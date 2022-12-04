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    Galatasaray Dostluk Turnuvası'ndaki ilk hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu | Spor haberleri

    Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfı’nın organize ettiği turnuvadaki ilk maçında Rayo Vallecano’ya 1-0 mağlup oldu. Vallecano’nun golünü 34. dakikada Andres Martin attı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 4 Aralık TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Galatasaray’dan tatsız prova

    Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfı'nın iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'ndaki ilk hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu. NEF Stadyumu'nda oynanan ve Ali Şansalan'ın yönettiği maçta Galatasaray sahaya Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Özgür Baran Aksaka, Berkan, Yunus, Barış, Mata ve Gomis 11'i ile çıktı. Konuk ekip 34. dakikada Andres Martin'in ceza sahası dışından golüyle öne geçti. Galatasaray'ın 2. yarıdaki çabaları skoru değiştirmeye yetmeyince Vallecano sahadan 1-0 galip ayrıldı. Galatasaray, Dostluk Turnuvası'nın ikinci maçında 6 Aralık Salı günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Rayo Vallecano'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, eski takımı Galatasaray'a karşı oynamadı. Deneyimli futbolcu, mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlardan da yoğun ilgi gördü. Radamel Falcao tribünlere gidip üçlü çektirdi.

    OKAN BURUK: LİG BAŞLAYINCA ESKİYE DÖNERİZ
    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, lig başlayınca eski performanslarına döneceklerini söyledi. Buruk, "Sergio Oliveira ve Icardi'nin 3-4 haftaya dönmesini bekliyoruz. Rashica'nın son maçtan kalan sakatlığı vardı. Henüz bizimle başlamadı. Midtsjö dün hastalandı oynamadı.Ara sonrası toparlanacağız" diye konuştu.



    MAURO ICARDI ZAMANA KARŞI
    Arka adalesindeki 2. derece yırtık nedeniyle sahalara dönüşü 1 aydan uzun sürme ihtimali bulunan Icardi için Galatasaray sağlık kurulu alarma geçti. Arjantinli golcünün Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için ciddi bir çaba sarf ediliyor.

    YİNE YENİDEN VINA
    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da savunmanın soluna çare aranıyor. Van Aanholt'un performansından memnun olmayan, Emre Taşdemir ve Kazımcan'ı ise yeterli bulmayan Okan Buruk, sezon başında olduğu gibi bu bölgeye transfer istedi. Gündemde Uruguaylı yıldız Matias Vina var. Eylül'ün son günlerinde G.Saray'ın kapısından dönen Uruguaylı oyuncunun Roma'dan ayrılmaya sıcak baktığı biliniyor. Sarı-kırmızılar, Van Aanholt'la yollarını ayırması halinde İtalyan ekibiyle temaslarına hız verecek.



    GALATASARAY'IN ALTYAPISI İNCELENDİ
    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri kapsamında sürdürdüğü ziyaretlerine Galatasaray ile devam etti. Sarı-Kırmızılı kulübün daveti üzerine tesislere gelen yetkililerin, altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı açıklandı. A takım yardımcı antrenörü Moritz Volz de TFF heyetine ziyarette eşlik etti.



        ASLAN POTADA BAHÇEŞEHİR'İ YENDİ
        Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 86-79 mağlup etti. Aslan'da Caloiaro 19, Sadık Emir ve Dylan Ennis 18'şer sayıyla yıldızlaştı. Diğer maçlar ise şöyle bitti: Merkezefendi-Beşiktaş: 75- 74, Türk Telekom-Tofaş: 89-77, Bursa-Büyükçekmece: 91-103.



        HAFTANIN MVP'Sİ VASILIJE MICIC
        Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 11. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Micic, bu sezon ilk, kariyerinde 10. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.



        ALPEREN'Lİ HOUSTON PHOENİX'İ DEVİRDİ
        NBA'de Houston Rockets, Batı Konferansı'nda lider Phoenix Suns'ı 122-121 mağlup etti. Alperen Şengün, 24 dakika süre aldığı mücadeleyi 13 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle tamamladı. Cleveland Cavaliers da, Orlando Magic'i 107-96 mağlup ederek, bu sezon 15. galibiyetini aldı. Cedi Osman 5 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle karşılaşmayı tamamladı.



            ALTAY'DAN KÖTÜ HABER
            Fenerbahçe, kaptan Altay Baındır'ın sakatlığı ile sarsıldı. Sarı-Lacivertliler, Altay Bayındır'a bel ağrıları sebebiyle enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapıldığını, milli kalecinin rehabilitasyon süreci sonrası Antalya kampına katılacağını açıkladı. Fenerbahçe 6-10 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapmayı planlıyordu. Altay'ın kampın 2. ya da 3. günü Antalya kampına gelmesi planlanırken, milli file bekçisinin Antalya kampında hiç yer almaması da ihtimaller arasında.



