Abdullah Avcı, Antalya kampından açıklamalar yaptı: Fırsat transferi yapabiliriz | Spor haberleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalya'da basın mensuplarına çarpıcı açıklamalar yaptı. Deneyimli teknik adam, ligdeki Fenerbahçe maçı, transfer çalışmaları ve şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.
FIRSAT TRANSFERİ MESAJI
Avcı transfer çalışmaları hakkında, "Ekonomi bize müsaade etmezse girmeyeceğiz. Eğer imkan varsa ve de 1998 yaş kontenjanı olursa değerlendirebilir. Fırsat transferi çıkarsa da yapabiliriz. Zamana bırakıp ona göre de transferde hareket edebiliriz" dedi.
DERBİ BİZİM ÇIKIŞIMIZ OLUR
Fırtına'nın teknik patronu, Dünya Kupası arasından sonra karşılaşacakları Fenerbahçe maçı için, "Bu maçla bir çıkış yakalarsak hem zihinsel olarak hem de şehir psikolojisi olarak iyi bir yola girebiliriz" şeklinde konuştu.
TRABZONSPOR'UN MAÇI A SPOR'DA
Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile hazırlık maçında karşılaşacak. Antalya'daki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Türkiye'nin spor ekranı A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle bulaşacak.
YUNUS AKGÜN İMZALADI
Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi çözüldü. 22 yaşındaki kanadın kontratı Haziran 2024'te bitiyordu. Aldığı düşük maaş nedeniyle mutsuz olduğu bilinen milli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı. Yunus, sırasıyla 13 milyon 650 bin, 14 milyon 950 bin, 17 milyon 200 bin ve 19 milyon 750 bin TL kazanacak. Yunus, "Gururlu ve onurluyum. En iyisini yapacağım" dedi. Başkan Dursun Özbek ise, "Yunus gibi oyunculara ihtiyacımız var" diye konuştu.