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    • Spor
    • 01.12.2022 15:11
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    • 01.12.2022 15:11
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    Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı - kırmızılı yönetim Juan ve Mertens hakkındaki kararını verdi

    Son dakika Galatasaray haberleri.... Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi, iki yıldızı Mertens ve Juan Mata ile gelecek sezon da yola devam etmek istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Dünya Kupası arasında iki oyuncunun menajeriyle görüşerek yola 1 yıl daha devam etme yönünde niyetlerinin olduğunu ilettiği öğrenildi.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel haber | Yönetim MAta ve Mertens kararını verdi

    Sarı-Kırmızılı ekibe sezon başında imza atan Driens Mertens ile transferin son gününde takıma katılan Juan Mata ile yola devam kararı alındı. İki futbolcunun menajeriyle Dünya Kupası arasında temas kurulduğu ve sözleşmelerinin 1 yıl daha uzatılması yönünde uzlaşma sağlandığı ortaya çıktı. Mertens ile 1+1 yıllık yapılan sözleşmede opsiyonun kullanılması planlanıyor. Belçikalı yıldız, şu anda milli takım kampında yer alıyor.

    MAAŞI DÜŞÜRÜLECEK
    Napoli'den bonservisini alıp gelen Mertens'e 1.1 milyon Euro imza parası ve 2.9 milyon Euro sezonluk net maaş üzerinde anlaşma sağlanmıştı. 35 yaşındaki futbolcuya 2.5 milyon Euro seviyesinde ücret teklif edileceği ifade edildi.

    Galatasaray'da bu sezon 12 maça çıkan Mertens, 2 kez fileleri sarsarken, futboluyla taraftarların gözdesi haline geldi.

        MATA'DA DA OPSİYON DEVREYE GİRECEK
        Transferin son gününde Mertens gibi 1+1 yıllığına kadroya katılan Juan Mata da hem Okan Buruk'un hem de idarecilerin hayran kaldığı isimlerden oldu. İspanyol futbolcunun profesyonelliği ile göz doldurduğu, hem antrenmanlarda hem de özel çalışmalarla takımdaki diğer oyunculara örnek olduğu belirtiliyor.

        34 yaşındaki Mata, Galatasaray'da 4 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı. Bu sezon için 1.9 milyon Euro maaş alan İspanyol futbolcunun da maaşında indirime gidilecek. Mata'nın 1.5 milyon Euro'ya 1 yıl daha sözleşme yapacağı bildirildi.
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