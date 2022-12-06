Rachid Ghezzal müjdesi! Mart'ta dönüşü beklenen Cezayirli yıldız Ocak'ta takıma katılabilir

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası arasında Antalya'da hazırlık maçları oynayacak.
Çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan ve Antalya'ya giden Kara Kartal'a sakatlığı bulunan sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'dan da sevindirici bir haber geldi.
SÜRPRİZ ŞEKİLDE KADRODA
Siyah-Beyazlı takımın saha içindeki önemli kozlarından biri olan Ghezzal'ın iyileşme sürecinin beklenenden daha hızlı ilerlediği ve bu sebeple de kamp kadrosuna alındığı belirtildi. Ocak ayı ortasında Rachid Ghezzal'ın formasına kavuşabileceği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'de Cezayirli yıldız ile ilgili süreci yakında takip ediyor.