Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik'ten iddialı açıklamalar: İnanırsak yine şampiyon oluruz | Spor haberleri

Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor'da Marek Hamsik dün basının karşısına çıktı. İddialı açıklamalar yapan Slovak yıldız, "Geçen sene lige çok iyi başladık ve sonuna kadar sürdürdük. Lig sonunda da tepede yerimizi aldık. Bu sene işler biraz daha farklı oldu fakat lig biraz daha yarışmacı. Puan durumuna baktığınızda tepeyle aramızda sadece 6 puanlık bir fark olduğunu görüyoruz. Bu fark kapanabilir bir fark, geçen sene yaptığımızın aynısını yapabiliriz" diye konuştu. Geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermediğini ifade eden Slovak yıldız, "Sezon sonuna kadar Trabzonspor ile bir kontratımın olduğunu ve bunu tamamlamayı düşündüğümü söyleyebilirim. Sezon sonu ise ailemle konuşup ne yapmam gerektiği konusunda karar vereceğim" dedi.
VISCA'DAN SÜPER DÖNÜŞ
Sakatlığını atlatan Edin Visca idmanlarda tempo yükseltti. Boşnak oyuncu önceki gün çift kale maçta 5 gol atarak herkesin dikkatini çekti.
ZAAFLARA ÇALIŞIYOR!
Dün Abdullah Avcı yönetiminde yapılan sabah antrenmanına Larsen, Gomez, Lahtimi, Bartra, Dorukhan, Serkan Asan, Yusuf Yazıcı ve Djaniny katılmadı. Avcı antrenmanda sık sık, "Hem kendi zaaflarımızın üzerine gidip düzelteceğiz hem de rakiplerin zaaflarının üzerine gideceğiz" ifadesini kullandı.
İLGİ VAR AMA TEKLİF YOK
Fenerbahçe'de sezonun en flaş isimlerinden biri olan İsmail Yüksek'le ilgili son dönemde birçok transfer iddiası ortaya atılıyor. TAKVİM, genç yıldızın menajeri Emrah Bozkurt'la görüştü ve en doğru bilgileri aldı. İsmail'e resmi teklif olmadığının altını çizen Bozkurt, "İsmail'in adının Avrupa'dan takımlarla anılması normal. Kendisine birçok takımın ilgisi de var. Ayrıca bu onu motive ediyor. Resmi bir teklif gelirse kulüp bizimle paylaşacaktır" dedi. Yıldız futbolcunun şu an tamamen şampiyonluğa konsantre olduğunun da altını çizen Bozkurt, "Jesus ile iletişimi çok iyi. İsmail kendisini sürekli geliştiren, yenileyen bir futbolcu. Fenerbahçe ruhuna uygun bir şekilde oynamaya gayret ediyor. Taraftarlar da İsmail'e teveccüh gösteriyor, desteğini esirgemiyor. Şu anda takıma ve şampiyonluğa konsantre" dedi. (Emrah KARALİNÇ)