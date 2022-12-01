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    • Spor
    • 01.12.2022 18:39
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    • 01.12.2022 20:08
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    Nefes kesen maçta turlayan Hırvatistan oldu! Hırvatistan 0 - 0 Belçika MAÇ SONUCU

    Son dakika spor haberleri | Katar'da F Grubu'nda heyecan son maçlarla sürdü. Grubun iki dişli ekibi Hırvatistan ve Belçika karşı karşıya geldi. Golsüz berabere biten maç sonrası grubu ikinci sırada tamamlayan Hırvatistan turlarken, Belçika ise Dünya Kupası'na veda etti.

    Nefes kesen maçta turlayan belli oldu

    2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda bugün oynanan 3'üncü ve son karşılaşmaların ardından Fas, 7 puanla lider, Hırvatistan ise 5 puanla 2'nci sırada yer alarak son 16 turuna yükseldi.

    2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu 3'üncü maçında Hırvatistan ile Belçika, Ahmad Bin Ali Stadı'nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın 2'nci yarısında da gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 bitti. Bu sonucun ardından Hırvatistan grubu 5 puanla 2'nci, Belçika ise 4 puanla 3'üncü sırada bitirdi. Belçika'da Galatasaray forması giyen Dries Mertens karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 46'ncı dakikada yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı. Belçika'da Fenerbahçe formasını terleten Michy Batshuayi ise süre almadı.

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