Galatasaray'ın Fernando Muslera rahatsızlığını Levent Tüzemen canlı yayında açıkladı! Galatasaray son dakika haberleri

Uruguay'ın efsane file bekçisi Fernando Muslera Dünya Kupası'na son kez çağırılmıştı. Son Dünya Kupası olmasına rağmen gerekli süreyi bulamayan Fernando Muslera, forma şansı bulamadı.

Galatasaray'da Dünya Kupası arasında hazırlıklar devam ederken, Futbol Plus canlı yayınında Galatasaray gündemini Taner Karaman ile birlikte değerlendiren A Spor yorumcusu Levent Tüzemen çarpıcı detaylar paylaştı. Okan Buruk ve yönetimin Dünya Kupası arasını kulübede geçiren Uruguaylı kaleci Muslera konusunda büyük bir rahatsızlık duyduğunu belirten Tüzemen aldığı bilgileri yayında aktardı. İşte Tüzemen'in açıklamaları.

MUSLERA KAYIP

Katar 2022 Dünya Kupası H Grubunda mücadele eden Uruguay, oynanan iki maçlık periyotta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 1 puana sahip olarak son sırada bulunuyor. Oynanan her iki maçta da süre alamayan Fernando Muslera için hem dünya kamuoyu hem de Türk kamuoyu bu durumu odağına almış durumda. Uruguay bu kadar kötü ve formsuz iken kalede diğer kaleci Rochet'in oynamasını ve Fernando Muslera'nın ise henüz süre bulamamış olmasını son derece ağır ifadeler ile eleştirdiler.