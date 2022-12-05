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    • Spor
    • 05.12.2022 10:25
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    • 05.12.2022 10:25
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    Mauro Icardi ile Lionel Messi arasında geçen o olay! Arjantin Milli Takımına bu yüzden alınmıyor! Emre Kaplan açıkladı

    2022 Dünya Kupası öncesi en çok merak edilen konularından biri Galatasaray forması giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin, Milli Takıma neden çağırılmadığıydı. Sporseverler 'Icardi Milli Takıma neden alınmıyor?' sorusunun yanıtını ararken, A Spor muhabiri Emre Kaplan, Futbol Plus canlı yayınında Icardi'nin neden Arjantin Milli Takımına çağırılmadığını, Kağan Dursun'a anlattı. İşte Emre Kaplan'ın özel haberi...

    Icardi Milli Takıma neden alınmıyor? Emre Kaplan açıkladı

    Dünya Kupası arasında Galatasaray'da hazırlıklar hız kesmeden devam ederken, sarı-kırmızılı ekipteki gelişmeleleri Futbol Plus canlı yayınında Kağan Dursun ile birlikte değerlendiren A Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan, Arjantinli yıldız forvet Mauro Icardi'nin neden milli takımda olmadığını açıkladı.

    Durumun Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez ile alakalı olmadığını belirten Kaplan, Icardi'nin daha önce Messi ile yaşadığı bir olaydan dolayı milli takımda yer almadığını ifade etti ve olayı anlattı. İşte tüm detaylar...

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    Haberler Spor Mauro Icardi ile Lionel Messi arasında geçen o olay! Arjantin Milli Takımına bu yüzden alınmıyor! Emre Kaplan açıkladı
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