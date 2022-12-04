Galatasaray, Seferovic’in alternatifini Premier Lig’de buldu! Carlos Vinicius'un menajeri ile temas kuruldu

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray'da önemli bir isim gündeme geldi. Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'in performansından memnun kalmayan Sarı-Kırmızılılar gözünü Premier Lig'de oynayan Brezilyalı oyuncuya dikti.
HAREKETE GEÇTİLER
Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Fulham'da forma giyen Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u transfer etmek için düğmeye bastı. Galatasaray bu oyuncuyu da kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. 27 yaşında ve 1.90 boyunda olan Carlos Vinicius daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
Ayaklarına hakim olan ve hava toplarında da etkili bir isim olan Brezilyalı santrforun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında. Ancak 2019 yılının haziran ayındaki piyasa değeri ise 20 milyon Euro idi.