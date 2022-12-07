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    Abdullah Avcı, Antalya kampından açıklamalar yaptı: Fırsat transferi yapabiliriz | Spor haberleri

    Antalya kampında açıklamalar yapan Abdullah Avcı, “Eğer ekonomimiz müsaade etmezse transfere girmeyeceğiz. Fırsat transferi ise olabilir”dedi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 7 Aralık TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Fırsat transferi yapabiliriz

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalya'da basın mensuplarına çarpıcı açıklamalar yaptı. Deneyimli teknik adam, ligdeki Fenerbahçe maçı, transfer çalışmaları ve şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

    FIRSAT TRANSFERİ MESAJI
    Avcı transfer çalışmaları hakkında, "Ekonomi bize müsaade etmezse girmeyeceğiz. Eğer imkan varsa ve de 1998 yaş kontenjanı olursa değerlendirebilir. Fırsat transferi çıkarsa da yapabiliriz. Zamana bırakıp ona göre de transferde hareket edebiliriz" dedi.

    DERBİ BİZİM ÇIKIŞIMIZ OLUR
    Fırtına'nın teknik patronu, Dünya Kupası arasından sonra karşılaşacakları Fenerbahçe maçı için, "Bu maçla bir çıkış yakalarsak hem zihinsel olarak hem de şehir psikolojisi olarak iyi bir yola girebiliriz" şeklinde konuştu.



    TRABZONSPOR'UN MAÇI A SPOR'DA
    Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile hazırlık maçında karşılaşacak. Antalya'daki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Türkiye'nin spor ekranı A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle bulaşacak.



    YUNUS AKGÜN İMZALADI
    Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi çözüldü. 22 yaşındaki kanadın kontratı Haziran 2024'te bitiyordu. Aldığı düşük maaş nedeniyle mutsuz olduğu bilinen milli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı. Yunus, sırasıyla 13 milyon 650 bin, 14 milyon 950 bin, 17 milyon 200 bin ve 19 milyon 750 bin TL kazanacak. Yunus, "Gururlu ve onurluyum. En iyisini yapacağım" dedi. Başkan Dursun Özbek ise, "Yunus gibi oyunculara ihtiyacımız var" diye konuştu.



        GALATASARAY'A ŞOK YENİLGİ
        Galatasaray, Dünya Kupası arasında yaptığı ikinci hazırlık maçını da kaybetti. 3 Aralık'ta Rayo Vallecano'ya 1-0 yenilen Aslan, dün de Villarreal'e 4-3 yenildi. Maça hızlı başlayan Sarı Denizaltılar, 22'de Coquelin'in uzaktan şutuyla öne geçti. 27'de Mojica, frikikten Okan Kocuk'u ikinci kez avladı. 32'de Coquelin'in ara pasında ceza sahasına giren Mojica bir kez daha fileleri sarstı: 0-3. Bu golden sonra az sayıdaki Galatasaray taraftarları kaleci Okan Kocuk'u protesto etti ve ıslıkladı.

        JUAN MATA DİREĞE TAKILDI
        42'de Yusuf Demir'in kullandığ kornerde kafayı Gomis vurdu: 1-3. 44'te Medina, farkı yeniden 3'e çıkardı: 1-4. 55'te Juan Mata'nın yutu üst direkten döndü. 58'de Özgür Baran'ın ortasına Abdülkerim kafayı vurdu: 2-4. Uzatmalarda Caner Doğan penaltıyı aldırdı, Baran Demiroğlu attı: 3-4. Maç böyle sonuçlandı.



        FATİH TERİM ASLAN RUHLU BİR TİLKİ
        Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, beIN Sports Haber'e önemli açıklamalar yaptı. İtalyan çalıştırıcı, meslektaşı ve arkadaşı olan Fatih Terim'e övgüler yağdırdı. Antalya'da kamp yapmalarının çok güzel olduğunu söyleyen Spalletti, Terim için, "Onu Fiorentina döneminde tanıdım. Ne kadar kaliteli bir insan ve hoca olduğunu gördüm. Kendisi ile arkadaştan öteyiz, uzun süre görüşmesek bile aileden biri gibiyiz. Bir cümleyle özetlersem "Aslan ruhlu bir tilki" diyebilirim.

