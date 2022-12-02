Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik'ten iddialı açıklamalar: İnanırsak yine şampiyon oluruz | Spor haberleri

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Fenerbahçe'de sezonun en flaş isimlerinden biri olan İsmail Yüksek'le ilgili son dönemde birçok transfer iddiası ortaya atılıyor. TAKVİM, genç yıldızın menajeri Emrah Bozkurt'la görüştü ve en doğru bilgileri aldı. İsmail'e resmi teklif olmadığının altını çizen Bozkurt, "İsmail'in adının Avrupa'dan takımlarla anılması normal. Kendisine birçok takımın ilgisi de var. Ayrıca bu onu motive ediyor. Resmi bir teklif gelirse kulüp bizimle paylaşacaktır" dedi. Yıldız futbolcunun şu an tamamen şampiyonluğa konsantre olduğunun da altını çizen Bozkurt, "Jesus ile iletişimi çok iyi. İsmail kendisini sürekli geliştiren, yenileyen bir futbolcu. Fenerbahçe ruhuna uygun bir şekilde oynamaya gayret ediyor. Taraftarlar da İsmail'e teveccüh gösteriyor, desteğini esirgemiyor. Şu anda takıma ve şampiyonluğa konsantre" dedi. (Emrah KARALİNÇ)