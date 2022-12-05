Galatasaray istedi ABD'yi tercih etti! Brezilyalı 10 numara Evander, Portland ile anlaştı





ASLAN'DAN 8 MİLYON İSTEMİŞLERDİ

Sarı-kırmızılı taraftarların uzun süre beklediği orta saha oyuncusu geçirdiği sakatlık nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk tarafından veto edilmişti. Ayrıca yaz döneminde Midtjylland kulübü Cimbom'dan 8 milyon Euro talep etmiş, yöneticiler ise 5 milyon Euro'dan fazla ödemek istememişti.