Brezilyalı efsane futbolcu Pele'den sağlık durumuna ilişkin açıklama

"HASTANEYE RUTİN KONTROLLER İÇİN GİTTİM"

Kolon bölgesindeki şüpheli tümör 2021'in eylül ayında ameliyatla alınan 82 yaşındaki Pele, sağlık durumuna ilişkin paylaşımında, "Arkadaşlar aylık kontrollerimi yaptırmak için hastanedeyim. Olumlu mesajlarınızı almak her zaman güzel. Güzel mesajı için Katar'a ve iyi niyet temennisinde bulunan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.