVAR hakemi tarafından belirleneceğini söyledi. Artık futbolcuların süre geçirmek için yerde yatmasına gerek kalmayacak. Oyun 15 dakika duruyorsa, 15 dakika uzayacak" ifadelerini kullandı. Hakemler hakkında maç öncesi ve sonrası konuşan isimlere her ligde ceza uygulanacağını belirten Büyükekşi, "Hakemler hakkında yeni talimatlar gelecek" dedi.


        VAKIFBANK SET VERMEDİ
        Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 3-0 yendi. VakıfBank, setleri 25-15, 25-21 ve 25-9 kazandı.



        F.BAHÇE'NİN KONUĞU BERLİN
        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 12. haftasında sahne alıyor. Sarı-Lacivertliler, bugün 22.00'de deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin ile karşılaşacak. Müthiş bir sezon geçiren Kanarya, 9 galibiyet ve 2 yenilgi ile zirvede bulunuyor.



            VALENCIA'NIN ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE
            Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas önemli açıkmalar yaptı. Vargas, "Enner'e çok ilgi var, özellikle Körfez ülkelerinden. Ekonomik olarak büyük potansiyeli olan takımlar Enner'i gündemine aldı ancak onun önceliği her zaman Fenerbahçe" dedi. Fenerbahçe ile 3 yıllık bir kontrat üzerinde durduklarını belirten Vargas, "Ancak günü geldiğinde Valencia, futbolu kalbindeki takımda bırakmak isteyecektir" diye konuştu. 33 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek. Valencia, ülkesinin CS Emelec takımında profesyonel futbolcu olmuştu...



            FIRTINA'DAN SIKI PROVA
            Trabzonspor, Antalya'da yaptığı hazırlık kampındaki ikinci maçında Premier Lig ekibi Crystal Palace ile karşılaştı. A Spor'dan yayınlanan maçta Bordo- Mavililer; Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Gbamin, Hugo, Arif Boşluk, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet ve Umut Bozok 11'yle çıktı. Fırtına maçın başında öne geçti. 3. dakikada Abdülkadir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Trezeguet nefis bir gol attı: 1-0. 7. dakikada Michael Olise'in ara pasında savunma arkasına sarkan Odsonne Edouard golü kaydetti: 1-1. 23'te Vitor Hugo uzun oynadı, sol bek Ward kaleciye dönmek isterken Umuk Bozok araya girdi: 2-1.

            10 ARALIK'TA RAKİP K.PAŞA
            63. dakikada Zaha sağdan kesti, Mateta kontrol edemedi fakat Bruno Peres rakibin önüne bıraktı, Matate golü attı: 2-2. Başka gol olmayınca maç beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor üçüncü hazırlık maçını 10 Aralık'ta Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yla yapacak ve bu maç da A Spor'dan yayınlanacak.

            ANTALYA, NAPOLİ'YE DİRENEMEDİ
            Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli, özel maçta Antalyaspor'u 3-1 yendi. A Spor'daki maçta Napoli'nin gollerini 8 ve 61'de Raspadori, 15'te Politano attı. Antalya'nın gollerini 55'te Mehmedi ve 86'da Hakan Özmert kaydetti.



            PSG, BELLINGHAM'I İSTİYOR
            Yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain, bir yıldıza daha göz dikti. BaşkanıNasser Al-Khelaifi, İngiliz Jude Bellingham'ı istediklerini söyledi. 19 yaşındaki orta sahanın değeri 100 milyon Euro.



                BİR YILDIZ DOĞUYOR
                Dünya Kupası sebebiyle verilen arada hazırlık maçları yapan Galatasaray'da genç futbolcu Baran Aksaka'nın performansı dikkatleri çekti. Villarreal maçının ikinci yarısında Patrick Van Aanholt'un yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki yetenek, skoru 4-2'ye getiren golde asist yaptı. Galatasaray taraftarları, önlibero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen ve 2025 yılına kadar Aslan ile kontratı bulunan futbolcuyu alkışladı. Taraftarlar, "Bir yıldız doğuyor" ve "Berkan'ın yerine o oynasın" yorumlarını yaptı. Rayo Vallecano maçında 67. dakikada oyuna giren genç futbolcuya birçok talip olsa da Cimbom yetenekli ismi kadroda tutup daha fazla oynatmayı planlıyor.



                GALATASARAY'DA YUNUS AKGÜN ŞOKU
                Galatasaray Yunus Akgün'ün sağlık durumu hakkında, "Galatasaray Futbol A Takımı'nın Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan futbolcumuz Yunus Akgün'ün, sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" şeklinde bir açıklama yaptı.

                4-6 HAFTA YOK
                Yeni sözleşmeyi önceki gün imzalayan 22 yaşındaki futbolcunun 4-6 hafta oynayamayacağı öngörülüyor. G.Saray'da 11 maçta 1 asist üreten Akgün, Dünya Kupası arasında Icardi ve Oliveira'nın ardından sakatlık yaşayan 3. isim oldu.

                SEFEROVIC'TEN TRANSFER MESAJI
                Galatasaray forması giyen Haris Seferovic, Benfica'ya geri dönmek istemediğini net bir dille açıkladı. İsviçreli golcü, Schalke, Servette ve Feyenoord ile transferde anılıyor.



                PISA, MORUTAN'IN TAPUSUNU ALIYOR
                Rumen basınından Digisport; Pisa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Olimpiu Morutan'dan memnun kaldığını duyurdu. Haberde; 23 yaşındaki futbolcunun 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu Pisa'nın kullanacağı yazıldı.

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                Haberler Spor Sola İsviçre çakısı! Beşiktaş aradığı sol beki İtalya’da buldu | Spor haberleri
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