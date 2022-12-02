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    Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik'ten iddialı açıklamalar: İnanırsak yine şampiyon oluruz | Spor haberleri

    Marek Hamsik, “Liderle aramızda sadece 6 puanlık bir fark olduğunu görüyoruz. Bu fark kapanabilir bir fark, geçen yıl yaptığımızın aynısını yapabiliriz” şeklinde konuştu. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 2 Aralık TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    İnanırsak yine şampiyon oluruz

    Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor'da Marek Hamsik dün basının karşısına çıktı. İddialı açıklamalar yapan Slovak yıldız, "Geçen sene lige çok iyi başladık ve sonuna kadar sürdürdük. Lig sonunda da tepede yerimizi aldık. Bu sene işler biraz daha farklı oldu fakat lig biraz daha yarışmacı. Puan durumuna baktığınızda tepeyle aramızda sadece 6 puanlık bir fark olduğunu görüyoruz. Bu fark kapanabilir bir fark, geçen sene yaptığımızın aynısını yapabiliriz" diye konuştu. Geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermediğini ifade eden Slovak yıldız, "Sezon sonuna kadar Trabzonspor ile bir kontratımın olduğunu ve bunu tamamlamayı düşündüğümü söyleyebilirim. Sezon sonu ise ailemle konuşup ne yapmam gerektiği konusunda karar vereceğim" dedi.

    VISCA'DAN SÜPER DÖNÜŞ
    Sakatlığını atlatan Edin Visca idmanlarda tempo yükseltti. Boşnak oyuncu önceki gün çift kale maçta 5 gol atarak herkesin dikkatini çekti.



    ZAAFLARA ÇALIŞIYOR!
    Dün Abdullah Avcı yönetiminde yapılan sabah antrenmanına Larsen, Gomez, Lahtimi, Bartra, Dorukhan, Serkan Asan, Yusuf Yazıcı ve Djaniny katılmadı. Avcı antrenmanda sık sık, "Hem kendi zaaflarımızın üzerine gidip düzelteceğiz hem de rakiplerin zaaflarının üzerine gideceğiz" ifadesini kullandı.



    İLGİ VAR AMA TEKLİF YOK
    Fenerbahçe'de sezonun en flaş isimlerinden biri olan İsmail Yüksek'le ilgili son dönemde birçok transfer iddiası ortaya atılıyor. TAKVİM, genç yıldızın menajeri Emrah Bozkurt'la görüştü ve en doğru bilgileri aldı. İsmail'e resmi teklif olmadığının altını çizen Bozkurt, "İsmail'in adının Avrupa'dan takımlarla anılması normal. Kendisine birçok takımın ilgisi de var. Ayrıca bu onu motive ediyor. Resmi bir teklif gelirse kulüp bizimle paylaşacaktır" dedi. Yıldız futbolcunun şu an tamamen şampiyonluğa konsantre olduğunun da altını çizen Bozkurt, "Jesus ile iletişimi çok iyi. İsmail kendisini sürekli geliştiren, yenileyen bir futbolcu. Fenerbahçe ruhuna uygun bir şekilde oynamaya gayret ediyor. Taraftarlar da İsmail'e teveccüh gösteriyor, desteğini esirgemiyor. Şu anda takıma ve şampiyonluğa konsantre" dedi. (Emrah KARALİNÇ)



        KASAPOĞLU: ÇOK İYİ PİLOTLARIMIZ VAR
        Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nu kabul etti. Kasapoğlu, "Motor sporlarında her geçen gün yükselen bir başarı tablosu var. Sporcu arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Bu sporcular, dünyanın en önde gelen pilotları arasında" ifadelerini kullandı.



        FENERBAHÇE POTADA GALATASARAY'I YENDİ
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 80-72 yendi. Sarı-Lacivertlilerde Mc Bride 20, Meesseman 15, Stokes 10 ve Iagupova 9 sayıyla galibiyette rol aldı. Sarı-Kırmızılılarda Mc Covan'ın 26 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Galatasaray 2. mağlubiyetini yaşarken, Fenerbahçe 6. galibiyetini aldı ve 2. sıraya yükseldi.



        MENEMEN FK'DA 3 İSİM KADRO DIŞI
        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 4 haftada galibiyetle tanışamayan Menemen FK, 3 oyuncusunu kadro dışı bıraktı. Teknik Direktör Özden Töraydın'ın verdiği rapora göre takımın önemli oyuncularından golcü Ali Özgün, orta saha Seçkin Getbay ve Mahmut Bilir süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Ali Özgün, takımın 19 golünün 7'sini atmıştı.



