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    • Spor
    • 05.12.2022 21:41
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    • 05.12.2022 21:52
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    Galatasaray istedi ABD'yi tercih etti! Brezilyalı 10 numara Evander, Portland ile anlaştı

    Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile uzun süre anılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Evander, ABD temsilcisi Portland'a imza attı. 24 yaşındaki futbolcu için Midtjylland kulübüne tam 9.5 milyon Euro bonservis ödenecek.

    Muhammed Güneroğlu
    Galatasaray’ın istediği yıldız ABD’ye gitti

    Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak için görüştüğü Brezilyalı 10 numara Evander, Ocak 2023'ten itibaren ABD ekibi Portland Timbers'ta görev yapacak.



    ASLAN'DAN 8 MİLYON İSTEMİŞLERDİ
    Sarı-kırmızılı taraftarların uzun süre beklediği orta saha oyuncusu geçirdiği sakatlık nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk tarafından veto edilmişti. Ayrıca yaz döneminde Midtjylland kulübü Cimbom'dan 8 milyon Euro talep etmiş, yöneticiler ise 5 milyon Euro'dan fazla ödemek istememişti.



    Galatasaray; Evander yerine Midtsjö, Torreira ve Oliveira'yı almış, Berkan Kutlu'yu takımda tutmuştu.
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        Haberler Spor Galatasaray istedi ABD'yi tercih etti! Brezilyalı 10 numara Evander, Portland ile anlaştı
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