Trabzonspor’un başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan flaş sözler: Hafızalardan silinmiş değil | Spor haberleri





EN ÇALIŞKAN SZALAI EN YETENEKLİ FERDİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, takımla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe tarihinde yer almak istediğini belirten Arao, "Buraya geldiğim andan itibaren çok mutlu oldum. Avrupa'da oynamak her zaman hayalimdi. Takım arkadaşlarım ve herkes adaptasyonum için çok yardımcı oldu. Buraya daha önce gelen Brezilyalı oyuncular gibi burada yazılan tarihin ben de bir parçası olmak istiyorum. Şu ana kadar kısa vadeli hedeflerimizi gerçekleştirdik." şeklinde konuştu. "En yetenekli oyuncu kim? sorusuna "Ferdi" cevabını veren 30 yaşındaki futbolcu, en çalışkan ismin ise Attila Szalai olduğunu söyledi.



EFSANE ALEX'İ UNUTMADI

İşte Arao'nun verdiği cevaplar: En çok konuşan: Alioski, En şakacı: Alioski, En iyi Giyinen: Joshua King, En çok yemek yiyen: Gustavo Henrique, Az gol yemek mi çok gol atmak mı: Az gol yemek, Türkiye'de oynamış en yetenekli Brezilyalı: Alex de Souza, Ronaldo mu Messi mi: Ronaldo.



ARDA GÜLER'DEN DAHA KALİTELİ!

Willian Arao, "Herkes Arda Güler'i konuşuyor. Ama bana göre bizim takımda en yetenekli futbolcu Ferdi Kadıoğlu" ifadesini kullandı.



Willian Arao, takım arkadaşları arasında en çok Alioski'ye takıldı. Arao, Alex de Souza'yı da unutamadığını söyledi. 30 yaşındaki futbolcu, sezon başında Flamengo'dan 3 milyon Euro'ya geldi. 18 maçta 1 gol, 3 asist yaptı.