            HOLLANDA ÇEYREK FİNALDE
            2022 Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turunda ABD'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. 3. dakikada ABD'li Pulisic, kaleci Noppert'i geçemedi. 10'da Dumfries, sağdan ortaladı, Depay'ın vuruşu filelere gitti: 1-0. 45+1'de yine Dumfries'in içeri çevirdiği topa penaltı noktası civarında düzgün bir vuruş yapan Daley Blind, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

            44 BİN 846 TARAFTAR TRİBÜNDE YER ALDI
            76'DA Pulisic'in pasında Haji Wright'ın dokunduğu top havalanarak uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 2-1. 81'de Blind'in soldan ortasına, Dumfries vurdu: 3-1. Hollanda, tarihinde 7. kez adını çeyrek finale yazdı. Mücadeleyi 44 bin 846 taraftarın izlediği açıklandı.

            SON 8'E 2 BİLET DAHA KESİLİYOR
            Dünya Kupası son 16 turunda son şampiyon Kylian Mbappe'li Fransa bugün 18.00'de Polanya ile karşılaşıyor. Fransızlar rakibini geçip adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Günün diğer maçında İngiltere 22.00'de Senegal ile son 8 mücadelesi verecek.



            MARCELO BIELSA URUGUAY'A
            Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'da Teknik Direktör Diego Alonso ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Tyc Sports'ta yer alan haberde; Uruguay'ın Alonso'nun yerini boşta olan tecrübeli hoca Marcelo Bielsa ile doldurmayı planlıyor.



                ANTALYALI WRIGHT'IN GOLÜ YETMEDİ
                Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'na seçilen Antalyasporlu Haji Wright, turnuvadaki 4. maçında golle buluştu. ABD'nin, Galler maçında 17, İngiltere karşısında 84 ve İran mücadelesinde 14 dakika oynayan 24 yaşındaki santrfor dünkü maça 67. dakikada dahil oldu. Wright, 76'da topu ağlara gönderip skoru 2-1'e getirdi ama yetmedi.



                MBAPPE PELE İÇİN DUA İSTEDİ
                82 yaşında olan Pele'nin sağlık durumu gittikçe kötüleşiyor. Kanser hastası olan Brezilyalı efsanenin kemoterapiye cevap vermediği belirtildi. Fransa ile Dünya Kupası'nda başarılı bir performans ortaya koyan Kylian Mbappe de bu duruma kayıtsız kalamadı. Mbappe, "Dualar Pele için" paylaşımında bulundu.



                KARTAL'DA SOL BEKİN İLACI RISTIC
                Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, West Ham'dan kiralanan Arthur Masuaku'nun formundan memnun kalmadı. Deneyimli teknik adam yeni bir sol bek transferi isterken, Siyah-Beyazlılar Portekiz ekibi Benfica'da oynayan Mihailo Ristic'i gündemine aldı. Sırbistan Milli Takımı'nın da formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu, sol bek dışında sol açıkta da oynayabiliyor. 3.5 milyon Euro değer biçilen 1.80 boyundaki Ristic için menajeriyle ilk temas kuruldu. Oyuncunun kulübü Benfica ile de görüşme yapılacak. Bu sezon Benfica'da 7 maçta oynayan sol bek Ristic, 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.



                    KEREM 11'E GÖZ KIRPTI
                    Beşiktaş forması giyen Kerem Atakan Kesgin, Siyah- Beyazlı takımda düzenli olarak oynamak istiyor. İstanbulspor maçından sonra Karagümrük karşılaşmasında da ağları havalandıran futbolcu, Şenol Güneş'ten forma bekliyor. Uzun yılllar Beşiktaş forması giymek istediğini belirten Kerem Atakan Kesgin, "Ben Beşiktaş efsanesi olmak istiyorum" demişti. Kerem, bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 kez şans buldu.



                    PERES VE VISCA DÖNDÜ
                    Bu sezon da şampiyonluğa konsantre olan Trabzonspor'da görev yapan sağ bek Bruno Peres, Hull City ile oynanan hazırlık maçında sahalara döndü. Sakatlık problemleri yaşayan ve formasından uzun bir süre uzak kalan Brezilyalı, İngiliz ekibine karşı ilk 11'de maça başladı. 32 yaşındaki futbolcu, lisansı olmadığı için 25 Aralık'ta Fenerbahçe ile Trabzon'da oynanacak dev maçta sahada olmayacak. Öte yandan Visca da sahalara dönen bir başka oyuncu oldu.



                    FIRTINA ANTALYA'DA TEKLEDİ
                    Dünya Kupası sebebiyle verilen arayı hazırlık maçları yaparak değerlendiren Trabzonspor, İngiliz ekibi Hull City ile karşılaştı. Antalya'da oynanan ve A Spor'dan canlı yayınlanan maçta takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmada Bordo- Mavililer'in golünü 4. dakikada Trezeguet atarken, golün asistini Abdülkadir Ömür yaptı. 71. dakikada ise Hull City, Doğukan Sinik'in kazandırdığı penaltıda Ozan Tufan ile eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 bitti. Teknik direktör Abdullah Avcı bu maçta Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Arif, Siopis, Hamsik, Trezeguet, Abdülkadir, Naci ve Umut şeklinde bir 11'i sahaya sürdü.

