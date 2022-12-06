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    Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'ün yeni mevkisini belirledi | Spor haberleri

    Teknik direktör Abdullah Avcı, “Onu sağ kanatta oynatarak biraz kısıtladık” dediği Abdülkadir Ömür’ü ofansif orta saha pozisyonunda oynatarak kazanmaya çalışıyor. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 6 Aralık TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    10 numara Ömür!

    Trabzonspor sezonun geride kalan bölümünde Edin Visca sakatlandığı için genellikle sağ kanatta görevlendirilen Abdülkadir Ömür'ün performansında büyük bir düşüş yaşanmıştı. Takımın en çok eleştirilen oyuncularından birisi olan Abdülkadir Ömür'ün yeniden eski formuna kavuşması için ise Edin Visca'nın sakatlıktan çıkması ilaç gibi geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hull City maçında Ömür'e orta sahada görev verdi. Maçta 1 de asist yapan Ömür'ün performansı beğenildi. Avcı, oyuncusu için maç sonu, "Özel bir oyuncu. Onu artık kenarda değil de içeride kullanmak istiyoruz" dedi.

    HEDEF MİLLİ TAKIM
    Abdülkadır Ömür'ün de hocasının bu kararından son derece mutlu olduğu yeni bölgede göstereceği performansla yeniden milli takıma seçilmeyi umduğu da gelen haberler arasında.

    ARİF 'BOŞLUK' DOLDURDU
    Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın Antalya kampı kadrosuna dahil ettiği Arif Boşluk, Hull City maçında sol bekte görevlendirilmiş ve sahada kaldığı 62 dakikada ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 2003 doğumlu sol bek ilk A Takım deneyimde soğukkanlı yapısı ve savunmadaki güven veren tarzı ile iyi bir görüntü çizmeyi başardı. Arif Boşluk, Hull City maçında 35 isabetli pas (%92), 2/2 ikili mücadele, 1/1 hava topu kazanma, 2 kilit pas ve 5 top çalma ile oynadı.



    SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
    Fenerbahçe, Antalya'daki gerçekleştireceği kamp öncesindeki son antrenmanını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptı. İdman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı, saha çalışmasi ile bitti. Takım bugün Antalya'ya hareket edecek.



    ALTAY BAYINDIR İMZAYA HAZIR
    Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaptan Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalamak için geri sayıma geçti. Altay Bayındır'ın da Fenerbahçe'de kalmak istediği ve yeni sözleşmeye hazır olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Altay ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu arada belinde ağrı olan Altay'ın tedavisine dün de devam edildi. Altay'ın birkaç gün içinde takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.



        HIRVATLAR PENALTIYLA TURLADI
        Dünya Kupası Son 16 turunda Hırvatistan normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Japonya'yı penaltılar sonucunda 4-2 yenerek son 8 takım arasına adını yazdırdı. 43'te Japonya golü buldu. Penaltı noktasında topla buluşan Maeda yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 55'te Hırvatistan eşitliği yakaladı. Lovren'in ortasına iyi yükselen Perisic şık bir kafayla skoru eşitledi. 90 dakika ve uzatmalarda gol olmadı ve penaltılara gidildi. Hırvatlar'da Vlasic, Brozovic ve Pasalic hata yapmadı. Japonya'da Minamino, Mitoma ve Yoshida'nın penaltılarını kurtaran Livakovic takımını son 8'e taşıdı.

        PORTEKİZ İSVİÇRE ÖNÜNDE
        2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanıyor. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz bugün saat 22.00'de İsviçre ile mücadele edecek. Saat 18.00'deki karşılaşmada ise İspanya ile Fas kozlarını paylaşacak. Bu maçları kazanan takımlar çeyrek finalde birbirleriyle karşılaşacaklar.



        İŞTE PELE'NİN SON DURUMU
        Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden futbol efsanesi Pele'nin, artık kemoterapiye cevap vermediği ve yaşam sonu bakımına alındığı haberleri sevenlerini üzmüştü. Efsane oyuncu, "Güçlüyüm, umutluyum ve tedavimi uyguluyorum. Aldığım mesajlar beni daha enerjik yapıyor" diye konuştu.



        MBAPPE'DEN ALKOLE SAVAŞ
        Fransa'nın yıldızı Mbappe, Dünya Kupası kapsamındaki bir etkinlikte objektiflere poz verirken, alkollü içki markasının logosunu arka platformdan kaldırttı. Mbappe, "Maçın adamı" çekimleri için kamera karşısına geçti. Yıldız isim, çekimler sırasında sponsorlardan alkollü içki markasının amblemi önünde fotoğraf çektirmeyi reddedip. firmanın isim ve logosunu platformdan çıkarttırdı.



            HOLLANDA MAÇI ZOR OLACAK!
            Arjantin'in yıldızı Messi, "Hollanda'ya karşı büyük bir maç oynayacağız. Harika bir teknik direktöre ve takıma sahipler. Çok zor bir maç olacak. Arjantin her zaman en iyiler arasındaydı. Buraya gelmeden önce favorilerden biri olduğumuzu biliyorduk ve bunu sahada kanıtlamamız gerekiyordu" yorumunda bulundu.



            RONALDO PARA BASACAK
            İspanyol gazetesi Marca Ronaldo'nun, Suudi kulübü Al-Nassr ile 2,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını öne sürdü. Habere göre Portekizli yıldız, 2,5 yıllık için 500 milyon Euro kazanacak. 1 Ocak'ta Al-Nassr'a imza atması beklenen CR7 bu anlaşmadan yıllık 16 milyon Euro kazanacak. Ronaldo'nun haftalık kazancı 3 milyon 800 bin Euro, günlük ücreti ise 760 bin Euro olacak. Yıldız isim saatlik 96 bin, günlük ise 1600 Euro kazanacak.