        BOEY, AVRUPA EKİPLERİNİN RADARINDA
        Sacha Boey için Eintracht Frankfurt, Wolfsburg ve Crystal Palace devreye girdi. Galatasaray'ın sağ beki için Lyon'un 8 milyon Euro teklifi reddedilmişti.



        ERGEZEN'DEN KULÜPLERE ÇAĞRI
        Türk sporuna verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyen Petrol Ofisi, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile sponsorluk anlaşmasına vardı. Anlaşmada federasyon başkanı Muaz Ergezen, "Büyük kulüplerimizin hiçbirinin ampute futbol kulübü yok. Bu bence büyük eksiklik. Bunu talep ediyorum" dedi.



            ALPEREN ŞENGÜN TARİHE GEÇTİ
            NBA'de milli oyuncular Alperen Şengün ile Furkan Korkmaz'ın karşılaştığı maçta Houston Rockets, Philadelphia'yı 132-123 yendi. Houston'da Alperen 8 sayı 8 ribaunt, Philadelphia'da Furkan ise 3 sayı attı. Alperen Şengün, 1000 sayı ve 200 asiste ulaşan en genç pivot oldu ve tarihe geçti.



            GALATASARAY NEF OOSTENDE'YE YENİLDİ
            Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Filou Oostende ekibine 91-85 yenildi. İlk çeyrek 20-20 ikincisi ise 39-33 Aslan'ın üstünlüğü ile geçti. 3. periyot 61-59 tamamlandı. Cimbom'da Ennis 21, McGee 15 sayı attı ama yetmedi. Galatasaray 2. kez kaybetti.



            LARKİN'İN DÖNÜŞÜ A. EFES'E YETMEDİ
            Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftada ertelenen maçta Büyükçekmece, Anadolu Efes'i 83-76 yendi. A Milli Takım'da sakatlık yaşayan ve elinden ameliyat edilen Efes'li Shane Larkin maça çıktı. Larkin 7 sayı kaydetti. B.Çekmece'de Deshawn ve Sajus 17'şer, Crawford ve Rivers 16'şar sayı attı.



                PAS OUT 'FAS' İN
                2022 Katar Dünya Kupası'nda son 16 turunun sürpriz sonucu dün ortaya çıktı. Grup aşamasında Hırvatistan ile eşleşmemek için Japonya maçının son dakikalarında pas yapan İspanya, maçı 2-1 kaybedip Fas ile eşleşmişti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. İspanya maç boyu yüzde 77 topla oynama üstünlüğünü alıp, 1029 pas yapmasına rağmen golü bulamadı. Maç önce uzatmalara sonra penaltıya gitti.



                KALECİ 2 TANE KURTARDI
                FAS'ta Sabiri ilk atışı gole çevirdi. İspanya'da Sarabia direğe vurdu. Ziyech golü atarken, Soler kaleci Bono'ya takıldı. Banoun da file bekçisi Simon'u geçemedi. Busquets de Bono'ya golü atamadı. Hakimi, Fas'ı çeyrek finale çıkaran penaltıyı attı: 3-0. Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi, İsviçre'yi geçen Portekiz oldu. Karşılaşma 10 Aralık'ta oynanacak.



                HOCASI ESKİ BEŞİKTAŞLI
                Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic, Japonya karşısında penaltı vuruşlarında adeta 'Örümcek Adam'a dönüşmüş ve 3 penaltı kurtarmıştı. Hırvatistan Milli Takımı'nın çeyrek finale kalmasında başrolü oynayan Livakovic ile ilgili detay ise futbolseverleri şaşırttı. Dinamo Zagreb'de forma giyen 27 yaşındaki Hırvat eldivenin kaleci antrenörü eski Beşiktaşlı Marjan Mrmic... Hırvatistan Milli Takımı'nın kaleci antrenörlüğünü yapan eski Beşiktaşlı, ülkesinin başarısına büyük katkıda bulundu.



                    HOLLANDA MESSİ'YE ÇARE ARIYOR!
                    Hollanda kaptanı Van Dijk, "Kimse Messi'yi tek başına tutamaz. Ondan gözümüzü ayırmamalı ve onu takım halinde onu durdurmalıyız" dedi.



