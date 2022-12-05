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    • 05.12.2022 08:29
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    • 05.12.2022 08:30
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    Son dakika: İngiltere'ye Sterling şoku! Londra'ya geri döndü!

    Son dakika haberleri...  İngiltere Milli Takımı futbolcularından Raheem Sterling, evine silahlı saldırgan girmesi nedeniyle Katar'dan ayrıldı. Sterling, Arsenalli Ben White'ın ardından kişisel nedenlerle İngiltere'ye dönen ikinci futbolcu oldu.

    İngiltere’ye Sterling şoku! Londra’ya geri döndü!

    2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen İngiltere'nin 27 yaşındaki yıldız oyuncusu, ailesi evdeyken evine giren silahlı saldırganlar nedeniyle milli takım kampından ayrılarak başkent Londra'ya gitti.

    Olayı doğrulayan teknik direktör Gareth Southgate, 3-0 kazandıkları Senegal maçının ardından yaptığı açıklamada, "Futbol bazen en önemli şey değildir ve aile her şeyden önce gelir. Ona alan vermek istiyoruz, birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

    İngiliz basınına, olayın cumartesi meydana geldiği ve Sterling'in 3 çocuğunun evde olduğu yansıdı.

    İngiltere, çeyrek finalde 10 Aralık Cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak.

    Sterling, Arsenalli Ben White'ın ardından kişisel nedenlerle İngiltere'ye dönen ikinci futbolcu oldu.

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    Haberler Spor Son dakika: İngiltere'ye Sterling şoku! Londra'ya geri döndü!
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