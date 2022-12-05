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    Trabzonspor’un başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan flaş sözler: Hafızalardan silinmiş değil | Spor haberleri

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç’un hakemlerle ilgili açıklamasına, “1996, 2004, 2005 ve 2011 sezonları hafızalarda” yanıtını verdi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 5 Aralık TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Hafızalardan silinmiş değil

    Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verdi. Koç'un, "Trabzonspor'dan çekinmiyoruz ama geçen sezon yaşadıklarımızdan çekiniyoruz" şeklindeki sözleri hakkında konuşan Bordo-Mavililer'in 1 numaralı ismi, "Hiçbir şekilde bu söylemlere Türk futbolunun selameti için cevap vermedik. Geriye dönersek, 1996, 2004, 2005, 2011 sezonları hafızalardan silinmiş değil" ifadelerini kullandı. Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu transfer konusunda da mesajlar verdi. Ağaoğlu, "Transferlerimizin önemli bir bölümü 2. kamp döneminin ortasına ya da ancak sonuna yetiştiği için burada bir uyum sorunu yaşandığı gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Transferler daha erken yapılamaz mıydı? Şüphesiz ki yapılabilirdi ancak bu kalibredeki oyuncuları transferin açıldığı haftalarda hem kendilerinin hem kulüplerinin talep etmiş oldukları maliyetlerle kadromuza katmamız mümkün değildi" diye konuştu.

    YENİDEN ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ
    Trabzonspor'da 7.5 aylık aradan sonra Hull City maçı ile sahalara dönen Bruno Peres, Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Sambacı, "Hedefimiz tıpkı geçen sezonki gibi şampiyonluk" dedi. Ayrıca Peres, Fenerbahçe maçında oynamak istediğini söyledi.



    ALTAY 5 GOLLE BOLU'YU YIKTI
    Göztepe derbisinde saha olayları nedeniyle 6 maç seyircisiz oynama cezası alan Altay, Boluspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, 14'te Salih Sarıkaya'nın golüyle öne geçti. 23'te Tolga'nın ortasına Eren kafayla vurdu: 2-0. 27'de Balde farkı indirdi: 2-1. 40'ta İbrahim Öztürk kafa golü attı: 3-1. 89'da penaltıdan Paixao ve 90+3'te Zeki Yıldırım sonucu ilan etti: 5-1.



    ADANA DEMİRSPOR RAKİTSKYİ'Yİ YOLLADI
    Adana Demirspor, Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Başkan Murat Sancak, oyuncu ile neden yolların ayrıldığı yönünde taraftarlardan gelen soruya, "Öyle gerekiyordu" yanıtını verdi. Rakitskyi, Adanaspor ekibinde 9 maçta oynadı ve skor üretemedi.



        RANGERS'TA BEALE GÖZDAĞI VERDİ
        Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın da formasını giydiği Rangers'ta yeni teknik direktör Michael Beale oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu. Beale yaptığı toplantıda, "Form tutamayacak, iyi oynayamayacak birileri varsa takımda kesinlikle görmek istemiyorum. Bu konuda tavrımız net" diye konuştu.



        CANER ERKİN İLE YOLLAR AYRILDI!
        Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile yollarını ayırdığını duyurdu. Açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz" denildi. Caner, bu sezon çıktığı 12 maçta 6 asist yapmıştı.



        NEFES KESEN MAÇ KARŞIYAKA'NIN
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Pınar Karşıyaka, ligde 1500. maçına çıkan Anadolu Efes'i 112-111 yendi. İki kez uzatmaya giden maçın en skorer ismi 37 sayı atan Efesli Micic oldu. Diğer maçta F.Bahçe, G.Antep'i 76-68 yenip 9'da 9 yaptı. Darüşşafaka ise Konya'yı 72-70 yendi.

