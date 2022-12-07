18.5 milyon euro’luk fatura! Galatasaray Dembele transferini askıya aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Cimbom, Fransa ve Mali vatandaşı olan futbolcunun maliyetini sordu ve Lyon'un yanıtı belli oldu. Galatasaray, Lyon ve oyuncunun menajeriyle temas kurdu.
Lyon, golcü oyuncunun bedelinin 8 milyon Euro olduğunu Galatasaraylı yetkililere ifade etti. Futbolcu, şu anda Ligue 1 ekibinden yıllık 2.2 milyon euro kazanıyor. Dembele ise Galatasaray'dan 3.5 yıllık sözleşme istedi.
18.5 MİLYON EURO MALİYET
Oyuncunun Galatasaray'dan talebi yıllık 3 milyon Euro. Ocak ayında Galatasaray'a çıkacak faturanın 18.5 milyon Euro olması transferde geri adım attırdı.