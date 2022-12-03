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    8 numara harekatı! Cimbom’un scout ekibi Danimarka'dan transfer için düğmeye bastı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Brondby takımında oynayan Anis Ben Slimane’yi gündemine aldı. 21 yaşındaki yetenek için öneri, scout ekibinden geldi.

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    8 numara harekatı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, orta saha mevkisine genç bir oyuncuyu kazandırabilmek için harekete geçti. Cimbom, kariyerine Danimarka ekibi Brondby'de devam eden futbolcu Anis Ben Slimane'yi scout ekibinin önerisiyle gündemine aldı. Kulübü ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar kontratı bulunan futbolcu, merkez orta saha, 10 numara ve önlibero mevkilerinde forma giyebiliyor. Tunus ve Danimarka vatandaşlığına sahip olan Slimane'ye 3.5 milyon euro değer biçiliyor. Tunus'un Fransa'yı 1-0 yendiği maçta Slimane sağ açık mevkisinde görev aldı. Galatasaray'a sıcak bakacağı konuşulan Slimane, Brondby ekibinde bu sezon 21 maçta forma giyerken 3 de gol üretti. Futbolcu üst düzey tekniği ve süratiyle tüm dikkatleri üstüne çekmişti.

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    Haberler Spor 8 numara harekatı! Cimbom’un scout ekibi Danimarka'dan transfer için düğmeye bastı
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