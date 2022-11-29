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    Neymar yoksa Casemiro var! Brezilya zorlandığı maçta İsviçre’yi yenerek son 16 turu biletini kaptı

    Dünya Kupası’ndaki ikinci maçına Neymar’dan yoksun çıkan Brezyial , Casemiro’nun golüyle İsviçre’yi 1-0 mağlup ederek grupta 2’de 2 yaptı ve punaını 6’ya yükseltti...

    Neymar yoksa Casemiro var

    Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya İsviçre'yi 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.



    GOL VAR'DAN DÖNDÜ
    İki takımında pozisyon üretmekte zorluk çektiği ve orta alanda geçen ilk yarı 0-0 sona erdi. Neymar'ın eksikliğini hisseden Sambacılar 2. yarıda daha atak bir görüntü sergiledi ve 64'te Vinicius Junior ile aradığı golü buldu. Ancak bu gol yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 83'te sol kanattan içeri kateden Vinicius Jr, topu Rodrygo'ya aktardı. Bu oyuncu topu tek pasla ceza sahasındaki Casemiro ile buluşturdu. Casemiro'nun bekletmeden sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Bu sonuçla Sambacılar son 16'ya yükseldi. Brezilya gruptaki son maçında Kamerun ile karşılaşacak.



    SERİYİ 17 MAÇA ÇIKARDI
    Brezilya Dünya Kupası gruplarında oynadığı son 17 maçı kaybetmedi. Sambacılar, turnuva tarihinde bu aşamalardaki en uzun yenilmezlik serisinin sahibi oldu. Brezilya oynadığı 2 maçta da kalesini gole kapattı.

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    Haberler Spor Neymar yoksa Casemiro var! Brezilya zorlandığı maçta İsviçre’yi yenerek son 16 turu biletini kaptı
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