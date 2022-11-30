Beşiktaş’a Ziyech şoku! Kartal istedi Chelsea’den sürpriz bir hamle geldi





AJAX'TAN GELDİ

Meksikalı yıldız oyuncu Alvarez'in güncel piyasa değeri 35 milyon Euro... Hakim Ziyech'in değeri ise 17 milyon Euro. İngilizler'in bu transfer için ekstra 18 milyon Euro daha vereceği iddia ediliyor. Beşiktaş, 29 yaşındaki Faslı orta saha Hakim Ziyech için Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyecek. Siyah-Beyazlılar'ın, yıldız oyuncu ve kulübüyle bir görüşme yapması bekleniyor. Son transfer gelişmesi sonrası Ziyech için ibre Ajax'a dönse de umutlu bekleyiş sürüyor. Hakim Ziyech, 2020 yılında Ajax'tan Chelsea'ye 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Chelsea'de 92 maça çıktı.

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