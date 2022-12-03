Haris Seferovic'ten Schalke kararı! Gidecek mi?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Haris Seferovic, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre Milli Takımı ile birlikte bulunuyor.

Golcü futbolcu, Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyip yeni bir transfer yapmayı hedefliyordu. Ancak; Seferovic için işler yolunda gitmiyor.

BENFICA İLE TEMAS SÜRÜYOR

Golcü futbolcunun sözleşmesinin feshi için Galatasaray yönetimi Benfica ile temas halinde bulunuyor. Haris Seferovic'e Alman ekibi Schalke 04'ün yanı sıra Feyenoord ve Servette'nin talip olduğu gündeme gelmişti. Schalke'den futbolcunun transferi ile ilgili olarak bir açıklama geldi.