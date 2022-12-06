Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Brezilya, Kore’yi ilk yarıda dörtledi! Şov yapıp çeyrek finale yükseldi

    Sambacılar 4 yıldızı Vinicius, Neymar, Paqueta ve Richarlison’un golleriyle rakibini adeta sürklase etti. Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan’ın rakibi oldu.

    Dört dörtlük samba

    Dünya Kupası Son 16 Turu maçında karşılaştığı Güney Kore'yi Vinicius, Neymar (p), Richarlison ve Lucas Paqueta'nın golleriyle 4-1 mağlup eden Brezilya çeyrek finale yükseldi. Sambacılar çeyrek finalde Japonya'yı penaltılarla geçen Hırvatistan ile yarı finale kalmak için kozlarını paylaşacak.



    İLK YARIDA 4 GOL BULDU
    Maça ağır favori olarak çıkan Brezilya 7. dakikada Vinicius ile öne geçti. Ataklarını sürdüren Sambacılar 13. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Neymar klas bir penaltıyla skoru 2-0 yaptı. Yıldız oyuncu bu golle milli takım formasıyla 76. golüne ulaştı ve 77 golü bulunan efsane Pele'ye 1 adım daha yaklaştı. Sürekli atak bir oyun sergileyen Sambacılar 29'da Richarlison ile aradaki farkı 3'e çıkardı. Etkinliğini sürdüren Brezilya 36'da Paqueta ile skoru 4-0 yaptı. Güney Kore'de Seung-ho Paik 76'da attığı golle maçın skorunu belirledi.



    ASİST YAPAN EN YAŞLI İSİM
    39 yaşındaki Thiago Silva, Richarlison'a verdiği gol pasıyla Dünya Kupası tarihinde asist yapan en yaşlı oyuncu oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’nin ettiği rezil küfür tutanaklarda
    Haberler Spor Brezilya, Kore’yi ilk yarıda dörtledi! Şov yapıp çeyrek finale yükseldi
        SON DAKİKA