                    SAMUEL ETO'O'DAN SKANDAL HAREKET
                    Son 16 turunda Brezilya'nın Güney Kore'yi 4-1 yendiği maçı Stat 974'te izleyen Kamerunlu Samuel Eto'o, çıkışta kanalı için görüntü çeken sosyal medya kullanıcısıyla tartıştı. Dünya Kupası elemelerinde Cezayir ile Kamerun arasındaki ikinci maçın hakemi Gambiyalı Bakary Gassama hakkındaki ısrarlı sorulara sinirlenen 41 yaşındaki Eto'o, tartışmaya başladığı muhatabına tekme attı. Gambiyalı Bakary Gassama'nın Youtuber olduğu öğrenildi.



                    BREZİLYA'YA GÜVERCİN TEPKİSİ
                    Dünya Kupası son 16 turunda Kore'yi 4-1 yenerek çeyrek finale adını yazdıran Brezilya'da futbolcuların attıkları gollerden sonra yaptıkları güvercin dansı olay oldu. Richarlison'un 3. golden sonra danslı sevinç gösterisine teknik direktör Tite'nin de katılması tepki çekti. Futbol kamuoyu bu hareketi, Güney Kore'ye saygısızlık olarak değerlendirdi. Lakabı güvercin olan Richarlison bu dansı takım arkadaşlarına öğrettiği bildirildi. Maçın ardından konuşan Tite, "Oyuncularıma adapte olmaya çalışıyorum. Çok gençler ve dans etmeyi seviyorlar. Bana da figürleri öğrenmem gerektiğini söylemişlerdi. 'Çok zor ama eğer maçta yaparsanız ben de size katılacağım' demiştim. Bunun saygısızlık olduğunu söyleyecek insanlar olacaktır" dedi.

                        LUIS ENRIQUE GÖNÜLLERİ FETHETTİ
                        İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique'nin internet üzerinden yaptığı yayınların gelirini bir çocuk onkolojisi vakfına bağışladığı ortaya çıktı. Kansere yakalanan çocuklara desteğini bu yolla da sürdüren Enrique, 2019'da kızını kaybetmişti. Enrique'nin kızı Xana Enrique, 10 yaşındayken kemik kanseri sebebiyle vefat etmişti.



                        KİM'E KÖTÜ PUAN
                        İtalyan La Gazzetta dello Sport, Brezilya-Güney Kore maçının puanlamasında Kim Min Jae'ye en kötü puanı verirken "Brezilya karşısında hayal kırıklığı yarattı" ifadelerini kullandı. Tuttomercatoweb, Brezilya ataklarına karşı Kim Min Jae önderliğindeki Güney Kore savunmasının her anlamda battığını ifade etti.



                        STERLING'DEN ŞARTLI DÖNÜŞ
                        İngiltere Milli Takımı ile Katar'daki Dünya Kupası'nda yer alan Raheem Sterling'in evine eşi ve 3 çocuğu da evdeyken hırsız girmiş ve yaşanan olay üzerine yıldız oyuncu kamptan ayrılarak Londra'ya dönmüştü. The Sun'ın haberine göre; İngiliz oyuncu yakın çeresine, "Ailem güvende olmadan hiçbir yere gitmem mümkün değil" dedi. İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate konuyla ilgili "Aile her şeyden önce gelmelidir. Kendisine biraz alan tanımak istedik. Önümüzdeki birkaç gün gelişmelere bakacağız" demişti.



                        KATAR'DA ÜÇ İSİM AYRILDI
                        Dünya Kupası'nda Brezilya'ya 4-1 yenilen Güney Kore'de Teknik Direktör Paulo Bento istifa etti. Kupaya daha önce veda eden takımlar arasından Meksika'nın hocası Gerardo Martino ve Belçika'nın çalıştırıcısı Roberto Martinez görevden ayrıldığını duyurmuştu.

                            BREZİLYA KUPANIN EN İYİ TAKIMI
                            Hırvatistan Teknik direktörü Zlato Dalic, Brezilya'nın Dünya Kupası'nın en iyi takımı olduğunu söyledi. Dalic, "Harika bir takımları ve harika bir kadroları var bu yüzden iyi hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.



