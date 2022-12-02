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    • Spor
    • 02.12.2022 13:47
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    • 02.12.2022 13:47
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    Brezilyalı efsane futbolcu Pele'den sağlık durumuna ilişkin açıklama

    Sağlığının kötüye gittiğine yönelik çıkan haberlerin ardından Pele’den sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Brezilyalı efsane futbolcu hastaneye rutin kontroller için gittiğini açıkladı.

    AJANSLAR
    Hastaneye kaldırılan Pele’den ilk açıklama

    Sağlığının kötüye gittiğine dair çıkan haberler nedeniyle sevenlerinin endişelendiği Brezilyalı efsane futbolcu Pele, hastaneye rutin kontrol için gittiğini söyledi.

    Pele, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'daki bir binada bulunan elektronik reklam panosunda kendisi için yazılan "Get well soon (Acil şifalar)" mesajını, Instagram hesabından paylaştı.

    "HASTANEYE RUTİN KONTROLLER İÇİN GİTTİM"
    Kolon bölgesindeki şüpheli tümör 2021'in eylül ayında ameliyatla alınan 82 yaşındaki Pele, sağlık durumuna ilişkin paylaşımında, "Arkadaşlar aylık kontrollerimi yaptırmak için hastanedeyim. Olumlu mesajlarınızı almak her zaman güzel. Güzel mesajı için Katar'a ve iyi niyet temennisinde bulunan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

        Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

        Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

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        Haberler Spor Brezilyalı efsane futbolcu Pele'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
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