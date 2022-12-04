Galatasaray Dostluk Turnuvası'ndaki ilk hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu | Spor haberleri





FIRTINA ANTALYA'DA TEKLEDİ

Dünya Kupası sebebiyle verilen arayı hazırlık maçları yaparak değerlendiren Trabzonspor, İngiliz ekibi Hull City ile karşılaştı. Antalya'da oynanan ve A Spor'dan canlı yayınlanan maçta takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmada Bordo- Mavililer'in golünü 4. dakikada Trezeguet atarken, golün asistini Abdülkadir Ömür yaptı. 71. dakikada ise Hull City, Doğukan Sinik'in kazandırdığı penaltıda Ozan Tufan ile eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 bitti. Teknik direktör Abdullah Avcı bu maçta Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Arif, Siopis, Hamsik, Trezeguet, Abdülkadir, Naci ve Umut şeklinde bir 11'i sahaya sürdü.



SONRAKİ RAKİP PALACE

Maçın son bölümlerinde Woods ile Bakasetas arasında gerginlik yaşandı ve iki oyuncu daha sonra sarı kart gördü. Karadeniz ekibi bir sonraki maçını 7 Aralık'ta bir başka Ada temsilcisi Crystal Palace ile oynayacak. Abdullah Avcı ve öğrencileri 10 Aralık'ta ise Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile mücadele verip eksiklerini tamamlayacak.