            2. VE 3.LİG TOPLU SONUÇLAR
            2. LİG BEYAZ GRUP: Çorum -Menemen: 2-1, Batman-Isparta 1-2. Amed -Erzincan: 1-2, Afyon-Arnavutköy: 2-1, Sivas Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0, Esenler Erokspor-İnegölspor: 5-0, Ankaraspor-Bayburt Özel İdare: 3-1, Eşin Group Nazilli Belediyespor-Somaspor: 2-0
            KIRMIZI GRUP: Fethiyespor-Weecoins Kırklarelispor: 1-0, Baynet İnşaat Balıkesirspor-Adıyaman FK: 1-1, Pazarspor-1461 Trabzon FK: 1-1, Uşakspor-Zonguldak Kömürspor: 2-3, KırşehirF K-Teco Karacabey Belediyespor: 1-1
            1. GRUP: Hacettepe 1945-Nevşehir Belediyespor: 1-1, 1954 Kelkit Belediyespor-52 Orduspor: 1-1, BC Group Ağrı 1970-Amasyaspor FK: 2-0, Karbel Karaköprü Belediyespor-Entegre Solar Elazığspor: 3-0, 1922 Konyaspor-Edirnespor: 1-1, Eskişehirspor-Belediye Kütahyaspor: 3-4
            2. GRUP: Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Karaman FK: 0-3, Darıca Gençlerbirliği-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-0, Armoni Alanya Kestelspor-Amberçay Eynesil Belediyespor: 4-1, Orduspor 1967-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 3-0, Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor: 0-0, Alagöz Holding Iğdır FK-Bayrampaşa: 2-0, 23E lazığ FK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-1
            3. GRUP: Siirt İl Özel İdaresi-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-1, Malatya Arguvanspor-Artvin Hopaspor: 1-1, Bitexen Sapanca Gençlikspor-Bergama Belediyespor: 4-1, Akhisarspor-Kepez Belediyespor: 0-1, Osmaniyespor FK-Güneş Holding Çankaya FK: 00-, Merkür Holding Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 1-1, Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-1, Büyükçekmece Tepecikspor-Muş 1984 Muşspor:1 -0



            ANTALYA KAMPI 2 EKSİKLE BAŞLIYOR
            Beşiktaş'ın Antalya kampı bugün başlıyor. Siyah-Beyazlılar, 18 Aralık'a kadar Antalya'da yoğun bir kamp dönemi geçirecek. Siyah-Beyazlı ekipte Cezayirli yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal kesin olarak Antalya'ya götürülmeyecek. Tedavisi devam eden Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın ise kampın son bölümünde takıma katılması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, Antalya kampında Charleroi ve Westerlo kulüpleriyle hazırlık maçları oynayacak.

            ŞENOL GÜNEŞ'İN TERCİHİ WELINTON
            Şenol Güneş, milli ara sonrası savunma hattında nasıl bir ikili kuracağını düşünüyor. Deneyimli teknik adamın Güneş'in tercihi büyük oranda netleşmiş durumda. Tecrübeli çalıştırıcı, Romain Saiss'in yanında Welinton'u oynatmayı düşünüyor.



            YAMANTÜRK BAŞKANLIĞA HAZIRLANIYOR
            Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ile Başkan Ahmet Nur Çebi arasındaki tartışmalar camiada da gündeme oturdu.



            "HİÇ YAKIŞMADI"
            Şeref Nasır, "Divan Başkanı, kanımızı donduran açıklamalar yaptı. Rahmetli Süleyman Seba döneminde de bazı cümleleri vardı. Hiç yakışmadı. Telefonlarım susmuyor. Arayanlar bana Yamantürk'ü Disiplin Kurulu'na vereceğini söylüyor. Beşiktaş'ta yanlış şeyler oluyor. Gördüğüm kadarıyla başkanlık için çalışmalara da başlanmış" değerlendirmesini yaptı.