                    SONRAKİ RAKİP PALACE
                    Maçın son bölümlerinde Woods ile Bakasetas arasında gerginlik yaşandı ve iki oyuncu daha sonra sarı kart gördü. Karadeniz ekibi bir sonraki maçını 7 Aralık'ta bir başka Ada temsilcisi Crystal Palace ile oynayacak. Abdullah Avcı ve öğrencileri 10 Aralık'ta ise Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile mücadele verip eksiklerini tamamlayacak.



                        SABA GERİ SAYIMA GEÇTİ
                        Süper Lig ekibi Sivasspor'da forma giyen Dia Saba, takımdan ayrılmak için gün sayıyor. Bu sezon Süper Lig ve Konferans Ligi baz alındığında 17 maçta 5 gol 5 asist üreten hücum oyuncusu, 10 Aralık'ta bitecek kampı bekliyor. Saba'ya, Beşiktaş, Başakşehir ve yurt dışından iki kulüp ilgi gösteriyor.



                        ÇAĞLAR'IN TRANSFERDE ROTASI İSPANYA LİGİ
                        Premier Lig ekibi Leicester City'de kariyerine devam eden milli stoper Çağlar Söyüncü'ye Atletico Madrid talip oldu. İspanyol basınına göre; 26 yaşındaki futbolcu ile La Liga devi 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Bu sezon sadece 2 maçta oynayabilen futbolcu, 22 milyon Euro karşılığında Freiburg'dan Leicester'a gitmişti.



                        DECLAN RICE, ADA'DA PAYLAŞILAMIYOR
                        Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın kaptanı Declan Rice, transferde gözde isimlerden oldu. 115 milyon euro değer biçilen futbolcuya Manchester United, Manchester City, Chelsea ve Newcastle ilgi gösteriyor. Ön libero ve stoperde oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 20 maçta 1 gol 2 asistlik katkı yaptı.



                            BEŞİKTAŞ'TA AHMET KANDEMİR AYRILDI
                            Yukatel Merkezefendi ile karşı karşıya gelen Beşiktaş Emlakjet parkeden 75-74'lik skorla mağlup ayrıldı. Son 3 maçını kaybeden Ahmet Kandemir yönetimindeki Beşiktaş, 9. maçında 7. yenilgisini almış oldu. Siyah-Beyazlı takımın başantrenörü Ahmet Kandemir alınan bu yenilginin ardından görevinden istifa etti.



                            PEDRO 2. KEZ MR'A GİRECEK
                            Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında ciddi şekilde sakatlanan Joao Pedro'nun MR'ı çekilmiş ancak ayak bileğindeki aşırı ödem nedeniyle sağlıklı bir veri alınamamıştı. Brezilyalı futbolcunun yarın bir kez daha MR'a girmesi bekleniyor. Bu MR'dan gelecek sonuca göre Brezilyalı golcünün ne kadar süre ile sahalardan uzak kalacağı netleşmiş olacak.



                            SAMSUNSPOR'DAN GOL ŞOV
                            Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Samsunspor, küme düşmesine kesin gözle bakılan Denizlispor'u gole boğdu. 25 ve 36'da Laura sahneye çıkarak takımını 2-0 öne geçirdi. 62'de karambolde topu önünde bulan Ali Ülgen'in dokunuşu farkı 3'e çıkardı: 3-0. 68'de Harris, topu boş kaleye yuvarladı: 4-0. 90+3'te Polat'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet maçı bitirdi:5-0.

                            2. VE 3. LİG TOPLU SONUÇLAR
                            2. LİG BEYAZ GRUP: Bursaspor-Şanlıurfaspor: 0-2
                            2. LİG KIRMIZI GRUP: Ankara Demirspor- GMG Kastamonuspor: 0-1 Kocaelispor-Etimesgut Belediyespor: 4-0 Serik Belediyespor-Diyarbekirspor: 4 1 Sarıyer-İskenderunspor: 2-1 Bucaspor 1928-Bitexen Vanspor FK: 0-1
                            3.LİG 1. GRUP Şile Yıldızspor-Belediye Derincespor: 1-0 Yomraspor-Çatalcaspor: 2-2 Karşıyaka-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-0
                            3. LİG 2. GRUP Turgutluspor- Kuşadasıspor: 1-1
                            3.LİG 3.GRUP: Efeler 09 FK-Niğde Anadolu FK: 5-1

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                            Koza Altın
                            Haberler Spor Galatasaray Dostluk Turnuvası'ndaki ilk hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu | Spor haberleri
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