            ANADOLU EFES EVİNDE OLİMPİAKOS'I YIKTI
            Anadolu Efes, Olimpiakos'u son çeyrekteki üstün oyunuyla devirdi. Yunan ekibi ilk üç periyodu 18- 13, 41-33 ve 53-52 önde geçti. Son çeyrekte Clyburn ve Micic ağırlığını koyarak Efes'e üst üste 4, toplamda 6. maçını kazandırdı. Olimpiakos ise 4 yenilgisini tattı. Efes'in eski yıldızı Hırvatistanlı Krunoslav Simon'un 44 numaralı forması emekli edildi.



            TÜM PLANLAR ALT ÜST OLDU
            F.Bahçe'de Joao Pedro şoku yaşanıyor. Brezilyalı forvetin önceki gün Rayo Vallecano ile oynanan maçta hem dizinden hem de ayak bileğinden ciddi sakatlanması tüm planları alt üst etti. Yönetimin konuyla alakalı Jorge Jesus'un raporunu beklediği belirtiliyor. Şu anda elinde Valencia, Joshua King, Serdar Dursun ve Batshuayi olan Portekizli hocanın raporuna göre hareket edilecek. Pedro için, "Dizinde ve bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır" açıklaması yapıldı.



            TFF'DEN FENER'E LEMOS CEZASI
            Sezon başı lisansı çıkarılmayan Lemos, Vallecano ile maçta forma giymişti. Ancak TFF, lisansı bulunmayan futbolcuların resmi olmayan maçlarda da oynaması yasak olduğu için kulübe 25 bin lira para cezası verdi.



                JAPONYA VE İSPANYA EL ELE
                Dünya Kupası tarihinde muhteşem bir gece daha geride kaldı. Son yılların en heyecanlı turnuvalarından olan 2022 Katar'a müthiş bir maç damga vurdu. İspanya, Japonya ile karşılaştığı maçın 12. dakikasında Azpilicueta'nın ortasında Morata'nın vuruşuyla öne geçti: 0-1. İlk yarılar bittiğinde İspanya ile Almanya turlayacaktı fakat ikinci yarıda işler karıştı. Japonya 48'de eşitliği sağladı. Boğalar, savunmadan çıkarken topu kaybetti, Ritsu Doan ceza sahası dışından müthiş bir şut çıkartarak kaleci Simon'u mağlup etti: 1-1.



                SEVİNÇTEN DELİRDİLER!
                1-1 olduktan 3 dakika sonra Japonya 2-1'i buldu. Sağ kanattan yapılan ortayı Kaoru Mitoma son anda çevirdi ve Ao Tanaka topa dokunarak ağlara yolladı. Yan hakem Mitoma'nın topu dışarıdan çevirdiği gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. 3 dakika incelenen pozisyon sonrasında VAR'dan gelen kararla Japonya'nın golü geçerli sayıldı. Samuraylar, maçı kazanınca çılgınca bir sevinç yaşadı. İlk maçında Almanya'yı yıkan Japonya, İspanya'yı da yenip lider oldu ve Hırvatistan ile eşleşti. İspanya ise Fas'ın rakibi oldu.



                FAS, KANADA'YI YIKIP TURLADI
                F Grubu'nun favorileri Hırvatistan ve Belçika'ydı fakat Fas, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle lider çıktı. 4. dakikada kaleci Borjan'ın hatasını Hakim Ziyech affetmedi: 1-0. 23'te Hakimi'nin pasında Youssef En Nesyri farkı artırdı: 2-0. 40'ta Hataysporlu Adekugbe'nin ortasına Naif Aguerd ters vurdu: 2-1.



                    HIRVATLAR ÇIKTI BELÇİKA VEDA ETTİ
                    Son yıllarda turnuvalara büyük beklentilerle katılan Belçika, yine hayal kırıklığı yaşattı. Son Dünya Kupası ikincisi Hırvatistan ile berabere kalan Belçika gruptan çıkamadı. Belçika'da Lukaku, çok net 4 gol fırsatı harcayarak maça damga vurdu. Hırvatistan 2. olup adını son 16 turuna yazdı. Belçika'da G.Saraylı Mertens 45 dakika oynadı. Belçika hocası Roberto Martinez istifa etti.



                    Lukaku maç sonu gözyaşlarını tutamadı. 29 yaşındaki oyuncu, maç sonu yedek kulübesinin kenarında bulunan cama yumruk atarak kırdı.

                    SON 16 TURUNA 2 BİLET DAHA
                    G ve H gruplarında turlayan Brezilya ve Portekiz dışında 2 takım daha son 16 için çabalayacak.