                "BAŞKANLIK İSTİYOR"
                Hakan Aksoy ise "Bir Divan Başkanı, bir başkana aday olduğunu gösterdi. Tevfik Bey başkanlığa hazırlanıyor. Çebi camiayı toparlamalı. Beşiktaş hafızasını kaybetti. Biz değerlerimizi geri istiyoruz" ifadesini kullandı. (Emrah KARALİNÇ)



                FAVORİ İNGİLTERE SENEGAL'i EZİP GEÇTİ
                Dünya Kupası son 16 turunda kupanın favorilerinden İngiltere, son Afrika Kupası şampiyonu Senegal ile karşılaştı. Maçın 39. dakikasında Bellingham, ceza alanına girip Henderson'a çevirdi, Henderson soluyla ağları sarstı: 1-0. 45+3'te Bellingham, Foden'a o da tek pasla Kane'e verdi. Kane, turnuvadaki ilk isabetli şutunda golü buldu: 2-0. 57. dakikada Foden sol kanattan hızla gelip Saka'ya 'al da at' dedi: 3-0.

                KUPANIN EN İYİ EKIBIYLE OYNAYACAĞIZ
                İngiltere, Senegal'i üstün bir futbolla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. İngilizler, Dünya Kupası son 8'inde Fransa ile eşleşti. Dev maç 10 Aralık Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. İngiltere'de Teknik Direktör Gareth Southgate, "Turnuvanın en güçlü takımıyla oynayacağız. Kupayı kazanmak istiyoruz ve son dünya şampiyonunu mağlup etmeliyiz" dedi.

                STERLING KADRO DIŞI
                İNGİLTERE, maç öncesi Raheem Sterling'i ailevi sebepleri dolayısıyla kadrodan çıktığını duyurdu.

                OLIVIER GIROUD 52 GOLLE HENRY'İ GEÇTİ
                Fransa'yı Polonya karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Olivier Giroud, 'Fransa Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu' unvanının sahibi oldu. Maç önü Thierry Henry ile birlikte 51'er golü bulunan Giroud, gol sayısını 52'ye yükseltti ve bu alanda zirveye çıktı.



                YÜZDE 70'İ CR7'Yİ İSTEMİYOR
                Dünya Kupası son 16 turunda yarın İsviçre ile karşılaşacak Portekiz'de Ronaldo ile ilgili yapılan anket gündeme bomba gibi düştü. Portekiz basınından A Bola, "Ronaldo, İsviçre maçında ilk 11'de başlamalı mı?" sorusunu sordu. Taraftarların yüzde 70'i ise 'hayır' cevabını verdi. 37 yaşındaki futbolcunun form durumundan memnun olmayan taraftarlar, CR7'nin kulübede maça başlamasını istiyor. Kupada 3 maça da 11'de başlayan Ronaldo sadece Gana'ya penaltıdan gol attı.

                    SON 8 İÇİN 2 BİLET DAHA
                    Brezilya bugün Son 16 Turu maçında gruptan çıkarak büyük bir sürprize imza atan Güney Kore ile karşılaşacak, Sambacılar rakibini geçip adını son 8 takım arasına yazdırmayı planlıyor. Brezilya'da sakatlığını atlatan yıldız oyuncu Neymar zorlu maçta forma giyebilecek durumda. Günün diğer maçında İspanya ve Almanya'nın bulunduğu gruptan lider çıkarak bir peri masalı yazan Japonya saat 18.00'de son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile çeyrek final için kozlarını paylaşacak.



