Mauro Icardi ile Lionel Messi arasında geçen o olay! Arjantin Milli Takımına bu yüzden alınmıyor! Emre Kaplan açıkladı

Dünya Kupası arasında Galatasaray'da hazırlıklar hız kesmeden devam ederken, sarı-kırmızılı ekipteki gelişmeleleri Futbol Plus canlı yayınında Kağan Dursun ile birlikte değerlendiren A Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan, Arjantinli yıldız forvet Mauro Icardi'nin neden milli takımda olmadığını açıkladı.

Durumun Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez ile alakalı olmadığını belirten Kaplan, Icardi'nin daha önce Messi ile yaşadığı bir olaydan dolayı milli takımda yer almadığını ifade etti ve olayı anlattı. İşte tüm detaylar...