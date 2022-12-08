Beşiktaş'tan Antalya kampına güzel başlangıç! Beşiktaş 2 - 1 Charleroi MAÇ SONUCU

Beşiktaş'ta 76. dakikada Gedson Fernandes'in yerine Valentin Rosier, 83. dakikada Jackson Muleka'nın yerine Salih Uçan ve Arthur Masuaku'nun yerine Serkan Emrecan Terzi oyuna dahil oldu.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.