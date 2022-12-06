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    Rachid Ghezzal müjdesi! Mart'ta dönüşü beklenen Cezayirli yıldız Ocak'ta takıma katılabilir

    Beşiktaş’ta ayak parmağından sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Rachid Ghezzal, beklenenden daha erken sahaya dönebilir. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Ghezzal müjdesi

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası arasında Antalya'da hazırlık maçları oynayacak.



    Çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan ve Antalya'ya giden Kara Kartal'a sakatlığı bulunan sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'dan da sevindirici bir haber geldi.



    SÜRPRİZ ŞEKİLDE KADRODA
    Siyah-Beyazlı takımın saha içindeki önemli kozlarından biri olan Ghezzal'ın iyileşme sürecinin beklenenden daha hızlı ilerlediği ve bu sebeple de kamp kadrosuna alındığı belirtildi. Ocak ayı ortasında Rachid Ghezzal'ın formasına kavuşabileceği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'de Cezayirli yıldız ile ilgili süreci yakında takip ediyor.



        YENİ TRANSFER OLACAK!
        Sağ ayağındaki sakatlık nedeniyle ameliyat olan Rachid Ghezzal bu sezon Beşiktaş'ta 5 maçta 2 gol 1 asiste imza atmıştı.



        Öte yandan, taraftarlar da Ghezzal'ın kampa katıldığı fotoğrafın kulübün sosyal medya hesabından paylaşılması sonrası, "Bizim yeni transferimiz Rachid Ghezzal" denildi.



        Ghezzal bu sezon Beşiktaş'ta sadece 3 maçta ilk 11'de başlayabildi ve toplamda 227 dakika süre aldı...

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