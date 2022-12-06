Brezilya, Kore’yi ilk yarıda dörtledi! Şov yapıp çeyrek finale yükseldi

Dünya Kupası Son 16 Turu maçında karşılaştığı Güney Kore'yi Vinicius, Neymar (p), Richarlison ve Lucas Paqueta'nın golleriyle 4-1 mağlup eden Brezilya çeyrek finale yükseldi. Sambacılar çeyrek finalde Japonya'yı penaltılarla geçen Hırvatistan ile yarı finale kalmak için kozlarını paylaşacak.
İLK YARIDA 4 GOL BULDU
Maça ağır favori olarak çıkan Brezilya 7. dakikada Vinicius ile öne geçti. Ataklarını sürdüren Sambacılar 13. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Neymar klas bir penaltıyla skoru 2-0 yaptı. Yıldız oyuncu bu golle milli takım formasıyla 76. golüne ulaştı ve 77 golü bulunan efsane Pele'ye 1 adım daha yaklaştı. Sürekli atak bir oyun sergileyen Sambacılar 29'da Richarlison ile aradaki farkı 3'e çıkardı. Etkinliğini sürdüren Brezilya 36'da Paqueta ile skoru 4-0 yaptı. Güney Kore'de Seung-ho Paik 76'da attığı golle maçın skorunu belirledi.
ASİST YAPAN EN YAŞLI İSİM
39 yaşındaki Thiago Silva, Richarlison'a verdiği gol pasıyla Dünya Kupası tarihinde asist yapan en yaşlı oyuncu oldu.