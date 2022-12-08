Milli oyuncu Çağlar Söyüncü için İtalyan devi harekete geçti

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma bulmakta zorluk çeken ve yalnızca 2 resmi maçta 162 dakika süre alabilen Çağlar Söyüncü, Ada ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.
SÜPER LİG'İN DEVLERİ BEKLEMEDE
İngiliz medyasının iddiasına göre Leicester City'nin stoperi Çağlar Söyüncü'nün Ocak transfer döneminde Inter'e teklif edileceği bildirildi.
Haberde, Süper Lig'in 3 devi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yıldız oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.
Adı Atletico Madrid'le de anılan Çağlar Söyüncü'nün Ocak ayında hangi takıma tercih edeceği büyük merak konusu.