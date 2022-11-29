Neymar yoksa Casemiro var! Brezilya zorlandığı maçta İsviçre’yi yenerek son 16 turu biletini kaptı





GOL VAR'DAN DÖNDÜ

İki takımında pozisyon üretmekte zorluk çektiği ve orta alanda geçen ilk yarı 0-0 sona erdi. Neymar'ın eksikliğini hisseden Sambacılar 2. yarıda daha atak bir görüntü sergiledi ve 64'te Vinicius Junior ile aradığı golü buldu. Ancak bu gol yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 83'te sol kanattan içeri kateden Vinicius Jr, topu Rodrygo'ya aktardı. Bu oyuncu topu tek pasla ceza sahasındaki Casemiro ile buluşturdu. Casemiro'nun bekletmeden sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Bu sonuçla Sambacılar son 16'ya yükseldi. Brezilya gruptaki son maçında Kamerun ile karşılaşacak.