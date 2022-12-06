Rachid Ghezzal müjdesi! Mart'ta dönüşü beklenen Cezayirli yıldız Ocak'ta takıma katılabilir





SÜRPRİZ ŞEKİLDE KADRODA

Siyah-Beyazlı takımın saha içindeki önemli kozlarından biri olan Ghezzal'ın iyileşme sürecinin beklenenden daha hızlı ilerlediği ve bu sebeple de kamp kadrosuna alındığı belirtildi. Ocak ayı ortasında Rachid Ghezzal'ın formasına kavuşabileceği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'de Cezayirli yıldız ile ilgili süreci yakında takip ediyor.