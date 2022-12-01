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    • Spor
    • 01.12.2022 12:39
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    • 01.12.2022 12:52
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    Messi rüyası gerçek oldu! Julian Alvarez için bir golden daha fazlası...

    Arjantin Milli Takımı son oynadığı Polonya karşılaşmasında sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılırken gol atan isimlerden biri de Julian Alvarez oldu. Arjantin adına gol atan Julian Alvarez sevincini dünya yıldızı Lionel Messi ile yaşadı. Alvarez için bu sevinç bir gol sevincinden daha fazlasıydı...

    Emrah Karalinç
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Messi rüyası gerçek oldu!

    İran Milli Takımı'nda forma giyen futbolcuların milli marşa eşlik etmemesi, Arjantin'i yendikten sonra Suudi Arabistan'da resmi tatil yapılması, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan dışlanıp sözleşmesinin feshedilmesi ya da Grealish'in solucan sevinci...

    Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası, birbirinden farklı futbol hikayelerini içinde barındırırken bu hikayelere bir yenisi daha Arjantin aracılığıyla eklenmiş oldu.

    ALVAREZ, İDOLÜ İLE GOLÜ KUTLADI
    Arjantin Milli Takımı son oynadığı Polonya karşılaşmasında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken bu maçta Julian Alvarez gol atan isimlerden biri olarak kayıtlara geçti. Messi'nin penaltıdan yararlanamadığı maçta yıldız oyuncu, aslında hayranı olan Alvarez ile gol sevincini yaşadı. Bu sevinç kuşkusuz bir gol sevincinden fazlasıydı.

    YILLAR ÖNCE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞTİ
    Leo Messi'nin hayranlarından biri olan 22 yaşındaki futbolcu, yıllar önce birlikte fotoğraf çektirdiği idolü ile birlikte şimdilerde Dünya Kupası'nı kazanmak için mücadele ediyor.

    POLONYA MAÇINA GOL ATTI
    Premier Lig'de Manchester City forması giyen ve 20 maçta 7 gol 2 asist üreten Alvarez, santrfor mevkisinin dışında sağ açık ve forvet arkasında da görev alabiliyor. Polonya ağlarını sarsan futbolcu, gol sonrasında hayranı olduğu Messi'ye sarılarak kendi adına gururlu bir an yaşamış oldu.

    'FUTBOLUN MESSI'YE BORCU VAR'
    Julian Alvarez, PSG'de kariyerine devam eden ve Dünya Kupası kazanamamış olması sebebiyle eleştirilere maruz kalan Messi için, "Futbolun Messi'ye bir Dünya Kupası borcu var" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

        ARJANTİN KUPADA DEVAM EDİYOR
        Güney Amerika ülkesi Arjantin, Dünya Kupası C Grubu'nda birinci sırada yer aldı. Tangocular, 3 Aralık Cumartesi günü çeyrek finale çıkabilmek için Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Lionel Messi ve arkadaşları, Dünya Kupası'nı kazanmanın hesaplarını yapıyor.
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