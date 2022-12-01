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    • Spor
    • 01.12.2022 18:53
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    • 01.12.2022 18:53
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    Fenerbahçe'den Joao Pedro'nun sakatlığıyla ilgili flaş açıklama! Son durumu nasıl?

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'nin dün oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun dizinde ve bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildiği belirtildi.

    F.Bahçe’den Pedro’nun sakatlığıyla ilgili flaş açıklama

    Fenerbahçe Kulübü, Rayo Vallecano karşılaşmasında sakatlık yaşayan Joao Pedro için bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında Pedro'un dizinde ve bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildiği belirtildi.



    İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
    Dün akşam Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro'nun Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.

    Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır.
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