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    • Spor
    • 08.12.2022 12:40
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    • 08.12.2022 12:40
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    Milli oyuncu Çağlar Söyüncü için İtalyan devi harekete geçti

    Ocak ayı yaklaşırken takımlar transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz medyasından milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ada basını, yıldız oyuncunun İtalya’ya transfer olacağını iddia etti.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Çağlar Söyüncü için ’Çizme’ iddiası

    Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma bulmakta zorluk çeken ve yalnızca 2 resmi maçta 162 dakika süre alabilen Çağlar Söyüncü, Ada ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

    SÜPER LİG'İN DEVLERİ BEKLEMEDE
    İngiliz medyasının iddiasına göre Leicester City'nin stoperi Çağlar Söyüncü'nün Ocak transfer döneminde Inter'e teklif edileceği bildirildi.

    Haberde, Süper Lig'in 3 devi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yıldız oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

    Adı Atletico Madrid'le de anılan Çağlar Söyüncü'nün Ocak ayında hangi takıma tercih edeceği büyük merak konusu.

        ALTINORDU'DAN FREIBURG'A UÇTU
        Menemen Belediyesi altyapısında futbol yaşantısına başlayan Çağlar Söyüncü kısa süre içinde adını Türk futbol tarihine yazdırmayı başardı.

        2016 yılında TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan Alman Ligi ekibi Freiburg'a 7.9 milyon Euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, 2 sezon sonra ise Leicester City'ye 21.1 milyon Euro'ya geçti.

        SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
        51 kez milli formayı giyen ve 2 gol kaydeden Çağlar'ın Leicester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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