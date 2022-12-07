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    18.5 milyon euro’luk fatura! Galatasaray Dembele transferini askıya aldı

    Fransız yıldız için kulübü Lyon 8 milyon Euro , oyuncu da 3.5 sezonluk kontrat ve yıllık 3 milyon Euro istedi. G.Saray bu nedenle geri adım attı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    18.5 milyon euroluk Dembele faturası

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Cimbom, Fransa ve Mali vatandaşı olan futbolcunun maliyetini sordu ve Lyon'un yanıtı belli oldu. Galatasaray, Lyon ve oyuncunun menajeriyle temas kurdu.



    Lyon, golcü oyuncunun bedelinin 8 milyon Euro olduğunu Galatasaraylı yetkililere ifade etti. Futbolcu, şu anda Ligue 1 ekibinden yıllık 2.2 milyon euro kazanıyor. Dembele ise Galatasaray'dan 3.5 yıllık sözleşme istedi.



    18.5 MİLYON EURO MALİYET
    Oyuncunun Galatasaray'dan talebi yıllık 3 milyon Euro. Ocak ayında Galatasaray'a çıkacak faturanın 18.5 milyon Euro olması transferde geri adım attırdı.



        Başkan Dursun Özbek ve kurmayları Dembele'nin transferini devre arasında yapmaktan vazgeçti. Dembele'nin kontratı sezon sonu bitecek. Cimbom, oyuncu ve menajeri ile temaslarını sürdürecek.



        2 GOL ÜRETTİ
        Geçen sezon Dembele, Lyon'da 36 maçta 22 gol ve 6 asist kaydetti. 26 yaşındaki Dembele bu sezon ise 12 maçta 2 gollük katkı yaptı.



        KUZENİ MESAJ VERDİ
        Dembele için dikkat çeken bir açıklama kuzeninden geldi. Fofana, "Dembele için sürpriz takımlar devrede" şeklinde konuştu.

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        Haberler Spor 18.5 milyon euro’luk fatura! Galatasaray Dembele transferini askıya aldı
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