                    ŞAMPİYONLUĞU KOVALAYACAĞIZ
                    Galatasaray'ın sezon başında Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı, Marcao'nun boşluğunu doldurduğuna inandığını söyledi. 28 yaşındaki savunmacı GS TV'ye konuşurken, şampiyonluğu çok istediklerini ifade etti. Dünya Kupası arasının iyi geldiğini belirten Bardakcı, "Başakşehir'i 7-0 yenmiştik belki ara olmaması bizim için daha iyi olabilirdi ama herkes dinlendi, rahatladı, ailesiyle vakit geçirdi, kafasını sıfırlayıp geldi. Ara bizim için çok iyi olacak" dedi. Galatasaray'da oynamanın tarif edilmez bir duygu olduğunu aktaran Abdülkerim, Juan Mata'ya da övgü yağdırdı. Tecrübeli stoper, "Mata, inanılmaz akıllı ve yetenekli bir insan. Onu hayranlıkla izliyorum. Dört dörtlük bir insan" diye konuştu. Abdülkerim, taraftarlara "Uyum süreci bitti. Şampiyonluğu kovalayacağız" mesajını verdi.



                    OLIVEIRA'DAN İKİNCİ PAYLAŞIM
                    Geçtiğimiz günlerde sakatlığıyla ilgili paylaşımda bulunan Sergio Oliveira'dan yeni bir hamle geldi. Portekizli yıldız, sakatlığıyla ilgili sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli oyuncu 1 ay sonra sahalara dönecek.



                    İTALYA'DAN FLAŞ TORREIRA İDDİASI
                    Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, İtalyan basınına konuştu ve oyuncusunun Galatasaray'da 1 yıl oynadıktan sonra İtalya'ya dönmek istediğini açıkladı. Bentancur, "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da 1 yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu" dedi. Galatasaray, sezon başında 26 yaşındaki futbolcuyu Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.



                        ICARDI ARJANTİN'DE TEDAVİ ALTINDA!
                        Galatasaray'da sakatlığı bulunan yıldız golcü Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'e gitti... Sarı-Kırmızılı kulüp dün yaptığı açıklamada, "Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir" ifadelerine yer verdi.



                        GALATASARAY ARA VERMEDİ
                        Önceki gün İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile hazırlık maçında karşılaşan Galatasaray hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-Kırmızılılar'da oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un çalışma öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantığı gerçekleştirdiği gözlendi. Çift kale maçı kazanan takımın verdiği galibiyet pozu ise dikkat çekti.



                        FALCAO: 1 NUMARALI ADAY CİMBOM
                        Rayo Vallecano forması giyen ve Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı öncesi taraftarları selamlayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, çarpıcı açıklamalara imza attı. Bir dönem Sarı-Kırmızılılar'da forma giyen tecrübeli futbolcu, "Galatasaray bu sezon çok iyi transferlere imza attı. Süper Lig'de şampiyonluğun 1 numaralı adayı... Sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



                            TYSON FURY UNVANINI KORUDU
                            Büyük Britanyalı Tyson Fury, vatandaşı Derek Chisora'yı yenerek Dünya Boks Konseyi ağır sıklet kemeri unvanını korudu. Londra'daki Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadeleyi büyük farkla üstün götüren Fury, 38 yaşındaki rakibinin aldığı fiziksel hasarlar nedeniyle 10. rauntta hakemin kararıyla galip ilan edildi.



                            ALPEREN ŞENGÜN'ÜN 20 SAYISI YETMEDİ
                            NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, deplasmanda 120-101 kaybettikleri Golden State Warriors maçında 20 dakika 7 saniye süre alarak 12 sayı, 4 ribaunt, birer asist ve blokla mücadele etti. Warriors forması giyen Wiggins 36 sayı, Curry ise 30 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.



                            CODY GAKPO İLE YÜZDE 99 ANLAŞMIŞTIK
                            İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın patronu Jesse Marsch, kulübün yaz transfer döneminde Cody Gakpo'yu kadroya katmak için çok yaklaştığını açıkladı. Marsch, "Her konuda anlaştık. Yüzde 99 oranında her şey hazırdı ama olmadı. Şu anda Gakpo'yu transfer edemeyiz çünkü fiyat aralığımızın dışına çıktı" dedi.



