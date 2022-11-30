Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi ismi Pele'den kötü haber! Kızı Kely Nascimento'dan ilk açıklama





Futbol'un taçsız kralı olarak adlandırılan Pele, 1970 dünya kupasında hem olgun bir futbolcu hem de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olduğu gösterdi ve Brezilya bu dünya kupasından da şampiyonlukla çıkarak 3 kez kupayı evine götürdü.