            GURUR DUYDUĞUM BİR YERDEYİM
            Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk kulüp televizyonunda Galatasaray Spor Kulübü çalışanlarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli hoca,"Olmaktan gurur duyduğum bir yerdeyim. Biz bir aileyiz, hep öyle kabul ediyoruz. Bu ailenin içinde olmaktan gurur duyuyorum"dedi. "Tek hedefimiz şampiyonluk, şampiyon olacak kadromuz var. Bence hepsinden önemlisi sinerjimiz var. Sokakta, statta, kulübün içerisinde… Taraftarımıza baktığımızda ortalama seyirci sayısı olarak herkesin üstündeyiz. Sevgi ortamı var, takıma destek var. Oyun var, güven var. Bunun sonu da şampiyonluk olacak diye düşünüyorum"diyen Buruk İcardi ile ilgili gelen soruya, "İcardi 4 hafta oynamayacak" yanıtını verdi.



                CANER'E BURUK VETOSU
                Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşandı. Yıldız sol bek, yönetim tarafından Okan Buruk'a sunuldu. Şampiyonluk hedefleyen Cimbom'un hocası kendisine gelen öneriyi veto etti. Bilindiği üzere Buruk, Galatasaray'da Van Aanholt ve Kazımcan'nın performansını da yeterli bulmuyor. Yıldız isim ligde daha önce 3 büyüklerin formalarını giymişti. 35 yaşındaki sol bek bu sezon Karagümrük'te 12 maçta 6 asist yaptı. Caner'in menajeri Batur Altıparmak ise futbolcuya çok sayıda teklif olduğunu belirtti.



                G.SARAY'IN RAKİBİ VILLARREAL
                Galatasaray, hazırlık maçında bu akşam saat 20.00'de İspanyol ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Cimbom, son maçta Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olarak taraftarını üzmüştü.



                ARTIK FİYATI 14 MİLYON
                Adana Demirspor'da başarılı performans sergileyen ve Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün'ün geleceği ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Oyuncunun menajeri ile kulüp arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Teknik direktör Okan Buruk'un, "Ondan çok şey bekliyoruz" dediği Yunus Akgün'ün bonservis bedeli 14 milyon euro olarak belirlendi. Futbolcu ise 13 milyon TL kazanacak. Adana Demirspor'da 38 maçta 9 gol atıp 12 de asist yapan oyuncu ile 2026 yılına kadar kontrat imzalanacak. Akgün bu sezon 1 asist üretti.



                    A.DEMİR, SITTARD'A DİŞ GEÇİREMEDİ
                    Adana Demirspor, A Spor'dan yayınlanan hazırlık maçında Hollanda ekibi F.Sittard'a 2-1 yenildi. A.Demirspor'un golünü 28. dakikada Onyekuru atarken, Sittard'ın golleri 8'de Gladon ve 38'de Embalo'dan geldi. Sittard'da Burak Yılmaz 11'de oynadı. Nuri Akşit 10 dakika süre alırken, Oğuzhan, Doğan ve Tunahan forma giymedi.



                    KARİUS, NEWCASTLE'IN KARARINI BEKLİYOR
                    Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Loris Karius, yıl sonuna kadar Newcastle ile anlaşmıştı. Alman kaleci, Ada ekibinin kendisiyle ilgili kararını bekliyor. Karius ile yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. 29 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'ta 67 maça çıktı ve kalesinde ise 95 gol gördü.



                    MANİSA PETKİM'İ DEPLASMANDA DEVİRDİ
                    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Aliağa Petkim'i 90-84 yendi. Manisa'da Cruz 24 sayı ile oynadı. Öte yandan, ligde 6. haftanın erteleme maçında Anadolu Efes bugün Büyükçekmece'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20.00'de start alacak.



                        ECZACIBAŞI'NIN GÖZÜ ŞAMPİYONLUKTA
                        Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda yarın Rumen ekibi Targoviste ile karşılaşacak. Mücadeleyi Red Bull TV yayınlayacak. 20 takımın mücadele ettiği gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Eczacıbaşı'nın yıldızı Hande Baladın, "Amacımız şampiyonluk" dedi.

                        BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KAMPI BAŞLADI
                        Beşiktaş, Dünya Kupası arasında çalışmalarına Antalya'da devam edecek. İstanbulspor ve Karagümrük ile hazırlık maçı oynayan Kartal, Antalya'ya gitti. 5-16 Aralık tarihlerinde kamp yapacak olan Siyah-Beyazlılar, 8 Aralık'ta Charleroi, 11 Aralık'ta Westerlo ve 15 Aralık'ta da Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.



                        ATIBA VE NKOUDOU'DA RÖTAR
                        2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımlarının formasını giyen Atiba Hutchinson ile Kevin Nkoudou, Beşiktaş'ın Antalya kampına 3 gün gecikmeli katılacak. Siyah-Beyazlılar'da Kanadalı Atiba ve Kamerunlu oyuncu Nkoudou'nun 8 Aralık'ta takıma katılacağı ve çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. Beşiktaş kampı 16 Aralık'ta sona erecek.



                        PENDİK PUANI 90+8'DE KURTARDI
                        Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Rize 30'da Kubilay ile öne geçti. Maçta son sözü 90+8'de Berkay söyledi.



                            REAL MADRID'DEN LUNIN MESAJI
                            Real, ayrılacağı konuluşan kaleci Andrey Lunin'in fotoğrafını paylaştı.



                            UNITED, DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
                            Premier Lig devi, 27 yaşına giren Martial'in doğum gününü kutladı.

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                            Haberler Spor Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'ün yeni mevkisini belirledi | Spor haberleri
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