Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, yabancı kuralı ile ilgili düzenlenen çalıştay sonrası açıklamalarda bulundu





MAURO ICARDI DERBİDE SAHADA

Galatasaray'da antrenmanda topuk pası verirken sakatlanan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin sakatlığı ile ilgili durum belli oldu. Sağ üst arka adalesinde kas hasarı ve zorlanma tespit edildiği duyurulan Mauro Icardi, 8 Ocak'ta oynanacak olan Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alabilecek.



FIRTINA'NIN SÜPER İKİLİSİ

Trabzonspor'da sezonun geri kalan bölümünde sakatlığı nedeniyle katkı sağlayamayan Edin Visca, Antalya kampında form tutmaya başladı. Antrenmanlardaki istekli görüntüsü ile dikkat çeken Visca'nın, sol kanattaki takım arkadaşı Trezeguet ise bu geri dönüşe en fazla sevinen isimler arasında yer alıyor. Visca'nın yokluğunda kanat organizasyonları ağırlıklı olarak kendisinin olduğu bölgeden gelişen Trezeguet, üzerindeki baskının azalacak olması ve Visca ile uyum sağlayabilecek olmasından dolayı mutlu. Antrenmanlarda sürekli birlikte hareket etmeye çalışan ikili saha dışarısında da birlikte vakit geçirerek uyumlarını artırmaya çalışıyor. Takıma yeni transfer havası katan Edin Visca'nın, Trezeguet ile iyi anlaşması teknik ekibin de keyfini yerine getirirken, hücum organizasyonları da ağırlıklı olarak bu isimler üzerinden şekillenmeye başladı.



UMUT BOZOK'TAN PİYANO RESİTALİ

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Trabzonspor'da golcü oyuncu Umut Bozok, piyanonun başına geçti ve ''Selvi Boylum Al Yazmalım''ı çaldı. O anları Trabzonspor, sosyal medya hesaplarından paylaştı.



TRABZON'UN İKİ BÜYÜK KOZU

Visca uzun süren sakatlığının ardından form tutmaya başladı. Trezeguet ve Visca, Fırtına'nın en büyük iki kozu.



TRABZONSPOR-HULL CİTY MAÇI A SPOR'DA

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da kamp yaparak sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçını bugün oynayacak. Fırtına, ilk hazırlık maçında Acun Ilıca'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşacak. Mücadele saat 16.00'da Regnum Carya sahasında başlayacak. Öte yandan Trabzonspor, kamptaki ikinci hazırlık maçını 7 Aralık'ta yine İngiliz ekibi Crystal Palace ile yapacak. Karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak.



YUNUS İÇİN KARAR ÇIKTI

Galatasaray'da Yunus Akgün'ün geleceği netleşti. Bu sezon 11 maçta 1 asist yapan futbolcuyla yola devam edilecek. Adana Demirspor'da başarılı performans sergileyen Yunus Akgün'ün sözleşmesine iyileştirme yapılacak ve 2026 yılına kadar sürecek yeni bir kontrat imzalanacak. Resmi açıklama kısa sürede yapılacak.



HEDEFTE BİR SAPMA YOK

1905 Galatasaraylı Yönetici Ve İş İnsanları Derneği'nde açıklamalar yapan Dursun Özbek, Bankalar Birliği'nden ayrılma planları hakkında konuştu. Özbek, "Bankalar Birliği anlaşmasını sonlandırma hedefimiz var. Tavrımızdan, ve ligdeki şampiyonluk hedefimizden de zerre sapma yok" dedi.



FENERBAHÇE-VILLARREAL

Fenerbahçe, bugün Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvası kapsamında LaLiga ekiplerinden Villarreal ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da start alacak. Fenerbahçe, dostluk turnuvasındaki ilk maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etmişti.



LUCA DONCİC YETMEDİ

NBA'de Detroit Pistons evinde Dallas'ı 131-125 yendi. Detroit'te Hırvat yıldız Bojan Bogdanovic 30 sayı ile oynarken, Dallas'ta ise Luka Doncic'in 35 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.



ÇİN GP'Sİ YİNE YOK

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2023 takviminde yer alan Çin Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan zorluklar nedeniyle iptal edildi.



ANTALYA TOPBAŞI YAPTI

Maccabi Tel Aviv ile oynanan hazırlık maçının ardından izin yapan Antalyaspor topbaşı yaptı. Akşam saatlerinde bir çalışma daha yapan Antalya günü çift idmanla tamamladı.



FAVORİ SAMET PLASE NINO

Fenerbahçe, ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmaya kararlı. İlk hedefin Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın olduğu öğrenildi. Samet'in hem kaliteli hem de yerli olması oyuncusunun tercih nedeni olarak gösteriliyor. Diğer alternatif ise Fluminense'nin takım kaptanı Nino. 25 yaşındaki stoper de yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor. Kulübünün sözleşme uzatma teklifine de henüz cevap vermedi.



PELE'DEN MESAJ VAR

Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle sorunlar yaşayan 82 yaşındaki Brezilyalı efsane Pele durumu hakkında konuştu. Pele, "Kontroller için hastanedeyim. Herkese teşekkür ederim" dedi.



UNİTED'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Fransa'da Lille forması giyen Kanadalı forvet oyuncusu Jonathan David, Manchester United iddialarına yanıt verdi. David, "Ama İngiltere Premier Lig'i kim istemez ki?" dedi.



TORİNO'DAN EMİRHAN KARARI

İtalyan ekibi Torino, Beşiktaş'tan transfer edilen genç yıldız Emirhan İlkhan'ı başka bir takıma kiralık vermeyecek. Emirhan daha fazla şans bulacak.

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