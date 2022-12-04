Galatasaray Dostluk Turnuvası'ndaki ilk hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu | Spor haberleri

Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfı'nın iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'ndaki ilk hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu. NEF Stadyumu'nda oynanan ve Ali Şansalan'ın yönettiği maçta Galatasaray sahaya Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Özgür Baran Aksaka, Berkan, Yunus, Barış, Mata ve Gomis 11'i ile çıktı. Konuk ekip 34. dakikada Andres Martin'in ceza sahası dışından golüyle öne geçti. Galatasaray'ın 2. yarıdaki çabaları skoru değiştirmeye yetmeyince Vallecano sahadan 1-0 galip ayrıldı. Galatasaray, Dostluk Turnuvası'nın ikinci maçında 6 Aralık Salı günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Rayo Vallecano'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, eski takımı Galatasaray'a karşı oynamadı. Deneyimli futbolcu, mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlardan da yoğun ilgi gördü. Radamel Falcao tribünlere gidip üçlü çektirdi.
OKAN BURUK: LİG BAŞLAYINCA ESKİYE DÖNERİZ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, lig başlayınca eski performanslarına döneceklerini söyledi. Buruk, "Sergio Oliveira ve Icardi'nin 3-4 haftaya dönmesini bekliyoruz. Rashica'nın son maçtan kalan sakatlığı vardı. Henüz bizimle başlamadı. Midtsjö dün hastalandı oynamadı.Ara sonrası toparlanacağız" diye konuştu.
MAURO ICARDI ZAMANA KARŞI
Arka adalesindeki 2. derece yırtık nedeniyle sahalara dönüşü 1 aydan uzun sürme ihtimali bulunan Icardi için Galatasaray sağlık kurulu alarma geçti. Arjantinli golcünün Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için ciddi bir çaba sarf ediliyor.
YİNE YENİDEN VINA
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da savunmanın soluna çare aranıyor. Van Aanholt'un performansından memnun olmayan, Emre Taşdemir ve Kazımcan'ı ise yeterli bulmayan Okan Buruk, sezon başında olduğu gibi bu bölgeye transfer istedi. Gündemde Uruguaylı yıldız Matias Vina var. Eylül'ün son günlerinde G.Saray'ın kapısından dönen Uruguaylı oyuncunun Roma'dan ayrılmaya sıcak baktığı biliniyor. Sarı-kırmızılar, Van Aanholt'la yollarını ayırması halinde İtalyan ekibiyle temaslarına hız verecek.
GALATASARAY'IN ALTYAPISI İNCELENDİ
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri kapsamında sürdürdüğü ziyaretlerine Galatasaray ile devam etti. Sarı-Kırmızılı kulübün daveti üzerine tesislere gelen yetkililerin, altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı açıklandı. A takım yardımcı antrenörü Moritz Volz de TFF heyetine ziyarette eşlik etti.