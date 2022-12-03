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    Çek basınından bomba iddia! Nijeryalı yıldız Peter Olayinka’yı Fenerbahçe'ye yazdılar

    F.Bahçe’nin yaz transfer döneminde de ilgilendiği Peter Olayinka’yı Ocak ayında kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Olayinka’nın sözleşmesi Haziran’da sona eriyor.

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    Olayinka hamlesi

    Çek basınından Fenerbahçe için önemli bir transfer iddiası geldi. Çek basını, Slavia Prag'da forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu Peter Olayinka'nın ocak ayında F.Bahçe'ye transferinin gerçekleşeceğini iddia etti. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Nijeryalı yıldız 2018 yılında Gent'ten 3.2 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Olayinka, bu sezon 9 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üretti. Geçtiğimiz sezon 40 maçta görev alan yıldız futbolcu sezonu 11 gol 5 asistle tamamlamıştı. Olayinka, Nijerya Milli Takımı'nda ise 4 kez forma giydi. 1.88 boyuna rağmen hareketli futboluyla dikkat çeken tecrübeli oyuncu, 2013-2014 yılları arasında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ligi takımlarından Yeni Cami'de ter dökmüştü. Olayinka, geçtiğimiz sezon Slavia Prag formasıyla Konferans Ligi'nde F.Bahçe'ye karşı forma giymiş ve etkili bir performans sergilemişti. Fenerbahçe'nin Olayinka'yı Rossi'nin başka bir takıma transfer olması durumunda kadro derinliğinin bozulmaması için transfer etmek istediği de gelen haberler arasında.

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    Haberler Spor Çek basınından bomba iddia! Nijeryalı yıldız Peter Olayinka’yı Fenerbahçe'ye yazdılar
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