18.5 milyon euro’luk fatura! Galatasaray Dembele transferini askıya aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Cimbom, Fransa ve Mali vatandaşı olan futbolcunun maliyetini sordu ve Lyon'un yanıtı belli oldu. Galatasaray, Lyon ve oyuncunun menajeriyle temas kurdu.