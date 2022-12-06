Brezilya, Kore’yi ilk yarıda dörtledi! Şov yapıp çeyrek finale yükseldi





İLK YARIDA 4 GOL BULDU

Maça ağır favori olarak çıkan Brezilya 7. dakikada Vinicius ile öne geçti. Ataklarını sürdüren Sambacılar 13. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Neymar klas bir penaltıyla skoru 2-0 yaptı. Yıldız oyuncu bu golle milli takım formasıyla 76. golüne ulaştı ve 77 golü bulunan efsane Pele'ye 1 adım daha yaklaştı. Sürekli atak bir oyun sergileyen Sambacılar 29'da Richarlison ile aradaki farkı 3'e çıkardı. Etkinliğini sürdüren Brezilya 36'da Paqueta ile skoru 4-0 yaptı. Güney Kore'de Seung-ho Paik 76'da attığı golle maçın skorunu belirledi.