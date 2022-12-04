Galatasaray, Seferovic’in alternatifini Premier Lig’de buldu! Carlos Vinicius'un menajeri ile temas kuruldu





HAREKETE GEÇTİLER

Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Fulham'da forma giyen Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u transfer etmek için düğmeye bastı. Galatasaray bu oyuncuyu da kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. 27 yaşında ve 1.90 boyunda olan Carlos Vinicius daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.