                            F.BAHÇE VE NAPOLİ ŞAMPİYON OLSUN!
                            Napoli'de forma giyen ve takımıyla Antalya'da kampta bulunan yıldız futbolcu Eljif Elmas, "İnşallah bu sezon Fenerbahçe şampiyon olur. Hem Fenerbahçe hem de Napoli'nin şampiyonluğu müthiş olur" dedi. Fenerbahçe taraftarını çok sevdiğini söyleyen Elmas, "Beni sevdikleri ve takip ettikleri için sağ olsunlar. Ben de onları çok seviyorum" dedi.

                            ARDA İLE OYNAMAK İSTERİM
                            Elmas, "Arda'yı zaten izliyorum. F.Bahçe'den arkadaşlarım var, hocalarımla konuşuyorum ve Arda Güler'in müthiş bir karakter olduğunu söylüyorlar. Stilini Mesut Özil'e benzetiyorum. Sonra da onu inşallah Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde görürüz. Napoli'de de birlikte oynamak isterim, neden olmasın" diye konuştu.

                            ARDA GÜLER İÇİN KRİTİK SAATLER
                            F.Bahçe, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ve yöneticileri ile Arda Güler'in bonservis payının satışı için bir görüşme yaptı. Son karar, gelecek hafta yurt dışından dönüşünde Başkanımız Ali Koç ile Sarı-Lacivertli yöneticilerin yapacağı toplantıda verilecek.



                            ANTALYA'DA COŞKULU KARŞILAMA
                            Lige verilen arada Antalya'da kamp yapacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı. Sarı-Lacivertliler, bugün başlayan kampta iki hazırlık maçı oynayacak. Dünya Kupası'ndan dönen Enner Valencia'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Alioski, Arda Güler, Joao Pedro, Nazım Sangare, Emre Mor ve Luan Peres kadroya dahil edilmedi.



                            ALLAHYAR'DAN SİTEM DOLU SÖZLER
                            Fenerbahçe'de farklı sebeplerden dolayı yeterli forma şansı bulamadığını söyleyen Allahyar, "Türkiye'ye geldiğimde ben de daha fazla oynamak istiyordum. Daha fazla da oynayabileceğimi düşünüyorum. Burada anlatmak istemeyeceğim, konuşmak istemeyeceğim sebeplerden dolayı forma şansı bulamadım. Şimdi Hull City'deyim" dedi. Allahyar, "Eğer Jesus'la çalışsaydım nasıl olurdu bilmiyorum. Kendisine Fenerbahçe'de iyi şanslar diliyorum" diye konuştu.

                                VALENCİA&ALİOSKİ İKİ HAFTA YOK!
                                F.Bahçe, iki yıldızın sakatlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Mesajda, "Valencia diz sakatlığından dolayı 2, Alioski ise kasığındaki zorlanma nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak" ifadeleri kullanıldı.



                                NEYMAR'I İSTERİM RONALDO'NUN AKLI KARIŞMASIN!
                                Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Transfer gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Güneş, Caner Erkin ile herhangi bir görüşmesi olmadığını söylerken, esprili bir şekilde "Oyuncuyla ilgili isim istiyorsanız Neymar'ı almak isterim mesela. İlla isim istiyorsanız siz de yarın görüşmelere başlayın. Ronaldo'yu istemiyorum şu anda. Çocuğun kafasını karıştırmayalım, anlamış çünkü" ifadelerini kullandı. Rachid Ghezzal'ın Şubat ayında takıma dönmesini beklediklerini sözlerine ekleyen Güneş, "Şubat başı bekliyoruz. İyi de çalışıyor.

                                VALERIEN ISMAEL AUSTRIA WIEN'E!
                                Avusturya medyasından oe24'ün haberine göre, Austria Wien takımın başına Valerien Ismael'i getirmek istiyor. Wien önümüzdeki günlerde resmi teklifle Fransız teknik adamın kapısını çalacak.



                                GHEZZAL'A ÖZEL PROGRAM
                                Beşiktaş, Antalya'daki çalışmalarını dün de sürdürdü. Takımla birlikte Antalya'ya gelen Ghezzal kendisine verilen özel programı uygularken; Josef salonda, Umut Meraş ise bireysel çalıştı. N'Koudou, Atiba, Weghorst ve Saiss, Dünya Kupası'nda oynadıkları için takıma geç katılacak.

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