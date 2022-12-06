Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'ün yeni mevkisini belirledi | Spor haberleri

Trabzonspor sezonun geride kalan bölümünde Edin Visca sakatlandığı için genellikle sağ kanatta görevlendirilen Abdülkadir Ömür'ün performansında büyük bir düşüş yaşanmıştı. Takımın en çok eleştirilen oyuncularından birisi olan Abdülkadir Ömür'ün yeniden eski formuna kavuşması için ise Edin Visca'nın sakatlıktan çıkması ilaç gibi geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hull City maçında Ömür'e orta sahada görev verdi. Maçta 1 de asist yapan Ömür'ün performansı beğenildi. Avcı, oyuncusu için maç sonu, "Özel bir oyuncu. Onu artık kenarda değil de içeride kullanmak istiyoruz" dedi.
HEDEF MİLLİ TAKIM
Abdülkadır Ömür'ün de hocasının bu kararından son derece mutlu olduğu yeni bölgede göstereceği performansla yeniden milli takıma seçilmeyi umduğu da gelen haberler arasında.
ARİF 'BOŞLUK' DOLDURDU
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın Antalya kampı kadrosuna dahil ettiği Arif Boşluk, Hull City maçında sol bekte görevlendirilmiş ve sahada kaldığı 62 dakikada ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 2003 doğumlu sol bek ilk A Takım deneyimde soğukkanlı yapısı ve savunmadaki güven veren tarzı ile iyi bir görüntü çizmeyi başardı. Arif Boşluk, Hull City maçında 35 isabetli pas (%92), 2/2 ikili mücadele, 1/1 hava topu kazanma, 2 kilit pas ve 5 top çalma ile oynadı.
SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
Fenerbahçe, Antalya'daki gerçekleştireceği kamp öncesindeki son antrenmanını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptı. İdman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı, saha çalışmasi ile bitti. Takım bugün Antalya'ya hareket edecek.
ALTAY BAYINDIR İMZAYA HAZIR
Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaptan Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalamak için geri sayıma geçti. Altay Bayındır'ın da Fenerbahçe'de kalmak istediği ve yeni sözleşmeye hazır olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Altay ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu arada belinde ağrı olan Altay'ın tedavisine dün de devam edildi. Altay'ın birkaç gün içinde takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.