Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'ün yeni mevkisini belirledi | Spor haberleri





GURUR DUYDUĞUM BİR YERDEYİM

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk kulüp televizyonunda Galatasaray Spor Kulübü çalışanlarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli hoca,"Olmaktan gurur duyduğum bir yerdeyim. Biz bir aileyiz, hep öyle kabul ediyoruz. Bu ailenin içinde olmaktan gurur duyuyorum"dedi. "Tek hedefimiz şampiyonluk, şampiyon olacak kadromuz var. Bence hepsinden önemlisi sinerjimiz var. Sokakta, statta, kulübün içerisinde… Taraftarımıza baktığımızda ortalama seyirci sayısı olarak herkesin üstündeyiz. Sevgi ortamı var, takıma destek var. Oyun var, güven var. Bunun sonu da şampiyonluk olacak diye düşünüyorum"diyen Buruk İcardi ile ilgili gelen soruya, "İcardi 4 hafta oynamayacak" yanıtını verdi.