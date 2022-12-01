Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı - kırmızılı yönetim Juan ve Mertens hakkındaki kararını verdi

Sarı-Kırmızılı ekibe sezon başında imza atan Driens Mertens ile transferin son gününde takıma katılan Juan Mata ile yola devam kararı alındı. İki futbolcunun menajeriyle Dünya Kupası arasında temas kurulduğu ve sözleşmelerinin 1 yıl daha uzatılması yönünde uzlaşma sağlandığı ortaya çıktı. Mertens ile 1+1 yıllık yapılan sözleşmede opsiyonun kullanılması planlanıyor. Belçikalı yıldız, şu anda milli takım kampında yer alıyor.
Galatasaray'da bu sezon 12 maça çıkan Mertens, 2 kez fileleri sarsarken, futboluyla taraftarların gözdesi haline geldi.