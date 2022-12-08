Sola İsviçre çakısı! Beşiktaş aradığı sol beki İtalya’da buldu | Spor haberleri

KARTAL CHARLEROİ KARŞISINDA

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş kamptaki ilk hazırlık maçını bugün 19.00'da Belçika ekibi Charleroi ile yapacak.



CANER GÜNDEMİMİZDE YOK

Dün takımın kamp yaptığı Antalya'ya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transfer ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın başkanı, "Caner Erkin ile alakalı gündeme gelen bir durum olmadı. Hocayla transfer konusunu oturup konuşacağız. Bizim işimiz, gereken yerlerde katkı vermek. Bu kampın sonucunda hocanın görüşleri daha anlamlı ve doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.







1 NUMARALARIN KUPASI!

Dünya Kupası'nda şimdiye kadar oynanan maçlarda kalecilerin performansı dikkat çekti. Ülkelerinin 1 numaraları, penaltı atışlarındaki başarılarıyla ön plana çıktı. Dünya Kupası'nda şimdiye kadar 31 penaltı kullanıldı. Bu penaltıların yüzde 35.5'ini kaleciler kurtardı. Bu Dünya Kupası yüzdesel olarak kalecilerin en fazla penaltı kurtardığı Dünya Kupası olarak dikkat çekiyor. Bu turnuvadan önceki en yüksek kurtarma yüzdesi 1974 Dünya Kupası'nda yüzde 25'di.