                    Dünya Kupası'nda bugün 2 grupta 4 maç daha oynanacak. G Grubu'nda saat 22.00'de Kamerun- Brezilya ve Sırbistan- İsviçre maçları oynanacak. Bu grupta 2'de 2 yapan Sambacılar son 16 turuna katılmayı garantilemişti. Gruptan çıkacak 2. takım bugün belli olacak. H Grubu'nda ise saat 18.00'de Gana- Uruguay, Güney Kore- Portekiz maçları oynanacak. Bu grupta da daha önce 2 maçta 6 puana ulaşan Portekiz de tıpkı Brezilya gibi bir üst tura çıkmayı garantilemişti. Maçlar TRT 1 ve TRT Spor'dan yayınlanacak.



                    BONSERVİSİ TFF ÖDESİN
                    Beşiktaş Başkanı Çebi, 8+3 kuralına göre kadro planlaması yaptıklarını ifade ederken, "Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artarsa yerli oyuncular için ödediğimiz bonservis bedelleri ne olacak? Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan ve Kerem Atakan için kulüplerine yüksek ücretler ödedik. Federasyon bize bu bonservis bedellerini ödesin. Sonra yerli oyuncu sayısını düşürecekse düşürsün" dedi. Bilindiği üzere Beşiktaş, Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç ve Kerem Atakan Kesgin için 5 milyon euro bonservis bedeli öderken, Cenk Tosun bonservissiz, Tayfur Bingöl kiralık olarak kadroya dahil edilmişti. Kartal kuralın 7+4 olmasını istiyor.



                        FENERBAHÇE BEKO'NUN KONUĞU REAL MADRID
                        THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında bugün Fenerbahçe Beko evinde İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak. 10 maçta 9 galibiyet alarak haftaya lider giren Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Nemanja Bjelica ile Scottie Wilbekin, Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Real Madrid'in ise 10 maçta 7 galibiyeti bulunuyor.

                        BAYERN'DEN HARRY KANE HAMLESİ
                        Alman devi Bayern Münih, Premier Lig'de Tottenham forması giyen İngiliz golcü Harry Kane'i transfer etmek istiyor. Bavyera ekibi, 2024 yılına kadar Tottenham ile kontratı bulunan ve daha önce de gündeme gelen 29 yaşındaki yıldız için 105 milyon euro bedeli kasasından çıkarmaya hazır. Transfer, Dünya Kupası'nın ardından netleşecek.



                        GÖZTEPE'YE 4 MAÇ ALTAY'A 6 MAÇ
                        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olaylı geçen Göztepe - Altay maçının faturasını açıkladı. İzmir derbisinde yaşananların ardından Altay Kulübü'ne 6 maç seyircisiz oynama ve 185 bin 500 TL para cezası, Göztepe'ye de 4 maç seyircisiz oynamanın yanı sıra 112 bin TL de para cezası verildiği duyuruldu.

                        KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS
                        27 Kasım'daki maçın 19. dakikasında Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılmış ve taraftar Mehmet Çakır yaralanmıştı. Göztepe taraftarı Nihat Aydın, korner direğiyle Altay kalecisi Ozan'a saldırmış ve kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklanmıştı.



                        GÜLÜMSE ÇEKİYORUM
                        Galatasaray, Dünya Kupası sebebiyle verilen arada hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda kazanan takım için, "Gülümse çekiyorum" şeklinde paylaşım bir yapıldı.



                            FENER'DEN TEKLİF ALMADIM
                            Fransız devi Lyon'un listesindeki Sacha Boey, geleceği hakkında konuştu. Genç sağ bek, "Transfer haberleriyle ilgilenmiyorum. Fenerbahçe'den de transfer için herhangi bir teklif almadım" ifadesini kullandı. Boey bilindiği üzere Fransız devi Lyon'un radarında bulunuyor.



                            GELEN DE OLACAK GİDENLERDE
                            Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve transfer planlamaları konusunda mesajlar verdi. Buruk, "İlk transferimiz kendi içimizdeki oyuncular olacak" dedi.

                            "İKİSİNE DE GÜVENİYORUZ"
                            Buruk, Avrupa'dan birçok takımla anılan Kerem Aktürkoğlu ve geleceği merak konusu olan Yunus Akgün için "Sözleşmelerini iyileştirmek için görüşmeler devam ediyor. İkisine de güveniyoruz. Beklentimiz yüksek" ifadelerini kullandı. Süper Lig'deki hedeflerini de anlatan Okan Buruk ayrıca, "Önceki sezon kötü geçti. Bize de eleştirilerin olacağını biliyorduk. Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda iddialı olduğunu hatırlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



                            BEŞİKTAŞ'TAN MULEKA MESAJI
                            Beşiktaş Jackson Muleka'nın çalışmalarını bu görsel ile paylaştı.
                                Hani rezervler eksideydi? İkiyüzlü siyasetin deşifresi
                                Haberler Spor Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik'ten iddialı açıklamalar: İnanırsak yine şampiyon oluruz | Spor haberleri
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