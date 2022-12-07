Abdullah Avcı, Antalya kampından açıklamalar yaptı: Fırsat transferi yapabiliriz | Spor haberleri

BREZİLYA KUPANIN EN İYİ TAKIMI

Hırvatistan Teknik direktörü Zlato Dalic, Brezilya'nın Dünya Kupası'nın en iyi takımı olduğunu söyledi. Dalic, "Harika bir takımları ve harika bir kadroları var bu yüzden iyi hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.







F.BAHÇE VE NAPOLİ ŞAMPİYON OLSUN!

Napoli'de forma giyen ve takımıyla Antalya'da kampta bulunan yıldız futbolcu Eljif Elmas, "İnşallah bu sezon Fenerbahçe şampiyon olur. Hem Fenerbahçe hem de Napoli'nin şampiyonluğu müthiş olur" dedi. Fenerbahçe taraftarını çok sevdiğini söyleyen Elmas, "Beni sevdikleri ve takip ettikleri için sağ olsunlar. Ben de onları çok seviyorum" dedi.



ARDA İLE OYNAMAK İSTERİM

Elmas, "Arda'yı zaten izliyorum. F.Bahçe'den arkadaşlarım var, hocalarımla konuşuyorum ve Arda Güler'in müthiş bir karakter olduğunu söylüyorlar. Stilini Mesut Özil'e benzetiyorum. Sonra da onu inşallah Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde görürüz. Napoli'de de birlikte oynamak isterim, neden olmasın" diye konuştu.