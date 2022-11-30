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    • Spor
    • 30.11.2022 19:37
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    • 30.11.2022 19:37
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    Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi ismi Pele'den kötü haber! Kızı Kely Nascimento'dan ilk açıklama

    Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden biri olarak kabul edilen Pele'den kötü haber geldi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan efsane ile ilgili kızı Kely Nascimento açıklamada bulundu.

    Dünya’nın futbolunun kralı Pele’den kötü haber

    Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden biri olarak kabul edilen Pele, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. ESPN Brezilya'nın haberine göre ise Pele, kanser tedavisi etkisiz şekilde ilerliyor.



    Kanserle mücadele eden ve kemoterapi tedavisinden sonuç alamayan Pele, kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen Sao Paulo'daki bir hastaneye sevk edildi.



    Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Pele'nin kızı Kely Nascimento sürpriz veya acil bir durum olmadığını belirtirken babasının durumu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi verilmesi için bir takım testlerden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.



        Pele'nin kalp dışında vücudunun çeşitli yerlerinde şişmeler olduğu ve ayrıca zihinsel problemler yaşamaya başladığı da bildirildi.



        PELE KİMDİR ?
        Edson Arantes do Nascimento Pele, 1940 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Futbola Bauru Atletic takımında başlayan Pele, 1955'te geçtiği Santos Kulübü'nde 1956'da A takımına alındı. İlk Dünya Şampiyonluğu'nun 1958'de tattı.



        Yedekler arasında İsveç'e götürülen Pele oyuna girdiği zamanlarda başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çekti ve Milli Takımın ilk onbirinde yer alarak kupayı kaldıranlar arasına girdi. 1962 Dünya Kupası onun için kötü bir dönemdi. Pele sakat olduğu için bu milli takıma çağrılmadı.



            Futbol'un taçsız kralı olarak adlandırılan Pele, 1970 dünya kupasında hem olgun bir futbolcu hem de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olduğu gösterdi ve Brezilya bu dünya kupasından da şampiyonlukla çıkarak 3 kez kupayı evine götürdü.



            Her an her şeyi yapabilecek teknikte bir oyuncu olması, rakiplerin korkulu rüyası haline getirdi onu fakat o bununla şımarmak yerine kendisini daha da geliştirmeye çalıştı.



            1974 yılına kadar oynadığı Santos takımında tam 1284 gol attı. 1975'te, 4 milyon dolar karşılığında ABD'nin Cosmos Takımı'na transfer oldu. 1977'de futbolu bıraktığında, 1363 lig maçında attığı gol sayısı 1281'e ulaştı. 1959'da dünyada, 1960, 1964, 1965'te Güney Amerika'da yılın futbolcusu seçildi.



                Kaleme aldığı Ben Pele adlı otobiyografisi en çok satan kitaplar listesine girdi. 1973'te Santos ile İstanbul'a gelerek Fenerbahçe-Santos maçında Türk seyircisinin karşısına çıktı.




                Marcia Aoki (e. 2016)
                Assíria Nascimento (e. 1994–2008)
                Rosemeri dos Reis Cholbi (e. 1966–1982)



                Çocuklar
                Edson Cholbi Nascimento
                Kelly Cristina Nascimento
                Jennifer Nascimento
                Joshua Nascimento
                Celeste Nascimento
                Sandra Regina Arantes do Nascimento
                Flávia Christina Kurtz Nascimento



                    Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak gösterilen Pele, bütün dünyada futbol için ölçü ve hedef olarak gösterilmektedir.

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