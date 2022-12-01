Nefes kesen maçta turlayan Hırvatistan oldu! Hırvatistan 0 - 0 Belçika MAÇ SONUCU

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda bugün oynanan 3'üncü ve son karşılaşmaların ardından Fas, 7 puanla lider, Hırvatistan ise 5 puanla 2'nci sırada yer alarak son 16 turuna yükseldi.



2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu 3'üncü maçında Hırvatistan ile Belçika, Ahmad Bin Ali Stadı'nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın 2'nci yarısında da gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 bitti. Bu sonucun ardından Hırvatistan grubu 5 puanla 2'nci, Belçika ise 4 puanla 3'üncü sırada bitirdi. Belçika'da Galatasaray forması giyen Dries Mertens karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 46'ncı dakikada yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı. Belçika'da Fenerbahçe formasını terleten Michy Batshuayi ise süre almadı.

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