Nagalo savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray genç yıldızı transfer etmek istiyor

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği Burkina Faso'lu stoper Adamo Nagalo için Galatasaray da devreye girdi. 20 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temas kuran Sarı-Kırmızılılar'ın transferin şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi.