Haris Seferovic'ten Schalke kararı! Gidecek mi?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Haris Seferovic, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre Milli Takımı ile birlikte bulunuyor.
Golcü futbolcu, Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyip yeni bir transfer yapmayı hedefliyordu. Ancak; Seferovic için işler yolunda gitmiyor.
BENFICA İLE TEMAS SÜRÜYOR
Golcü futbolcunun sözleşmesinin feshi için Galatasaray yönetimi Benfica ile temas halinde bulunuyor. Haris Seferovic'e Alman ekibi Schalke 04'ün yanı sıra Feyenoord ve Servette'nin talip olduğu gündeme gelmişti. Schalke'den futbolcunun transferi ile ilgili olarak bir açıklama geldi.
HARIS SEFEROVIC İÇİN AÇIK KAPI
Schalke Sportif Direktörü Peter Knabel, gelecek sezon için yeni bir planlama yaptıklarını dile getirdi. Schalke ilk etapta teknik heyetin raporu doğrultusunda mevcut kadronun planlamasını yapacak. Sonrasında ise Almanya 2. Ligi'nde oynamayı kabul edecek futbolcularla yola devam edecek. Bu konuda Knabel, "Mevcut kadro ideal görünüyor. Ama duruma göre takviye yapabiliriz" diyerek Seferovic transferi için de açık kapı bıraktı.
HARIT, ELLERİNİ RAHATLATACAK
Schalke Kulübü, orta saha oyuncuları Amine Harit'in kiralık forma giydiği Marsilya ile yola devam edecek olması sebebiyle transferde manevra yapma şansına sahip olacak. Simon Terodde, Kenan Karaman ve Marius Bülter gibi hücum oyuncuları olmasına karşın Schalke, ileri uçta çok etkisiz görünüyor. Bundesliga'da son sırada olan Maviler, küme düşme adaylarının başında geliyor.