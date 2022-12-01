Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı - kırmızılı yönetim Juan ve Mertens hakkındaki kararını verdi

MATA'DA DA OPSİYON DEVREYE GİRECEK

Transferin son gününde Mertens gibi 1+1 yıllığına kadroya katılan Juan Mata da hem Okan Buruk'un hem de idarecilerin hayran kaldığı isimlerden oldu. İspanyol futbolcunun profesyonelliği ile göz doldurduğu, hem antrenmanlarda hem de özel çalışmalarla takımdaki diğer oyunculara örnek olduğu belirtiliyor.