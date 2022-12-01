Messi rüyası gerçek oldu! Julian Alvarez için bir golden daha fazlası...

İran Milli Takımı'nda forma giyen futbolcuların milli marşa eşlik etmemesi, Arjantin'i yendikten sonra Suudi Arabistan'da resmi tatil yapılması, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan dışlanıp sözleşmesinin feshedilmesi ya da Grealish'in solucan sevinci...

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası, birbirinden farklı futbol hikayelerini içinde barındırırken bu hikayelere bir yenisi daha Arjantin aracılığıyla eklenmiş oldu.

ALVAREZ, İDOLÜ İLE GOLÜ KUTLADI

Arjantin Milli Takımı son oynadığı Polonya karşılaşmasında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken bu maçta Julian Alvarez gol atan isimlerden biri olarak kayıtlara geçti. Messi'nin penaltıdan yararlanamadığı maçta yıldız oyuncu, aslında hayranı olan Alvarez ile gol sevincini yaşadı. Bu sevinç kuşkusuz bir gol sevincinden fazlasıydı.