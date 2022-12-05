Trabzonspor’un başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan flaş sözler: Hafızalardan silinmiş değil | Spor haberleri

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verdi. Koç'un, "Trabzonspor'dan çekinmiyoruz ama geçen sezon yaşadıklarımızdan çekiniyoruz" şeklindeki sözleri hakkında konuşan Bordo-Mavililer'in 1 numaralı ismi, "Hiçbir şekilde bu söylemlere Türk futbolunun selameti için cevap vermedik. Geriye dönersek, 1996, 2004, 2005, 2011 sezonları hafızalardan silinmiş değil" ifadelerini kullandı. Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu transfer konusunda da mesajlar verdi. Ağaoğlu, "Transferlerimizin önemli bir bölümü 2. kamp döneminin ortasına ya da ancak sonuna yetiştiği için burada bir uyum sorunu yaşandığı gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Transferler daha erken yapılamaz mıydı? Şüphesiz ki yapılabilirdi ancak bu kalibredeki oyuncuları transferin açıldığı haftalarda hem kendilerinin hem kulüplerinin talep etmiş oldukları maliyetlerle kadromuza katmamız mümkün değildi" diye konuştu.
YENİDEN ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ
Trabzonspor'da 7.5 aylık aradan sonra Hull City maçı ile sahalara dönen Bruno Peres, Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Sambacı, "Hedefimiz tıpkı geçen sezonki gibi şampiyonluk" dedi. Ayrıca Peres, Fenerbahçe maçında oynamak istediğini söyledi.
ALTAY 5 GOLLE BOLU'YU YIKTI
Göztepe derbisinde saha olayları nedeniyle 6 maç seyircisiz oynama cezası alan Altay, Boluspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, 14'te Salih Sarıkaya'nın golüyle öne geçti. 23'te Tolga'nın ortasına Eren kafayla vurdu: 2-0. 27'de Balde farkı indirdi: 2-1. 40'ta İbrahim Öztürk kafa golü attı: 3-1. 89'da penaltıdan Paixao ve 90+3'te Zeki Yıldırım sonucu ilan etti: 5-1.
ADANA DEMİRSPOR RAKİTSKYİ'Yİ YOLLADI
Adana Demirspor, Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Başkan Murat Sancak, oyuncu ile neden yolların ayrıldığı yönünde taraftarlardan gelen soruya, "Öyle gerekiyordu" yanıtını verdi. Rakitskyi, Adanaspor ekibinde 9 maçta oynadı ve skor üretemedi.