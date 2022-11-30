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    Beşiktaş’a Ziyech şoku! Kartal istedi Chelsea’den sürpriz bir hamle geldi

    Chelsea, Beşiktaş’ın da listesinde yer alan Faslı 10 numara Hakim Ziyech’i Ajax’lı Edson Alvarez transferinde takasta kullanmak istiyor. İşte tüm detaylar...

    Beşiktaş’a Ziyech şoku!

    Ocak ayı transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Faslı yıldız Hakim Ziyech'i listesine eklemişti... Ancak Chelsea'nin son hamlesi, Siyah-Beyazlı taraftarları bir hayli üzecek. Kara Kartal, yıldız oyuncuyu Ocak ayı transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak isterken İngiliz ekibinin onu takasla başka bir takıma göndermeyi planladığı ortaya çıktı. Chelsea, Hollanda ekibi Ajax'ta forma giyen 25 yaşındaki Meksikalı ön libero Edson Alvarez'i transfer etmek istiyor. Londra temsilcisinin bu transfer için Ajax'a para ve Hakim Ziyech'i teklif etmeyi planladığı belirtildi.



    AJAX'TAN GELDİ
    Meksikalı yıldız oyuncu Alvarez'in güncel piyasa değeri 35 milyon Euro... Hakim Ziyech'in değeri ise 17 milyon Euro. İngilizler'in bu transfer için ekstra 18 milyon Euro daha vereceği iddia ediliyor. Beşiktaş, 29 yaşındaki Faslı orta saha Hakim Ziyech için Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyecek. Siyah-Beyazlılar'ın, yıldız oyuncu ve kulübüyle bir görüşme yapması bekleniyor. Son transfer gelişmesi sonrası Ziyech için ibre Ajax'a dönse de umutlu bekleyiş sürüyor. Hakim Ziyech, 2020 yılında Ajax'tan Chelsea'ye 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Chelsea'de 92 maça çıktı.

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