                                MİLLİ TAKIM'DA BAŞARILI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM
                                Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, NTV'de çarpıcı açıklamalara imza attı. Tecrübeli teknik adam, "Sizce Ümit Milli Takım Teknik Direktörü olarak başarılı mısınız?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi. Kafkas, "Annem koyu bir Galatasaraylıydı ama çocukluk aşkım Galatasaray değildi" diye konuştu.



                                EN ÇALIŞKAN SZALAI EN YETENEKLİ FERDİ
                                Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, takımla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe tarihinde yer almak istediğini belirten Arao, "Buraya geldiğim andan itibaren çok mutlu oldum. Avrupa'da oynamak her zaman hayalimdi. Takım arkadaşlarım ve herkes adaptasyonum için çok yardımcı oldu. Buraya daha önce gelen Brezilyalı oyuncular gibi burada yazılan tarihin ben de bir parçası olmak istiyorum. Şu ana kadar kısa vadeli hedeflerimizi gerçekleştirdik." şeklinde konuştu. "En yetenekli oyuncu kim? sorusuna "Ferdi" cevabını veren 30 yaşındaki futbolcu, en çalışkan ismin ise Attila Szalai olduğunu söyledi.

                                EFSANE ALEX'İ UNUTMADI
                                İşte Arao'nun verdiği cevaplar: En çok konuşan: Alioski, En şakacı: Alioski, En iyi Giyinen: Joshua King, En çok yemek yiyen: Gustavo Henrique, Az gol yemek mi çok gol atmak mı: Az gol yemek, Türkiye'de oynamış en yetenekli Brezilyalı: Alex de Souza, Ronaldo mu Messi mi: Ronaldo.

                                ARDA GÜLER'DEN DAHA KALİTELİ!
                                Willian Arao, "Herkes Arda Güler'i konuşuyor. Ama bana göre bizim takımda en yetenekli futbolcu Ferdi Kadıoğlu" ifadesini kullandı.

                                Willian Arao, takım arkadaşları arasında en çok Alioski'ye takıldı. Arao, Alex de Souza'yı da unutamadığını söyledi. 30 yaşındaki futbolcu, sezon başında Flamengo'dan 3 milyon Euro'ya geldi. 18 maçta 1 gol, 3 asist yaptı.



                                KRALIN DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU
                                Joao Pedro'nun sakatlığı ile sarsılan Fenerbahçe'de Joshua King sevinci yaşanıyor. Rayo Vallecano ve Villarreal ile oynanan hazırlık maçlarında sonradan oyuna girip skor katkısı veren yıldız golcü, hem teknik heyetin hem de taraftarların yüreğine su serpti. Norveçli golcünün uzun süren sakatlığının ardından sahalara nasıl döneceği merak konusuydu ancak formda bir görüntü çizen King, sezonun geri kalanında Fenerbahçe'nin önemli bir kozu olacağını ispat etti.



                                    SIRADA ALIOSKİ VAR
                                    Sezon başında Suudi kulübü Al Ahli'den kiralık olarak alınan Ezgjan Alioski için önemli gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Al Ahli ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Makedon sol bekin bonservisinin alınması için Suudi kulübüyle görüşme yapılacağı öğrenildi. Fenerbahçe'de oynamaktan son derece mutlu olan Alioski'nin Fenerbahçe'de devam etme fikrine sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Alioski'nin takımda kalmasını teknik direktör Jorge Jesus'un da istediği bu konuda bir sıkıntı olmadığı ifade edildi. Alioski, 63 kez giydiği Kuzey Makedonya forması ile 12 gole imza attı.

                                    DIEGO ROSSI KEYİF VERMEDİ
                                    Fenerbahçe'nin hücum hattındaki önemli kozlarından Diego Rossi 2 hazırlık maçındaki vasat görüntüsü ile dikkat çekti. Uruguaylı yıldızın, Dünya Kupası kadrosunda yer almaması nedeniyle mental bir düşüş yaşadığı iddia ediliyor.
                                    ALIOSKI istikrarlı futboluyla Fenerbahçe teknik heyetinden geçer not aldı.

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